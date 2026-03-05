Vidéo: instagram

Megan Fox a trouvé comment faire craquer son ex



On se disait bien que Megan Fox ne pourrait pas se tenir éloignée des réseaux pour toujours. La voici de retour, avec des photos plus «hot» que jamais - de quoi même faire perdre la tête à son ex.

Imke Gerriets / watson.de

Ces derniers mois, la séparation de Megan Fox et Machine Gun Kelly a fait couler beaucoup d'encre. La rupture est survenue juste avant la naissance de leur fille, nommée Saga Blade (ne jugez pas). Depuis cet événement, ce fut silence radio sur le compte Instagram de l'actrice.

En effet, comme le rapporte le magazine People, c'est en mai 2024 que Megan avait, de façon assez étrange, supprimé toutes les photos de son compte Instagram. Elle s'était également désabonnée de toutes les personnes qu'elle suivait jusqu'alors.

Malgré ce grand nettoyage digital, la star comptait toujours quelque 21 millions de fidèles followers sur la plateforme.

Ceux-ci ont de quoi être ravis; leur attente a été récompensée. Ce mercredi, le silence radio a enfin été rompu: à quelques semaines de son 40e anniversaire, Megan s'offre un retour fulgurant sur les réseaux sociaux.

Des poses lascives au sol

A ce jour, plus de cinq millions de personnes ont déjà «liké» la nouvelle publication de Megan. Les commentaires s'enchaînent. En légende des cinq clichés regroupés dans ce post, la star de Transformers écrit, de façon «profonde» (et surtout très cryptique):

«Tout est plus beau parce que nous sommes voués à notre perte» x

La première image offre un gros plan sur son fessier. Elle porte un string et un haut noir rappelant un body. Ses longs cheveux sombres retombent sur son dos. Les autres clichés dévoilent son look sous différents angles.

image: capture Instagram

image: capture Instagram

image: capture Instagram

On peut également y voir que Megan Fox porte de longs bas de soie montant jusqu'aux cuisses. Sa tenue est complétée par des talons hauts noirs, et un collier ras-du-cou.

La dernière partie de la publication montre une courte séquence vidéo de la séance photo.

MGK se manifeste

Dans sa story Instagram, Megan Fox ajoute également: «Je suis toujours en vie, de nouvelles photos viennent de sortir.» Ces nouveaux clichés ne sont pas passés inaperçus aux yeux de son ex, le turbulent chanteur Machine Gun Kelly - Colson Baker de son vrai nom. Ce dernier a écrit de manière équivoque:

«Je suis bien content d'avoir ton numéro de téléphone»

La réaction du rockeur/rappeur/danseur/artiste (oui, Colson a eu beaucoup de phases musicales). image: capture

Megan Fox et Machine Gun Kelly ont été en couple pendant environ quatre ans, de 2020 à 2024. Getty Images North America

De quoi émouvoir les fans du couple, qui s'est séparé fin 2024.

Reste à comprendre pourquoi THE Megan Fox a décidé de réapparaître sur les réseaux, juste avant son anniversaire. Crise de la quarantaine? Nouveau projet à annoncer? Envie de faire parler son ex? Les options sont ouvertes.

Une source a expliqué au magazine People en janvier, concernant Machine Gun Kelly: «Leur relation ne tourne actuellement qu'autour de la coparentalité.» Et de poursuivre: «Megan se concentre sur ses enfants, sur le bébé et sur le fait de s'adapter à cette nouvelle étape de sa vie. C'est très clairement sa priorité.»

Va savoir si une nouvelle flamme serait en train d'être allumée. La suite au prochain épisode.