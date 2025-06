Ce petit garçon a trouvé la meilleure façon d'aller à l'école

Vidéo: watson

Il a trouvé la meilleure façon d'aller à l'école

Au Brésil, un garçon de neuf ans va à l’école tous les jours à dos de cochon. L'animal va si vite qu'on l'a surnommé «Foguete», qui signifie «fusée» en portugais.

Gutinho Rocha n'a que neuf ans et il est suivi par plus d'un million de personnes sur les réseaux sociaux. Issu d'une famille de paysans de l'Alagoas, un État du nord-est du Brésil, il filme son quotidien à la campagne, notamment sa capacité à apprivoiser tous les animaux qu'il croise sur son chemin. On a pu le voir comme cavalier sur un âne, un veau et, particulièrement, un cochon.

Le suidé est même devenu sa monture, puisque c’est à dos de cochon que l’enfant se rend à l’école tous les jours. Un déplacement qui ne lui prend pas plus d’une minute, puisque le cochon se déplace à une vitesse impressionnante. L’animal a d’ailleurs été nommé «Foguete» pour ses aptitudes à la course, ce qui signifie «fusée» en Brésilien. Gutinho est la seule personne que le cochon tolère sur son dos. Le jeune garçon se protège grâce à un casque, et n'hésite pas à décorer son cher compagnon avec des accessoires .

Augusto da Barbosa da Silva, connu sous le nom de Gutinho, est le troisième des quatre enfants d'Ana Paula et Claudson Barbosa. La famille vit dans la zone rurale de Girau do Ponciano, une ville de l'intérieur de l'Alagoas.

L'enfant influenceur, qui divertit ses abonnés en leur montrant ses prouesses de cavalier à la ferme, est presque à la tête d'une entreprise familiale, puisque le tournage des séquences est assuré par ses frères, tandis que sa mère gère le compte Instagram du garçon. Ana Paula a déclaré que c'est son fils qui entraîne les animaux et gagne ainsi leur confiance.

«D'ailleurs, lui seul peut monter le petit cochon. Il a aussi apprivoisé les ânes» Ana Paula, la mère du garçon

g1.globo​

Gutinho va désormais devoir étudier en ville. On imagine bien sa tristesse de ne plus pouvoir venir en classe avec son animal favori, mais il ne va pas délaisser ses fans pour autant, puisqu’il ne compte pas lâcher sa passion pour le rodéo.