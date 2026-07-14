L’acteur Brian Austin Green a récemment admis qu’il s’était marié par «attraction physique». image: watson

«Tout reposait sur le physique»: L’ex de Megan Fox balance

Invité sur un podcast, l’acteur Brian Austin Green est revenu sans fard sur ses dix ans de mariage avec son ex-épouse Megan Fox, admettant avoir privilégié le physique au détriment d’une réelle connexion.

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Il arrive que l'on voit certains couples de stars tellement et pendant tant d'années qu'une fois qu'ils se séparent, l'on pense encore savoir tout d'eux. Mais cette relation parasociale est loin de refléter la réalité. Et quand les stars se confient, revenant sur leur passé, l'on s'en trouve souvent bien surpris.

C’est le cas pour Brian Austin Green, qui a profité d’un passage au micro du podcast «I Do, Part II» pour jeter un pavé dans la mare des illusions romantiques. L’acteur de 52 ans est revenu sans détour sur sa longue histoire avec son ex-épouse, Megan Fox. Le constat est presque brutal: leur mariage, qui semblait si passionnel sous les projecteurs, tenait surtout à une très forte attirance physique, au détriment d’une véritable complicité.

«Mon ex et moi avons été ensemble pendant près de quinze ans», a rappelé la star de «Beverly Hills, 90210» aux animateurs TJ Holmes et Amy Robach.

«Nous avons été mariés durant près de dix ans, et j’ai fonctionné à l’attraction physique»

Pour lui, cette fâcheuse habitude consistant à fonder une relation entière sur le seul magnétisme charnel s’est révélée être un piège à long terme. Car une fois le soufflé retombé, la réalité s’avère bien plus complexe:



«Cette connexion physique ne dure qu’un temps. On finit toujours par arriver à un point où l’on se dit: "Je ne peux plus supporter cette personne. Elle ne m’attire donc plus du tout"»

Le salut par la thérapie

Après l’annonce de leur rupture en mai 2020 - à laquelle il ne s'attendait pas - et face à la perspective de gérer seul leurs trois enfants (Noah, 13 ans, Bodhi, 12 ans, et Journey, 9 ans), le comédien a refusé de reproduire les mêmes schémas. Il a donc choisi de suivre une thérapie pour identifier ce qu’il apportait de «toxique» dans ses relations passées.

Une introspection salvatrice qui lui a appris l’importance de construire d’abord une amitié sincère avant de glisser vers la romance.

Une méthode qu’il a appliquée avec succès lorsqu’il a rencontré sa fiancée actuelle, la danseuse Sharna Burgess, à la fin de l’année 2020. «Sharna et moi avons parlé ensemble de nos meilleures et de nos pires qualités », a-t-il déclaré. «Nous avons tout mis sur la table.»

«Votre façon d'aborder une relation est le meilleur moyen de savoir s'il s'agit d'une connexion purement physique» Brian Austin Green

Aujourd’hui parent d’un petit Zane avec elle, Brian Austin Green semble avoir définitivement tourné la page de ses années glamour, mais fragiles, auprès de Megan Fox, avec laquelle il conserve néanmoins des rapports cordiaux pour le bien de leur famille recomposée.

(jod)