Ce que signifie le coup de théâtre final dans «Squid Game»

Le final de Squid Game se clôt sur une surprise qui soulève de nombreuses questions. Cette scène pourrait signifier beaucoup de choses… ou rien. Nous allons tenter de vous offrir la meilleure réponse possible.

Hendrik Busch / watson.de

Cet article s'adresse à tous ceux qui ont déjà terminé la troisième saison de Squid Game. Cet article est truffé des spoilers.

Squid Game est terminé... mais pas vraiment La série a été une véritable aubaine pour Netflix. Son concept se prête à toutes sortes d'exploitations. Une version télé-réalité existe déjà. Et si l'arc de Gi-hun s'est dramatiquement conclu, il n'est pas exclu qu'une suite américaine de Squid Game voie le jour, dans le futur.

L'apparition surprise d'une star hollywoodienne semble le suggérer. Y a-t-il réellement plus derrière tout ça? Ou n'était-ce finalement qu'un adieu élaboré de la part du showrunner?

Rappel de la dernière scène

Gi-hun, interprété par Lee Jung-jae, a sacrifié sa vie pour sauver le bébé de la joueuse 222. Après la mort de Gi-hun, le Front Man (Lee Byung-hun) se rend à Los Angeles pour informer personnellement sa fille. Il lui remet les dernières affaires de Gi-hun, y compris le reste de l'argent du prix, et lui annonce le décès de son père.

Alors que le Front Man s'apprête à repartir, il est témoin d'un jeu familier: un homme joue au Ddakji, ce célèbre jeu en papier plié coréen, contre une femme vêtue d'un élégant tailleur-pantalon.

Cette femme, manifestement une recruteuse américaine de Squid Game, est incarnée par nul autre que Cate Blanchett. Après avoir giflé l'homme à plusieurs reprises, elle croise directement le regard du Front Man. C'est alors que la série s'achève.

Que signifie la scène avec Cate Blanchett?

Dès octobre 2023, des rumeurs circulaient selon lesquelles le réalisateur David Fincher (connu pour Seven) était intéressé par un projet de série au sein de l'univers de Squid Game. Fincher, qui a déjà réalisé Mindhunter et House of Cards pour Netflix, a un contrat en cours avec le service de streaming.



La série, qui n'a pas encore été officiellement commandée, ne serait pas une simple copie américaine de l'original sud-coréen, mais se déroulerait plutôt dans le même univers que la série principale.

L'apparition de Cate Blanchett à Los Angeles semble désormais servir de pont narratif vers cette histoire. Fincher et l'actrice oscarisée se connaissent, ayant déjà collaboré sur L'Étrange Histoire de Benjamin Button.

A quoi ça ressemblerait?

Le malheur engendré par le capitalisme, le carburant de Squid Game, existe partout dans le monde, et tout particulièrement aux États-Unis, marqués par le néolibéralisme. Bien sûr, la série fonctionnerait à merveille là-bas, où le fossé entre les riches et les pauvres ne cesse de se creuser.

Une crise du logement, un système de santé défaillant, la violence armée et des salaires stagnants affligent la société. On pourrait presque dire que Hollywood a besoin de son propre Squid Game pour refléter ces réalités.

Nous faisons-nous trop d'espoirs?

Cate Blanchett ferait-elle partie de ce projet? Le rôle de la recruteuse semble en fait un peu trop secondaire pour l'une des actrices les plus en vue du moment. Si elle participe, la présence de Cate Blanchett dans la version américaine sera probablement encore assez brève.

Ou bien tout cela n'était-il, au final, qu'un coup de bluff avec le plus grand retentissement possible? Un test pour évaluer le véritable intérêt pour de nouvelles histoires de Squid Game?

Les prochaines semaines nous le diront peut-être, car Netflix ne devrait pas tarder à planifier l'avenir de Squid Game. Après tout, il faut battre le fer tant qu'il est encore chaud.