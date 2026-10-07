Où sont passés les bijoux d’Hayden Panettiere? Son ex exige une enquête

Wladimir Klitschko et Hayden Panettiere, à Milan en 2013. WireImage

Où sont passés les bijoux d’Hayden Panettiere? Son ex veut une enquête

Wladimir Klitschko demande une enquête policière et réclame la tutelle des biens de sa fille après la disparition suspecte de bijoux appartenant à son ex-fiancée, la comédienne Hayden Panettiere, décédée en août dernier.

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L'affaire autour de la succession d'Hayden Panettiere prend une tournure judiciaire. L'ancien boxeur Wladimir Klitschko, ex-fiancé de la comédienne, demande l’ouverture d’une enquête policière après avoir constaté la disparition de plusieurs biens précieux, rapporte Page six. Notamment des bijoux, qui auraient été déposés chez un prêteur sur gages après la mort de l'actrice.

Selon des documents déposés le 24 septembre à Los Angeles et obtenus par TMZ, le commerce en question refuserait de fournir la moindre information sans la saisie officielle des forces de l'ordre. Klitschko craint désormais que ces objets personnels ne soient revendus à des tiers.

Cette démarche s'inscrit dans un combat plus vaste mené par l'ancien champion pour préserver le patrimoine de sa fille de 11 ans, Kaya, qu'il a eue avec Hayden Panettiere. Estimant que la fillette, qui vit avec lui en Ukraine, a droit à la totalité de l'héritage de sa mère, il affirme qu'il est urgent et essentiel qu'il soit nommé tuteur temporaire pour recevoir, gérer et détenir ses actifs en son nom.

Confusion autour des bijoux

La situation autour des possessions de la comédienne apparaît particulièrement complexe et confuse. Dans les pièces fournies à la justice, Klitschko indique avoir été «informé» que des agents fédéraux se seraient rendus dans la résidence de l'actrice à Los Angeles pour y saisir des biens appartenant à la succession, relaie Page Six.

De plus, en raison d'inquiétudes documentées concernant une intrusion non autorisée survenue avant le décès d'Hayden Panettiere, le couple avait engagé une société de sécurité. Après sa mort, les serrures du domicile ont été changées et les garde-meubles contenant ses vêtements ainsi que ses accessoires de marque portés lors d'apparitions publiques ont été déplacés par précaution. Malgré ces mesures, plusieurs objets personnels et bijoux restent introuvables ou ont disparu.

A ces disparitions s'ajoute un différend familial direct entre les parents de l'actrice, Lesley Vogel et Skip Panettiere. Tous deux s'opposent sur le sort des boucles d'oreilles à clous que portait Hayden Panettiere au moment de son décès, retirées par le médecin légiste et placées sous scellés dans un casier de sécurité.

L'un des parents exige que ces bijoux soient expédiés en Caroline du Nord, tandis que l'autre réclame leur envoi vers une adresse en Californie. Le rapport indique qu'aucune restitution ne sera effectuée tant qu'un accord formel n'aura pas été trouvé entre les deux parties.

(jod)