Comment la vie de Hayden Panettiere a basculé dans l'ombre

Hayden Panettiere en 2014 lors de l’inauguration d’un musée consacré à Wladimir et Vitali Klitschko à Kiev. Image: imago stock&people

Comment la vie de Hayden Panettiere a basculé

L'actrice américaine Hayden Panettiere, connue notamment pour ses rôles dans «Heroes» et «Nashville», est décédée ce dimanche 16 août à l’âge de 36 ans. La comédienne aurait été victime d’un arrêt cardiaque dont l’origine exacte reste à déterminer. La piste d’une overdose est évoquée par plusieurs médias américains. Retour sur son parcours.

Simone Meier Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Ce n’est qu’une supposition, mais le 6 décembre 2013 a peut-être été l’un des plus beaux jours de la vie de Hayden Panettiere. C’était une journée glaciale à Kiev. Le fiancé de Panettiere, l’ancien champion du monde de boxe ukrainien Wladimir Klitschko, préparait sa reconversion en homme politique d’opposition, et tous deux apportaient leur soutien aux manifestations d’Euromaïdan.

L’un après l’autre, ils ont prononcé des discours sur la place de l’Indépendance, au cœur de Kiev. Du haut de ses 24 ans, l’Américaine Panettiere a vanté les bienfaits de la démocratie: «Que la liberté de choix et la liberté d’expression soient ainsi remises en question est tout simplement ridicule.»

La foule les a acclamés, elle et Klitschko. C’était un moment rempli d’espoir, tant pour l’avenir de l’Ukraine que pour celui de ce couple rayonnant qui venait d’annoncer ses fiançailles.

Aux États-Unis, Panettiere s’était déjà distinguée par son engagement militant, un peu pour Obama, mais surtout pour les baleines, encore et toujours. Là, aux côtés de Klitschko, tout prenait soudain une tout autre dimension. A commencer par l’homme lui-même. En 2008, lorsqu’ils s’étaient croisés pour la première fois lors d’une soirée, la comédienne du haut de ses 153 centimètres, avait lancé au boxeur de 198 centimètres: «Mais vous êtes géant!» Ce à quoi il avait répondu: «Et vous êtes minuscule!»

Avec Wladimir Klitschko en 2010 lors d’un gala pour le film Avatar. Image: Getty Images North America

Un an plus tard, ils formaient un couple, se sont séparés, se sont retrouvés, se sont installés ensemble à Nashville, puis en décembre 2014, leur fille Kaya Evdokia Klitschko a vu le jour. C’est alors que tout a volé en éclats. Panettiere a souffert d’une sévère dépression post-partum. Au même moment, dans la série Nashville, elle incarnait une mère atteinte de ce même mal.

Les scénaristes s’étaient inspirés du vécu personnel de l’actrice: sa propre souffrance était immédiatement transposée à l’écran, la condamnant à la revivre une seconde fois. Les deux mondes se sont confondus. Lorsqu’elle ne tournait pas, elle se réfugiait dans l’alcool et les opioïdes, un engrenage qu’elle avait déjà connu à l’adolescence. Ses yeux ont fini par jaunir, son foie abandonnait. Elle s’est finalement résolue à suivre une thérapie.

En 2018 dans Nashville. Image: www.imago-images.de

Klitschko étant de plus en plus actif en Ukraine, le couple s’est séparé, la relation à distance étant devenue insoutenable. Complètement brisée, Panettiere a accepté que Kaya grandisse auprès de son père. Aujourd’hui, le père et sa fille vivent dans un lieu tenu secret en Ukraine.

Après Klitschko, elle a partagé la vie de Brian Hickerson, un apprenti agent immobilier et comédien aspirant, condamné en 2021 à une peine de prison pour des violences conjugales infligées à Panettiere. Mais parce que les sentiments dépassent parfois la justice, le couple s’est reformé après sa libération et il est réinstallé chez elle. La veille encore de sa mort, Panettiere a été aperçue en sa compagnie.

En 1997, à l’âge de huit ans, dans Haine et Passions (The Guiding Light). Image: www.imago-images.de

Ce n’est qu’en mai 2026 qu’elle avait publié ses mémoires sous le titre quelque peu provocateur: This Is Me: A Reckoning (Voilà qui je suis: un règlement de comptes). Elle y évoquait la spirale des addictions et ce qu’implique le fait de grandir sous le feu des projecteurs, sans véritables coulisses où se préserver.

Sa mère, actrice de feilletons télévisés, l’avait entraînée sur les plateaux alors qu’elle n’avait que quelques mois, avant de lui décrocher son premier contrat publicitaire pour des jouets à l’âge de 11 mois. La machine était lancée: dès 4 ans, elle jouait dans un soap-opera et à 5 ans, elle avait déjà tourné dans plus de 50 publicités. Véritable enfant star, elle a enchaîné d’innombrables rôles de fillette attachante, incarnant notamment la fille de l’avocate Ally McBeal.

En 1998 lors de sa première cérémonie des Daytime Emmy Awards. Image: www.imago-images.de

A 6 ans, elle faisait sa première apparition dans le talk-show de Jay Leno, dont elle devenait rapidement une invitée récurrente, effrontée, précoce et intrépide. La vidéo dans laquelle la petite fille de 9 ans explique au présentateur, mille-pattes et blattes géantes à l’appui, comment distinguer les mâles des femelles demeure une séquence comique mémorable.

Elle n’avait aucun espace de repli, presque pas d’amis: sa vie se résumait au travail, à très peu d’école classique et à beaucoup d'enseignement à domicile. Pourtant, elle aurait aimé fréquenter une vraie école, avec des classes, des camarades et tout ce qui va avec. Ses matières préférées étaient les sciences: «J’adore mélanger les liquides. Et les explosions. J’adore faire exploser une salle de classe», confiait-elle à 11 ans sur le plateau de Rosie O'Donnell.

A l’annonce de sa mort, sa famille a évoqué toute la «lumière» que Hayden Panettiere diffusait autour d’elle. En observant la fillette qu’elle était, on distingue en effet une clarté infinie, une petite étoile vibrante et rayonnante. Mais en grandissant, cette étoile s’est éteinte à petit feu. Hayden n’avait plus de réserves, elle ne portait plus en elle qu’une obscurité grandissante. A ses débuts, pour jouer les scènes tristes et réussir à pleurer, elle s'imaginait la mort de ses animaux de compagnie. Plus tard, confiait-elle, ces pensées sombres ont fini par tout envahir.

En 2007 dans Heroes. Image: www.imago-images.de

En 2023, son frère unique et adoré, Jansen Rane Panettiere, s’est éteint à l’âge de 28 ans des suites d’une cardiomégalie. Comme sa sœur, il luttait lui aussi contre des problèmes d’addiction. Comédien et artiste en devenir, il a laissé à Hayden un tableau truffé de messages cachés et représentant un verre de vin dansant.

Pendant 124 épisodes, durant sa relation avec Klitschko, Hayden Panettiere a prêté ses traits à Juliette Barnes, une chanteuse de country intrigante et tourmentée, dans la série musicale Nashville. Dès l’âge de 17 ans, elle avait également incarné pendant 43 épisodes Claire Bennet dans la série fantastique Heroes. Claire était une pom-pom girl douée de facultés de régénération extraordinaires. «Sauvez la pom-pom girl, sauvez le monde», proclamait le mystérieux slogan de la série.

En ce jour désormais lointain à Kiev, Hayden Panettiere avait parfaitement incarné ce rôle: encourager, transmettre de l’espoir et de la joie, porter la lumière. Les causes de son tragique et prématuré décès survenu dimanche dernier ne sont pas encore officiellement établies. Les médias américains esquissent la piste d'une overdose, mais il faudra attendre l'autopsie pour connaître la cause exacte du décès.

Mais peut-être aurait-elle eu besoin, elle aussi, d’une telle lueur à ses côtés.