Elon Musk est devenu en décembre 2021 d'un septième enfant. Image: sda

Elon Musk est papa pour la 7e fois! (Et vous ne devinerez jamais le nom du bébé)

Alors que tout le monde les pensait séparés, le patron de Tesla et son ex-femme ont annoncé la naissance de leur second enfant. Après «X», voici venue...

Au départ, c'était un secret. Mais comme on ne peut jamais compter sur le silence des bébés... Jeudi, Vanity Fair a annoncé que Grimes, l'ex d'Elon Musk, avait discrètement accouché de leur second enfant.

Le magazine américain en est venu à cette conclusion en se rendant chez cette dernière pour une interview. En plein entretien avec la journaliste, la chanteuse s'est vue interrompre par les cris de son nouveau-nés.

Devant le fait accompli, celle-ci a révélé l'heureux événement survenu quelques mois plus tôt.

Voici donc... «Y»

La chanteuse de 34 ans a confirmé qu'il s'agissait d'une fille du nom de... Y. Cette dernière est née d'une mère porteuse en décembre 2021.

Il ne s'agit en fait que d'un surnom, selon CNews. Le véritable prénom du bébé, pour lequel le couple a eu recours à une mère porteuse, est Exa Dark Siderael.

«Exa» fait référence à la puissance de calcul exaflop.

«Dark» évoque «l'inconnu (...), l'absence de photons (...) l'incroyable mystère de notre Univers».

Quant à «Sideræl», Grimes a précisé qu'il s'agissait d'une orthographe «elfique» de «sidéral», en plus d'une référence au prénom Galadriel, dans le «Seigneur des Anneaux».

Un prénom aussi fluide que la relation du couple

La naissance de Y est arrivé trois mois après qu'Elon Musk, le fondateur de Tesla et SpaceX, ait déclaré à Page Six que lui et Grimes étaient «officiellement semi-séparés». Cela, après trois années passées ensemble.

Claire Boucher de son vrai nom est revenue sur cette interview en indiquant vivre une «relation fluide» avec l'homme considéré comme le plus riche du monde: «On peut dire que c'est mon petit ami. Mais nous sommes très fluides. Nous vivons dans des maisons séparées. Nous sommes meilleurs amis. Nous nous voyons tout le temps. Nous vivons juste notre trucs à nous et je ne m'attends pas à ce que les autres le comprennent», a-t-elle expliqué à Vanity Fair.

Si Y est le deuxième enfant de Grimes, la petite est également le septième d'Elon Musk. Un nom tout aussi original que celui de son grand frère né le 4 mai 2020 de la relation entre l'artiste et l'homme d'affaire. Il se prénomme X Æ A-XII, aussi dit «X».

Selon Grimes, le couple espère agrandir davantage la famille, avouant à Vanity Fair qu'ils avaient «toujours voulu au moins trois ou quatre" enfants ensemble». (mndl)