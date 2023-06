Vous n'avez pas une montre de luxe balancée dans votre sac à main, vous? Vous êtes bizarre... tiktok

La montre de la fille de Kylie Jenner coûte un bras (d'enfant)

Si à 5 ans, on n'a pas une Rolex, on a raté son enfance.

Vous n'avez eu qu'une Flic-Flac étant enfant? Roh la loose. Stormi, elle, a une Rolex. La fille de Kylie Jenner et Travis Scott a beau n'avoir que 5 ans, elle porte une montre en or jaune à 40 000 dollars. Mais pas tous les jours, juste pour les grandes occasions comme l'explique sa mère dans une vidéo TikTok.

Kylie Jenner a offert à ses fans un «What's In My Bag», l'idée étant de vider le contenu de son Bottega Veneta devant ses 52 millions d'abonnés. «C'est mon meilleur investissement, il peut tout contenir», nous explique la star en montrant son sac à 4500 dollars. A ce prix-là, il a intérêt.

La vidéo en question:

Le premier objet qu'elle sort de son fourre-tout est... Oh! comme par hasard! Un désinfectant pour les mains de sa marque de cosmétiques. Parmi les autres produits de maquillage qu'elle sort comme une Mary Poppins en promo, il y a la montre de Stormi. Il s'agit, en fait, de son ancienne Rolex dont elle a fait enlever les maillons pour que sa fille puisse la porter (how cute!). Mais Stormi, 5 ans, est déjà blasée:

«Elle l'a portée à une fête d'anniversaire et elle ne veut plus la porter dorénavant» Kylie Jenner en parlant de la Rolex de sa fille.

En même temps, si la petite fille s'est pointée à un anniversaire à Beverly Hills, il y a de fortes chances pour qu'elle ait vu un autre enfant avec cette fois-ci une Patek Philippe au poignet et qu'elle se soit dit qu'elle avait l'air d'une plouc avec sa Rolex. (Ce en quoi, elle a tout à fait raison.)

Stormi est habituée au luxe. Normal, ses parents sont multimillionnaires. A 5 ans, elle a déjà plusieurs sacs de marques dont un cartable Hermès A-DO-RABLE pour mettre ses cahiers et ses crayons et un petit Louis Vuitton trop MIM's.

Quelle autre «folie» Kylie Jenner a-t-elle dans son sac?

«C'est le What's in my bag le plus fou», dit-elle face caméra. C'est vrai que c'est complètement zinzin de sortir de son sac du make-up, une pince pour les cheveux, un tampon et une paire de lunettes de soleil. Quelle folie! Mais qui possède ce genre de dinguerie dans son sac à main franchement?!

En tout cas, parmi les objets complètement inédits qu'elle trimballe partout, Kylie a montré sept produits de sa marque de maquillage. Une vidéo soi-disant innocente du genre: «Je te montre ce qu'il y a dans mon cabas» s'est transformé en un clip promotionnel... Bah oui, faut bien payer le train de vie luxueux de Stormi.

En parlant de train de vie luxueux👇

