brouillard-2°
DE | FR
burger
Divertissement
People

Megan Fox fait un retour explosif sur les réseaux

Vidéo: instagram

Megan Fox a trouvé comment faire craquer son ex

On se disait bien que Megan Fox ne pourrait pas se tenir éloignée des réseaux pour toujours. La voici de retour, avec des photos plus «hot» que jamais - de quoi même faire perdre la tête à son ex.
05.03.2026, 05:3305.03.2026, 05:33
Imke Gerriets / watson.de

Ces derniers mois, la séparation de Megan Fox et Machine Gun Kelly a fait couler beaucoup d'encre. La rupture est survenue juste avant la naissance de leur fille, nommée Saga Blade (ne jugez pas). Depuis cet événement, ce fut silence radio sur le compte Instagram de l'actrice.

En effet, comme le rapporte le magazine People, c'est en mai 2024 que Megan avait, de façon assez étrange, supprimé toutes les photos de son compte Instagram. Elle s'était également désabonnée de toutes les personnes qu'elle suivait jusqu'alors.

Megan Fox est «folle de rage» contre son ex

Malgré ce grand nettoyage digital, la star comptait toujours quelque 21 millions de fidèles followers sur la plateforme.

Ceux-ci ont de quoi être ravis; leur attente a été récompensée. Ce mercredi, le silence radio a enfin été rompu: à quelques semaines de son 40e anniversaire, Megan s'offre un retour fulgurant sur les réseaux sociaux.

Des poses lascives au sol

A ce jour, plus de cinq millions de personnes ont déjà «liké» la nouvelle publication de Megan. Les commentaires s'enchaînent. En légende des cinq clichés regroupés dans ce post, la star de Transformers écrit, de façon «profonde» (et surtout très cryptique):

«Tout est plus beau parce que nous sommes voués à notre perte»
x

La première image offre un gros plan sur son fessier. Elle porte un string et un haut noir rappelant un body. Ses longs cheveux sombres retombent sur son dos. Les autres clichés dévoilent son look sous différents angles.

Image
image: capture Instagram
Image
image: capture Instagram
Image
image: capture Instagram

On peut également y voir que Megan Fox porte de longs bas de soie montant jusqu'aux cuisses. Sa tenue est complétée par des talons hauts noirs, et un collier ras-du-cou.

La dernière partie de la publication montre une courte séquence vidéo de la séance photo.

MGK se manifeste

Dans sa story Instagram, Megan Fox ajoute également: «Je suis toujours en vie, de nouvelles photos viennent de sortir.» Ces nouveaux clichés ne sont pas passés inaperçus aux yeux de son ex, le turbulent chanteur Machine Gun Kelly - Colson Baker de son vrai nom. Ce dernier a écrit de manière équivoque:

«Je suis bien content d'avoir ton numéro de téléphone»
La réaction du rockeur/rappeur/danseur/artiste (oui, Colson a eu beaucoup de phases musicales).
La réaction du rockeur/rappeur/danseur/artiste (oui, Colson a eu beaucoup de phases musicales).image: capture
LOS ANGELES, CALIFORNIA - MAY 27: (EDITORIAL USE ONLY) (L-R) Megan Fox and Machine Gun Kelly attend the 2021 iHeartRadio Music Awards at The Dolby Theatre in Los Angeles, California, which was broadca ...
Megan Fox et Machine Gun Kelly ont été en couple pendant environ quatre ans, de 2020 à 2024.Getty Images North America

De quoi émouvoir les fans du couple, qui s'est séparé fin 2024.

Reste à comprendre pourquoi THE Megan Fox a décidé de réapparaître sur les réseaux, juste avant son anniversaire. Crise de la quarantaine? Nouveau projet à annoncer? Envie de faire parler son ex? Les options sont ouvertes.

Megan Fox et Machine Gun Kelly seraient séparés

Une source a expliqué au magazine People en janvier, concernant Machine Gun Kelly: «Leur relation ne tourne actuellement qu'autour de la coparentalité.» Et de poursuivre: «Megan se concentre sur ses enfants, sur le bébé et sur le fait de s'adapter à cette nouvelle étape de sa vie. C'est très clairement sa priorité.»

Va savoir si une nouvelle flamme serait en train d'être allumée. La suite au prochain épisode.

Le meilleur du Divertissement cette semaine
«Trump détesterait»: Melania épinglée pour ses choix musicaux
«Trump détesterait»: Melania épinglée pour ses choix musicaux
Nicole Kidman aurait tapé dans l'oeil de ce richissime businessman
Nicole Kidman aurait tapé dans l'oeil de ce richissime businessman
Gordon Ramsay se masturbe sur Netflix
Gordon Ramsay se masturbe sur Netflix
de Fred Valet
Pourquoi cette romance queer dans le monde du hockey fascine autant
Pourquoi cette romance queer dans le monde du hockey fascine autant
de Thomas Studer
Thèmes
La BNS a choisi ses futurs billets de banque
1 / 8
La BNS a choisi ses futurs billets de banque
source: emphase
partager sur Facebookpartager sur X
Les Internautes sont persuadés que Jim Carrey a un sosie
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Elle a «adoré» porter un faux anus sur son dernier tournage
Amanda Seyfried a confié avoir passé un moment «génial» et «excitant» en utilisant une «prothèse anale» lors du tournage de The Testament of Ann Lee.
C'est bien connu. A Hollywood, les grands noms du cinéma doivent parfois souvent donner de leur personne. Ce fut récemment le cas d'Amanda Seyfried qui, pour les besoins du film The Testament of Ann Lee, sorti en décembre dernier, a dû porter quelque chose de nettement moins courant qu'un simple costume d'époque.
L’article