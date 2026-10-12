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Megan Fox lance son site de contenu exclusif et très osé

Pub osée pour un traitement contre l'impuissance, lancement de sa propre plateforme de contenu exclusif... Megan Fox ouvre un nouveau chapitre 🔥
Pub osée pour un traitement contre l'impuissance, lancement de sa propre plateforme de contenu exclusif... Megan Fox ouvre un nouveau chapitre 🔥images: meganfox.world.

Megan Fox ouvre un nouveau chapitre très osé

Après une publicité qui a fait jaser pour un traitement contre les troubles de l'érection, Megan Fox franchit un nouveau cap en lançant son propre site de contenu payant.
12.10.2026, 20:5612.10.2026, 20:56

Décidément, la relation de Megan Fox avec les réseaux sociaux n'est pas facile à comprendre. Rappelez-vous: l'ex-star de Transformers avait suspendu son compte Instagram. C'était en février 2023, sur fond de relation compliquée avec celui qui est désormais le père de son enfant, Machine Gun Kelly. Elle y était revenue une semaine plus tard.

Megan Fox a trouvé comment faire craquer son ex
Megan Fox a trouvé comment faire craquer son ex

Puis, en mai 2024, l'actrice avait fait un «ménage» radical en supprimant ou archivant la totalité de ses publications et abonnements, s'éloignant ainsi de la plateforme pendant près de deux ans.

C'est en mars 2026 qu'elle a fait un retour explosif sur Instagram. Au menu: un cliché avec son fessier en gros plan. Le baromètre de vues s'est emballé, et les likes ont plu, à hauteur de 7,9 millions. String, pull moulant, chaussures à plateformes au talon infini: la star avait à coeur d'envoyer un message fort à sa communauté: elle est de retour, aux manettes de sa vie, et compte bien envoyer du pâté.

Désormais, la star semble en roue libre. Elle s’est récemment illustrée dans une campagne publicitaire audacieuse en prêtant ses traits à Ro Sparks, la figure fictive d’un traitement contre la dysfonction érectile lancé par une entreprise de santé.

La pub en question

Vidéo: YouTube/Ro

Et sa dernière lubie en date ne manquera pas, elle aussi, de faire parler. Vendredi 9 octobre, l'actrice a annoncé le lancement de sa propre plateforme de contenu payant sur le site Subs.com, dont la vitrine répond au doux nom de meganfox.world. L'objectif? Offrir à sa communauté des photos et des vidéos «torrides», si l'on en croit les mots de Page Six. L'actrice promet des publications «que vous ne trouverez nulle part ailleurs», ainsi qu'un accès direct pour «envoyer des messages et découvrir une facette plus personnelle» de l'icône hollywoodienne.

Pour justifier ce nouveau projet, la comédienne met en avant des velléités d'indépendance professionnelle: «Pendant des décennies, on a dit aux femmes que la visibilité était synonyme de pouvoir, alors que la plateforme, le public ou l’image appartenaient à quelqu’un d’autre», explique-t-elle dans un communiqué.

«Je veux voir ce qui se passe lorsque les femmes possèdent les trois»

Une ambition soutenue par son rôle de copropriétaire de la plateforme aux côtés de Tim Stokely, qui n'est autre que l'un des fondateurs d'OnlyFans. Ce dernier a encouragé la démarche de sa petite protégée ainsi: «Megan comprend ce changement d'un point de vue que très peu de gens peuvent se permettre. Elle est devenue mondialement célèbre avant même que les artistes disposent des outils nécessaires pour fidéliser leur public ou contrôler la diffusion de leur contenu.»

Il précise également que l'actrice ne se contente pas d'ouvrir une page internet qui lui est dédiée:

«Elle a sa place à la table et nous aide à construire la plateforme»
Tim Stokelypage six

Côté visuels, la campagne de lancement s'appuie sur une esthétique assumée. Dans les premiers clichés promotionnels, l'actrice de Jennifer's Body pose en débardeur blanc arborant l'inscription «smart brunette» sur le torse, combiné à un bas de bikini rouge et un collier choker assorti.

Le site meganfox.world promet des photos inédites.
Le site meganfox.world promet des photos inédites. meganfox.world
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«Tout reposait sur le physique»: L’ex de Megan Fox balance

Sur Instagram, elle poursuit le teasing en publiant des vidéos où elle se baigne en bikini métallique, qualifiant l'ensemble de «thriller érotique néo-noir».

Si vous vous demandez comment la nouvelle initiative de l'actrice a été reçue, sachez que l'afflux massif de curieux a fait planter le site meganfox.world dès son ouverture.

On se réjouit de voir les développements de ce tournant, et les réactions du grand public.

(jod)

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