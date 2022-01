Image: Shutterstock

Quelle résolution pourrie as-tu prise pour 2022?

New year, new me! Pour bien marquer le coup, tu as pris de bonnes résolutions (qui ne tiendront évidemment pas trois semaines). Et si on te disait qu'on pouvait deviner l'une d'entre elles? Fais vite ce quiz pour en avoir la preuve.

Alors, quel est ton résultat? Est-ce vraiment une de tes résolutions? Dis-le-nous en commentaire!

