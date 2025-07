Luisants et torse nu, Zac Efron et son frère brisent l'étiquette du golf

Leur vidéo fait le buzz. L'acteur et son frangin se sont offert quelques balles de golf en famille. Sauf qu'au lieu de porter un polo, comme le veut la règle de ce sport, ils ont joué torse nu, pour le plus grand plaisir des internautes.

Plus de «Divertissement»

Sur Instagram, il suffit de pas grand-chose pour faire grimper les vues (et la température). Zac Efron n'a qu'à enlever son T-shirt et gainer ses abdos en jouant au golf pour que les compteurs s'envolent. Si en plus, il invite son frère à faire de même, c'est le jackpot: 18 millions de vues.

La vidéo postée ce 23 juillet montre l'acteur de 37 ans et Dylan, 33 ans, en train de taper des balles sur un green de golf. Dans les commentaires, c'est la canicule:

«Dans quel rêve érotique suis-je?»

«Tellement contente de pouvoir regarder cette vidéo sans limite» Une internaute qui a fait exploser les compteurs.

Un troisième internaute écrit ceci:

«Le golf n'a jamais été si sexy»

C'est vrai qu'on voit rarement des gens jouer au golf torse nu. C'est même interdit par l'étiquette de ce sport qui exige de porter un polo ou une chemise (les T-shirts ne sont pas autorisés). Pour le bas, il faut un pantalon en toile. Les bermudas et jupes-shorts sont permis, mais les jeans sont proscrits. Et les shorts de sport? Parce que Zac Efron ne porte peut-être pas de jeans dans la séquence, mais on est loin du bermuda Ralph Lauren.

Le look du golfeur en 2025, c'est ça.

Cet accoutrement ne plaît pas à tous les internautes. Certains, les Karen de ce monde, hommes et femmes compris, se sont levés pour faire entendre leur voix:

«Ils ne respectent pas le dress code vestimentaire! Le golf perd sa classe!» D'accord! On a compris!

«Mettez un polo quand même»

Bah ouais, quand même, c'est abusé de s'appeler Zac Efron et de jouer à moitié à poil sur un golf qui a probablement été privatisé, vu le nombre de joueurs sur le green... tellement irrespectueux pour la faune et la flore.

D'autres internautes se sont demandé pourquoi on n'avait pas encore entendu parler du frère de la star:

«Mon Dieu, il y en a deux comme ça»

En effet, Dylan Efron est moins connu que son frère. Influenceur voyage, il est aussi producteur et a participé à la saison 3 de The Traitors, une émission américaine mettant en scène des personnalités de la télé-réalité dans un jeu d'énigmes (il existe une version francophone sur M6).

Il a également produit Down to Earth avec son frère qui en est la star, un docu-série Netflix dans lequel il explore les initiatives environnementales. Amoureux de la nature et des sports de plein-air comme la varappe et la slackline, Dylan sait aussi pêcher, fait de la plongée en apnée avec des requins et aime le camping: bref, il est cool.

Mais il reste tout de même un peu dans les sentiers battus car, quand c'est l'heure de Coachella, il plie la tente, range les bottes en caoutchouc et enfile un marcel blanc cintré et pose comme une influenceuse, #gratefull, #blessed.

Attention... pose!

Dans une interview accordée au magazine People en février, Dylan se décrit comme plus timide et discret que Zac. «Je n'ai pas eu de compte sur les réseaux sociaux avant l'âge de 25 ou 26 ans.» Aujourd'hui, il compte un peu plus d'1 million de followers.

En parlant de Coachella: Les looks les plus improbables de l'édition 2023

1 / 20 Les looks les plus improbables de Coachella 2023 Si l'enfer existe, il se situe à Indio en Californie, au festival Coachella.