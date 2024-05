Anne Hathaway est à l'affiche de L'Idée d'être avec toi. Image: AP Invision

La vie d'Anne Hathaway a changé après 5 jours de gueule de bois

L'actrice est sobre depuis 5 ans. Elle explique dans différentes interviews pourquoi elle a arrêté l'alcool.

Boire ou avoir des enfants, Anne Hathaway a choisi. L'Américaine de 42 ans est à l'eau depuis 5 ans. Elle a donné une interview au New York Times, le 27 avril, dans laquelle elle se dévoile.

«Je n'en parle habituellement pas, mais ça fait cinq ans que je suis sobre»

Elle n'a pas arrêté de boire parce qu'elle pensait avoir un problème, mais plus parce qu'elle n'aimait pas la façon dont l'alcool la faisait se sentir.

«J'ai arrêté parce que la façon dont je buvais me conduisait à avoir la gueule de bois et c'était un problème» Anne Hathaway pour People en 2019

Il y a quand même eu un déclic dans la vie de l'actrice oscarisée.

«Un jour, j'ai déposé mon fils à l'école - je ne conduisais pas, mais j'avais la gueule de bois. Ça m'a suffi. Je n'ai pas aimé cette expérience.»

Elle a posté cette photo de son fils Jonathan Rosebanks en 2017. instagram

Cette dernière gueule de bois, Anne Hathaway explique qu'elle a duré cinq jours. Néanmoins, dans les différentes interviews qu'elle donne, elle tient à éviter une position moralisatrice.

«Je ne pense pas que boire soit mauvais. C'est juste que la façon dont je le faisais n'allait pas de pair avec le fait d'avoir un enfant.»

L'actrice a été une fêtarde. Avant d'être une actrice célèbre et respectée, elle travaillait pour des magazines de musique. Elle a raconté au New York Times qu'elle s'est retrouvée une année à Coachella pour couvrir le festival et qu'au lieu de boire de l'eau, elle s'hydratait avec de la bière et «d'autres substances.» Son dernier film, L'Idée d'être avec toi, se passe d'ailleurs en partie à Coachella.

Anne Hathaway fait donc partie du clan des gens «chiants» comme dirait Léa Salamé, autrement dit, les gens qui ne boivent plus, comme Lewis Hamilton, Chrissy Teigen, Drew Barrymore ou encore Tom Holland. L'acteur qui interprète Spider-Man dans la nouvelle franchise Marvel a avoué en 2023 qu'il avait combattu l'alcoolisme. Bradley Cooper est quant à lui sobre depuis 19 ans.

Anne Hathaway ne ferme pas complètement la porte à l'alcool, mais elle ne touchera pas à une bouteille avant que ses enfants aient quitté la maison.

