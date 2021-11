People

Un documentaire sur Nabilla promis «sans filtre» va sortir

Sept épisodes seront diffusés à partir du 26 novembre sur la plateforme qui ne fait pas Tou-Doum!

Fans de télé-réalité, tenez-vous prêts à vous abonner à Amazon Prime Video si ce n'est pas déjà fait. Le documentaire «Nabilla: Sans filtre» composé de sept épisodes sera diffusé dès le 26 novembre sur cette plateforme.

La Kim Kardashian française a posté ce lundi 15 novembre sur Instagram la bande-annonce dans laquelle on l’entend d’abord dire le fameux «Allô? Non mais, allô quoi!» qui l’a rendu célèbre, mais aussi: «Je reviens de très loin», faisant référence à l’épisode le plus sombre de sa vie, lorsqu’elle a poignardé Thomas Vergara, son compagnon de l’époque et désormais mari et père de leur enfant.

La plupart des gens ont découvert Nabilla dans Les Anges de la télé-réalité mais on oublie souvent que la jeune femme de 29 ans a d’abord fait L’amour est aveugle sur TF1, une émission toute claquée qui passait en fin de soirée sur la chaîne française. Désormais, Nabilla n’a plus besoin de participer à aucune émission, elle est sa propre émission. Ça me donne envie d'écrire cette phrase philosophique: «Rêve pas ta vie, vis tes rêves».

