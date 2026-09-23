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Les causes de la mort de Hayden Panettiere révélées

NEW YORK, NY - JANUARY 05: Hayden Panettiere discusses &quot;Nashville&quot; with the Build Series at AOL HQ on January 5, 2017 in New York City. (Photo by Roy Rochlin/FilmMagic)
Hayden Panettiere est morte à l'âge de 36 ans.Image: FilmMagic

Les causes de la mort de Hayden Panettiere révélées

Le bureau du médecin légiste chargé de l'enquête sur la mort de l'actrice américaine a rendu son rapport d'autopsie. Celui-ci a conclu à une mort accidentelle à la suite d'un mélange de drogues.
23.09.2026, 08:5823.09.2026, 08:58

L'actrice américaine Hayden Panettiere, connue pour ses rôles dans les séries télévisées Heroes et Nashville est morte à l'âge de 36 ans après avoir pris un mélange de drogues dont du fentanyl, a annoncé le médecin légiste mardi. Le bureau du médecin légiste chargé de l'enquête a ajouté que l'autopsie n'avait révélé aucune trace de traumatisme et a conclu à une mort accidentelle.

Les analyses ont montré que la cause du décès était l'ingestion de fentanyl, combiné à une version générique du Xanax, un relaxant musculaire et un médicament antipsychotique. Une enquête a été ouverte et va maintenant se concentrer sur la façon dont elle s'est procuré ces drogues et rappelle une précédente affaire, celle de la mort de l'acteur Matthew Perry, décédé en 2023.

Un passé d'enfant star

Née en 1989, Hayden Panettiere a commencé enfant à apparaître sur les écrans. Outre les séries Heroes et Nashville, l'actrice a joué dans les films Le Plus Beau des combats, Princess on Ice, Scream 4 et Scream VI.

Dans ses mémoires publiés en mai en anglais sous le titre This Is Me: A Reckoning, la comédienne s'est confiée sur son passé d'enfant star sous pression et sur son expérience de l'addiction. Elle a également fait part de la brouille qui l'opposait à sa mère, qui gérait autrefois sa carrière.

Comment la vie de Hayden Panettiere a basculé
Comment la vie de Hayden Panettiere a basculé

Elle avait donné naissance en 2014 à une fille, issue de sa relation avec le boxeur ukrainien Wladimir Klitschko. Dans l'une de ses dernières interviews, elle avait confié au magazine Mome que son accouchement extrêmement douloureux l'avait plongée dans la dépression et poussée à se tourner vers l'alcool.

Elle avait confié la garde de sa fille à son père. «Je traversais une période vraiment difficile», racontait-elle dans l'interview. «Je savais que je devais la faire passer en premier pour pouvoir obtenir l'aide dont j'avais besoin et devenir la mère dont elle avait besoin». (jzs/afp)

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