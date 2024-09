Inès de Ramon, simple et discrète. Mais est-ce que ça durera? Image: getty

Il y a un problème avec le look de la chérie genevoise de Brad Pitt

Inès de Ramon et Brad Pitt sont actuellement à New York. Jusque-là très discrète, la Genevoise s'est volontiers prêtée au jeu des paparazzis. Mais ses looks sont à son image: gentils.

Elle est introuvable sur les réseaux sociaux et se montre particulièrement discrète depuis qu'elle est en couple avec Brad Pitt il y a déjà deux ans. Leur relation a commencé à l'abri des regards. Il y a eu quelques photos volées, une apparition au Grand Prix de F1 à Silverstone en Grande-Bretagne le 7 juillet, mais l'acteur de 59 ans n'a véritablement officialisé son couple que très récemment. C'était le 1er septembre, à la Mostra de Venise où il était invité pour le film hors compétition Wolfs dont il partage la tête d'affiche avec Georges Clooney.

Pour ce red carpet très glamour et très scruté, Inès de Ramon portait une robe longue et blanche près du corps. Une tenue élégante, mais sans l'effet «wow». En même temps, quand on a 28 ans, a-t-on besoin d'en faire des caisses?

Inès de Ramon est restée très sobre lors de la Mostra de Venise. Getty Images Europe

Ces derniers jours, le couple était à New York en pleine Fashion Week. Néanmoins, nulle trace d'eux aux défilés. Brad Pitt et Inès de Ramon ont fait leur propre show dans la rue, entre leur limousine et leur hôtel, le Fouquet's, pour le plus grand plaisir des paparazzis (et de nous, par extension).

Comme toutes les commères de cette planète, on est curieux de voir comment Inès de Ramon s'affirme stylistiquement face à un Brad Pitt visiblement dans sa crise de la cinquantaine. L'acteur est en train de se «Benjamin Buttoniser». Il porte des bobs, des chemises ouvertes sur le torse avec des colliers (à deux doigts d'avoir huilé ses pecs), mais il est également dans sa période Bee Gees avec ses pantalons pattes d'éléphant et cela, même sur le red carpet de la Mostra.

Maintenant Brad, faut rendre les talonnettes à Sarkozy! WireImage

Bon alors, cest quoi le style Inès de Ramon?

Quand à la Genevoise, il semblerait qu'elle se cherche encore. Son style vacille entre des tenues décontractées très (trop?) sobres et des looks plus stricts qui la mémérisent. Contrairement à Brad Pitt qui tente d'être «djeune», Inès de Ramon veut convaincre par son style qu'elle est une fille sérieuse. Du coup, on bâille un peu.

Brad Pitt essaie trop, Inès de Ramon pas assez. GC Images

La Romande colle tout de même à une tendance du moment: le gilet à emmanchures américaines. GC Images

On est vraiment sur deux salles, deux ambiances: d'un côté, il y en a un qui a la fièvre du samedi soir, de l'autre, Inès de Ramon semble en route pour aller boire le thé avec Nadine de Rothschild. GC Images

Parlons également de ses sacs à main. Il semblerait qu'elle ait un faible pour le même modèle qu'elle possède dans deux couleurs, blanc et taupe et qu'elle trimballe à peu près partout. Aussi chic soit-il, on n'est pas sur le modèle le plus contemporain du moment.

Elle le portait déjà au Grand Prix de F1 en Grande-Bretagne. PA Images

Le sac de Brad Pitt est un peu plus funky, mais l'acteur a l'air un peu trop heureux de le porter. GC Images

Peut-être verra-t-on l'évolution stylistique d'Inès de Ramon dans les mois à venir, maintenant que sa relation avec la star est officialisée. Il est également possible que la mode ne l'intéresse pas plus que ça. Du coup Brad la Fashonista risque de se sentir bien seul, snif! snif!

Affaire à suivre.

