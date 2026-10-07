assez clair, brumeux
DE | FR
burger
Divertissement
People

Où sont passés les bijoux d’Hayden Panettiere? Son ex exige une enquête

MILAN, ITALY - JUNE 25: Wladimir Klitschko and Hayden Panettiere attend the Giorgio Armani show during Milan Menswear Fashion Week Spring Summer 2014 on June 25, 2013 in Milan, Italy. (Photo by Ventur ...
Wladimir Klitschko et Hayden Panettiere, à Milan en 2013.WireImage

Où sont passés les bijoux d’Hayden Panettiere? Son ex veut une enquête

Wladimir Klitschko demande une enquête policière et réclame la tutelle des biens de sa fille après la disparition suspecte de bijoux appartenant à son ex-fiancée, la comédienne Hayden Panettiere, décédée en août dernier.
07.10.2026, 05:5307.10.2026, 05:55

L'affaire autour de la succession d'Hayden Panettiere prend une tournure judiciaire. L'ancien boxeur Wladimir Klitschko, ex-fiancé de la comédienne, demande l’ouverture d’une enquête policière après avoir constaté la disparition de plusieurs biens précieux, rapporte Page six. Notamment des bijoux, qui auraient été déposés chez un prêteur sur gages après la mort de l'actrice.

Selon des documents déposés le 24 septembre à Los Angeles et obtenus par TMZ, le commerce en question refuserait de fournir la moindre information sans la saisie officielle des forces de l'ordre. Klitschko craint désormais que ces objets personnels ne soient revendus à des tiers.

Les causes de la mort de Hayden Panettiere révélées
Les causes de la mort de Hayden Panettiere révélées

Cette démarche s'inscrit dans un combat plus vaste mené par l'ancien champion pour préserver le patrimoine de sa fille de 11 ans, Kaya, qu'il a eue avec Hayden Panettiere. Estimant que la fillette, qui vit avec lui en Ukraine, a droit à la totalité de l'héritage de sa mère, il affirme qu'il est urgent et essentiel qu'il soit nommé tuteur temporaire pour recevoir, gérer et détenir ses actifs en son nom.

Confusion autour des bijoux

La situation autour des possessions de la comédienne apparaît particulièrement complexe et confuse. Dans les pièces fournies à la justice, Klitschko indique avoir été «informé» que des agents fédéraux se seraient rendus dans la résidence de l'actrice à Los Angeles pour y saisir des biens appartenant à la succession, relaie Page Six.

De plus, en raison d'inquiétudes documentées concernant une intrusion non autorisée survenue avant le décès d'Hayden Panettiere, le couple avait engagé une société de sécurité. Après sa mort, les serrures du domicile ont été changées et les garde-meubles contenant ses vêtements ainsi que ses accessoires de marque portés lors d'apparitions publiques ont été déplacés par précaution. Malgré ces mesures, plusieurs objets personnels et bijoux restent introuvables ou ont disparu.

Comment la vie de Hayden Panettiere a basculé
Comment la vie de Hayden Panettiere a basculé

A ces disparitions s'ajoute un différend familial direct entre les parents de l'actrice, Lesley Vogel et Skip Panettiere. Tous deux s'opposent sur le sort des boucles d'oreilles à clous que portait Hayden Panettiere au moment de son décès, retirées par le médecin légiste et placées sous scellés dans un casier de sécurité.

L'un des parents exige que ces bijoux soient expédiés en Caroline du Nord, tandis que l'autre réclame leur envoi vers une adresse en Californie. Le rapport indique qu'aucune restitution ne sera effectuée tant qu'un accord formel n'aura pas été trouvé entre les deux parties.

(jod)

Le meilleur du Divertissement cette semaine
Voici le «Cuisinier suisse de l&#039;année 2027» élu par le Gault &amp; Millau
1
Voici le «Cuisinier suisse de l'année 2027» élu par le Gault & Millau
de Joanna Oulevay
«Mort et enterré»: Tom Cruise se crashe au box-office
1
«Mort et enterré»: Tom Cruise se crashe au box-office
de Joanna Oulevay
Cette nouvelle habitude en entretien d&#039;embauche divise
Cette nouvelle habitude en entretien d'embauche divise
de Joanna Oulevay
Taylor Swift rentre un peu plus dans l&#039;histoire
Taylor Swift rentre un peu plus dans l'histoire
Voici les moments les plus gênants des MTV VMA 2026
Voici les moments les plus gênants des MTV VMA 2026
La virée en bateau de Heidi Klum finit au Tribunal fédéral
1
La virée en bateau de Heidi Klum finit au Tribunal fédéral
Vous ne devinerez jamais le nom du bébé de Taylor et Taylor Lautner
Vous ne devinerez jamais le nom du bébé de Taylor et Taylor Lautner
«70-80% du café que nous buvons est mauvais»: cette barista se confie
«70-80% du café que nous buvons est mauvais»: cette barista se confie
de Marine Brunner, Fred Valet
Un héros inattendu vole la vedette à Brad Pitt dans son film de survie
1
Un héros inattendu vole la vedette à Brad Pitt dans son film de survie
de Sainath Bovay
Erling Haaland parodie le mème qui a berné la Toile
Erling Haaland parodie le mème qui a berné la Toile
Thèmes
Parmelin dans tous ses états!
1 / 13
Parmelin dans tous ses états!

Guy Parmelin porte une casquette portant l'inscription Switzerland great since 1291, le mercredi 29 juillet 2026 à Neudorf.
source: keystone / peter schneider
partager sur Facebookpartager sur X
Céline Dion transforme un trottoir parisien en scène
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Voici le pays où l’addition au restaurant est la plus salée
En Suisse, l’addition peut vite couper l’appétit. Selon un nouveau classement, aucun pays au monde ne serait plus cher pour manger au restaurant. Et l’écart avec les pays les moins coûteux est vertigineux.
D’abord un agréable repas, puis vient le moment de regarder l’addition: pour les Suissesses et les Suisses, une sortie au restaurant peut rapidement doucher l’enthousiasme. C’est également ce que montre un classement récent de la plateforme de comparaison Numbeo. Les données reposent toutefois sur les déclarations subjectives de consommatrices et consommateurs et ne sont pas vérifiées par des experts. Les résultats doivent donc être interprétés avec la prudence qui s’impose.
L’article