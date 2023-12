Vidéo: watson

People

Il offre à son fils de trois ans un cadeau à 400 000 balles

Le créateur de vêtements Philipp Plein vit à Lugano, au Tessin, où se trouve également le siège de son entreprise. Sur une publication Instagram, on le voit offrir à son enfant… une Rolls-Royce.

C'est plutôt un cadeau pour papa qu'a offert le créateur de vêtements bling-bling Philipp Plein à son fiston. Ce styliste originaire d'Allemagne a placé le siège de son l'entreprise, qui comprend plusieurs marques, à Lugano, au Tessin.

Il est à la tête d'une fortune estimée entre 200 à 300 millions de francs, ce qui fait de lui l'une des personnes les plus riches de Suisse.

Philipp Plein, ici avec Snoop Dogg, est spécialisé dans le look «kékés plein aux as». Image: Instagram

Sur une publication Instagram, on aperçoit le créateur, avec ses deux enfants, dans sa demeure tessinoise avec un immense paquet cadeau qu'il dévoile. À l'intérieur, une Rolls-Royce Specter, la première voiture électrique de la luxueuse marque britannique.

La voiture coûte environ 400 000 francs et possède 585 chevaux sous le capot. La raison d'un tel achat: célébrer la naissance de son troisième enfant, vraisemblablement toujours à la maternité, tout en expliquant offrir ce véhicule au petit Rocket Halo Ocean, qui doit avoir dans les deux ans et demi à tout casser.



Un délire de riche, et surtout un cadeau que certains jugent obscène (comme le prix des vêtements qu'il produit), n'hésitant pas à le faire savoir dans les commentaires liés à sa publication. On lui transmet tout de même nos félicitations pour son nouveau-né et on se réjouit que Rocket Halo Ocean ait dix-huit ans pour pouvoir conduire sa Rolls-Royce électrique. (sbo)