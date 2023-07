Guy Parmelin avait été moqué par le New York Times pour cette sortie en 2018. dr

Les Suisses sont des pives en anglais. Et vous?

Selon un classement international, la Suisse se place 29e sur 111 pays dans le monde. En gros, on est nul. Et vous, pensez-vous être fluent in English? Faites notre test.

L'anglais et les Suisses, ça fait two, révèle le Tages-Anzeiger. C'est ce que montre un classement de l'école de langues EF dans lequel la Suisse ne figure même pas dans le top 10 ni même dans le top 20!!! Pour mettre en évidence la médiocrité des Helvètes, l'école s'est basée sur les tests que passent les élèves en ligne. La Suisse se classe 29e sur 111 pays, juste après la Serbie et le Nigeria, et juste devant l'Argentine et Hong Kong. Holly Shit! Nous sommes vraiment nuls. On se fait presque rattraper par la France qui se place en 34e position... c'est dire le niveau.

Si on regarde plus en détail les données pour la Suisse, on observe que Zurich, qui est censée être une ville internationale, ne se place qu'en 9e position derrière les villes scandinaves, mais aussi de Zagreb (4e place) et de Vienne (7e place). Néanmoins, Zurich occupe la première place en Suisse. Autre donnée intéressante: les femmes en Suisse, pourtant considérées comme plus douées en langues, ont de moins bons résultats que les hommes, et sont donc en dessous de la moyenne européenne.

Côté âges, les 31 à 40 ans réussissent le mieux en anglais. Par contre, il n'y a pas d'évolution positive chez les 21-25 ans depuis 2015, et c'est carrément la chute pour les moins de 20 ans.

Et vous, êtes-vous une pive en anglais?

Et si on le vérifiait avec un test...

