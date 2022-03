Image: shutterstock / watson

L'inventeur du GIF est mort: retour sur sa vie, son œuvre, en GIFs

Stephen Wilhite, le père du GIF, est décédé à l'âge de 74 ans. Il laisse derrière lui des générations adeptes des images animées orphelines. On lui rend hommage.

Il s'appelait Stephen Wilhite et, encore aujourd'hui, on lui doit beaucoup. L'informaticien nous a quittés le 14 mars 2022 des suites du Covid.

Mais la mort c'est triste alors revenons plutôt à sa vie: c'est à la fin des années 1980 que Stephen Wilhite invente le GIF, sans doute sur un tout vieil ordi. Une révolution.

Les Gen Z, vous savez ce que c'est? Les autres, dites rien.

Voici justement le tout premier GIF, un avion rouge, à en croire son inventeur lui-même. Nous en étions aux balbutiements de l'image animée, d’ailleurs... Elle ne bouge pas. Le mouvement est venu plus tard, dans une mise à jour.

L'arnaque, définition:

Nous disions donc, cette invention (une fois qu'elle s'est mise à bouger) a changé notre manière de nous exprimer. Car dans les années 1990, avant qu'internet se répande dans les foyers, pour communiquer, il fallait faire des choses étranges, comme parler dans un téléphone avec un fil en forme de tire-bouchon. Monsieur Wilhite et ses GIFs ont fait du bien à la technologie.

Coucou, Brad <3

Malheureusement, en 2001, le gentil informaticien fait une attaque. Je ne sais pas comment illustrer ça alors j'ai tapé «stroke» sur Giphy.com et voilà ce qu'il en ressort. Merci Barney. Merci les vieilles réf'.

«It's gonna be legen… wait for it… dary!»

Mais Stephen s'en est sorti, ouf. En revanche, la période qui a suivi, c'est-à-dire les années 2000, a été un peu bancale pour nous tous d'un point de vue technologique. On a essayé de nous faire croire que Kelly Rowland envoyait des messages à Nelly via Excel.

KELLY, TU TE MOQUES DE NOUS?!

Heureusement, le père des GIFs n'est pas le seul à travailler dur pour faire évoluer nos technologies de pointe. Les téléphones portables aussi grandissent. Il y a même un terme spécifique pour le désigner désormais: le «smartphone».

Le premier iPhone a déjà l'air vintage:

Et grâce à ce petit machin tactile, depuis quelques années, on n'a même plus besoin de se parler pour se parler. Je veux dire, on peut s'écrire au lieu de produire des sons avec la bouche. D'ailleurs, avec les GIFs, il n'y a même plus besoin d'écrire (#flemme), l'image animée fait le job.

Félicitations, on est des flemmards!

Il ne se passe pas un jour sans qu'une conversation WhatsApp ne se transforme en une suite plus ou moins logique de GIFs. En voici un qui finit toujours par être partagé si quelqu'un dit un truc gênant.

Être gêné, illustration:

Ma tête en apprenant ça.

Mais, comme l'informaticien est décédé, restons gentils et honorons sa mémoire en envoyant des GIFs à tous nos contacts. Même si on dit «GUIF».

Cette licorne prononce ça «jjjif»...

Fin.

Cette licorne n'aura pas le dernier mot, c'est VOUS qui l'aurez:

Vous prononcez GIF comment? JIF, avec un J, comme «Je fais tout comme le Monsieur il a dit». GUIF, comme «guirlande», parce que ça sonne mieux et que personne ne me dicte sa loi (sauf Alain Berset).

