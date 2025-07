Alisha Lehmann et la Nati vivent leur best life à Ibiza

Les joueuses profitent visiblement du soleil et de la mer et ont également célébré l'anniversaire de l'une d'entre elles. L'attaquante Iman Beney a en effet fêté ses 19 ans ce mercredi 23 juillet. Puissent-elles passer un bel été, au moins aussi agréable que celui qu'elles nous ont offert sur le terrain.

L'équipe nationale suisse profite donc d'un peu de repos bien mérité en cette période estivale. Comme on peut le voir sur certaines de leurs publications Instagram, plusieurs joueuses sont actuellement réunies à Ibiza, parmi lesquelles Ana-Maria Crnogorcevic, Alisha Lehmann et Sydney Schertenleib comme vous pouvez le voir sur la vidéo ci-dessus.

Ce célèbre couple de milliardaires a été aperçu en Suisse

Si je vous dis: les Ambani, ça vous parle? Non? Mais si je vous dis: pré-mariage avec Rihanna et Justin Bieber, éléphants et noces estimées à un demi-milliard de dollars au beau milieu de l'Inde, ça vous semble plus familier? Ah, bah voilà! Le couple de milliardaires indiens a été surpris en balade dans nos contrées cette semaine.

Il faut croire qu'ils se sont tous donné le mot. Après Justin Bieber à Genève, l'acteur de Lost et de Vampire Diaries, Ian Somerhalder, dans un spa à Sait-Moritz, ou encore Will Smith en train de jouer du cor des Alpes, voilà qu'un autre couple célèbre a posé ses valises en Suisse ces derniers jours: Anant Ambani et sa femme Radhika, jeunes et joyeux milliardaires de leur état.