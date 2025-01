Un faux Brad Pitt a réussi à escroquer une femme en utilisant la technologie Deepfake. montage watson

Elle pense que Brad Pitt l'aime et se fait dépouiller

Une Française de 53 ans raconte comment un homme lui a soutiré 750 000 francs en se faisant passer pour l'acteur américain.

Plus c'est gros, plus ça marche. C'est ce qu'on se dit en entendant l'histoire d'Anne, décoratrice d'intérieur de 53 ans, ayant témoigné dans l'émission Sept à Huit sur TF1 ce dimanche 12 janvier. Elle a été victime d'un arnaqueur se faisant passer pour l'un des acteurs les plus connus du monde: Brad Pitt. Rien que ça. Ce dernier a réussi à lui escroquer une jolie somme de 750 000 francs pendant 1,5 an. Rien que ça.

Anne, la victime de l'escroquerie. capture d'écran TF1

Comment une mère de famille sans histoire a pu en arriver là?



Tout commence en février 2023. Anne est en vacances au ski à Tignes, en France, avec son mari et sa fille. Elle s'inscrit pour la première fois sur Instagram et partage des photos de son séjour. Très vite, la soi-disant maman de Brad Pitt, Jane Etta Pitt, la contacte sur le réseau social.



«Elle me dit dans la conversation: 'c'est une femme comme toi qu'il faudrait à mon fils'. Je lui réponds: 'qu'est-ce que vous racontez, vous délirez complètement»

La première phase du piège est en place.

Le lendemain, un autre compte lui envoie un message. Cette fois-ci, c'est le Brad Pitt en carton.

«Bonjour Anne, ma mère m'a beaucoup parlé de toi. J'aimerais en savoir davantage' (...) En fait là, on parle de Brad Pitt, je tombe des nues. Au début, je me dis que c'est du fake, mais je ne comprends pas trop ce qui m'arrive. Après, on va se contacter tous les jours et on devient pote.»

Brad Pitt version Alibaba commence à entreprendre une relation virtuelle avec Anne, en anglais. Ça s'envoit des émojis cœur, des «I Love You», des poèmes, des chansons d'amour et encore plus d'émojis cœur.

Il a bien choisi sa cible, car la décoratrice d'intérieur vit à l'île Maurice avec son mari, un entrepreneur millionnaire de 19 ans de plus qu'elle. Mais son mariage bat de l'aile. L'escroc va mettre le pied dans la porte.

«J'avais quelqu'un en face qui s'intéressait à moi et à mon travail parce que mon propre mari ne s'intéressait même pas à mon travail (...) C'est comme si je vivais seule»

«J'aimais l'homme avec qui je conversais. Il savait parler aux femmes, c'était toujours très bien torché»

Pour prouver qu'il est bel et bien la star internationale qu'il prétend être, l'escroc envoie à Anne une photo de son passeport, celle de sa doublure au cinéma, Rob O'Malley et même de son homme à tout faire. L'histoire devient encore plus grotesque quand la soi-disant fille de Brad Pitt, Shilo, lui envoie un mail, demandant de ses nouvelles à elle et «papa».

Malgré toutes ces preuves irréfutables, Anne a des doutes. Elle tente régulièrement de l'appeler, mais il l'esquive, prétextant des réunions et des tournages. Pour lui donner le susucre dont elle a besoin, il lui envoie une vidéo générée par intelligence artificielle, un deepfake grossier avec une voix d'ordinateur. Mais apparemment, assez crédible pour Anne. L'hameçon est désormais bien enfoncé dans la joue d'Anne qui aura beau tenter de se débattre, ne retournera jamais dans la mer.

A partir de ce moment-là, l'arnaqueur met en place la deuxième phase du piège: Il prétend lui avoir acheté des cadeaux de grande valeur en lui envoyant des vidéos de sacs déballés par des vendeuses chez Hermès et Vuitton. Problème: pour les recevoir, elle doit payer les droits de douane qui s'élèvent soi-disant à 8400 francs. Elle ne s'exécute pas tout de suite et demande des explications.

«Là, il m'annonce que ses comptes sont bloqués à cause du procès qu'il a contre Angelina Jolie, qu'il a des millions de dollars, mais qu'il ne peut pas y toucher. Moi, comme une andouille, je paie»

Elle ne verra jamais la couleur d'un Birkin.

A cette même époque, son mari demande le divorce et elle touche 725 000 francs. Information qui arrivera vite aux oreilles du faux Brad Pitt. Et cette somme tombe à pic, puisqu'en juin 2023, l'acteur a malheureusement un grave cancer du rein. Maladie qui n'a fuité dans aucun média. Mais Anne est dans la confidence et elle a des preuves. La star lui envoie des photos. On le voit sur un lit d'hôpital, tout sourire. Les photomontages sont de niveau école primaire. Et quand le journaliste de TF1 lui dit: Vous n'avez pas vu que c'était une arnaque?

«Je ne trouve pas que ça fait fake»

Elle paie les frais médicaux. Bah oui, les comptes de Brad Pitt sont gelés et comme il n'a pas d'autres amis riches, comme George Clooney, pour n'en citer qu'un, il se tourne vers Anne. Normal. 80 000 francs par-ci, 40 000 francs par là. Une greffe qui échoue alors il faut recommencer. Au total: il lui soutira 750 000 francs.

«Ça me coûte de le faire, mais je me dis que je vais peut-être sauver la vie d'un homme»

Et parce que ça peut être encore plus gros, Brad Pitt lui demande de transférer l'argent sur un compte en Turquie.

Pourtant, ce n'est pas comme si son entourage n'avait pas essayé de la dissuader. Sa fille Margaux, 22 ans, étudiante en droit, n'a jamais cru à cette histoire.

Finalement, c'est la presse people qui ramènera Anne à la raison (merci à elle). A l'automne 2023, elle y verra les nombreux articles et photos de Brad Pitt, le vrai, au bras de sa nouvelle petite amie, la Genevoise Inès de Ramon. Moral de cette histoire: il faut lire watson et la rubrique divertissement pour rester informé des choses importantes de la vie.

Pour retrouver l'intégralité du reportage, c'est par ici.

