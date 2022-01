Ce jeune homme a lu l'article de Vice et se sent mal: il vient de réaliser qu'il était un «boomer». Image: unsplash / watson

Selon Vice, les GIFs, c'est ringard... Et si j'aime être ringard?

Selon Vice, utiliser des GIFs, c'est un truc de boomers. Si Vice le dit, alors il faut arrêter... Sauf si vous aimez avoir votre libre arbitre, dans ce cas, voici un autre regard sur le cool et le ringard.

Vice, c'est un peu le Vogue de la décadence. Si Anna Wintour dit qu'il faut arrêter de porter des fringues à carreaux, on dit pardon madame et on arrête. Vice, c'est pareil, mais version trash et disruptif. «Sex, drugs and GIFs», avis d'experts à l'appui, avec mise en opposition des Millennials, de la Gen Z, des générations plus vintage et intellectualisation d'un thème dont tout le monde se fout.

En séance de rédaction, quand mon collègue nous a parlé de ce complexe sujet sur la ringardisation des images animées, il y a d'abord eu un moment de flottement. Sommes-nous devenus des boomers? Sommes-nous «cringe»? Ça sonnait un peu comme ça: «Si c'est Vice qui le dit, c'est que c'est vrai. This is parole d’évangile».

Image: giphy

Boomers disruptifs

Si c'était ladepeche.fr qui avait décrété que le GIF, c'est ringard, on ne l'aurait pas su. Pas lu, non plus. On aurait continué à s'envoyer des GIFs et pas des liens de ladepeche.fr, sans savoir que nous sommes désormais des boomers à carreaux.

Une fin du GIF qui rappelle l'époque du LOL. Un temps, c'était la «fame» absolue d'écrire LOL à tout bout de champ, sur un T9 (si vous ne savez pas ce qu'est un T9, c'est que vous êtes trop jeune pour être un boomer, «congrats»). Puis, l'ère du LOL a pris fin après qu'il a été interdit par la brigade de l'«urban cool». L'emploi du LOL est aujourd'hui à nouveau autorisé mais uniquement de manière disruptive, genre «je sais que c'est mal d'écrire LOL, c'est pour ça que je le fais, I am so punk».

Image: giphy

Soyons punk et disruptifs

Merci Vice, mais je vais continuer à envoyer des GIFs qui humanisent mes émotions avec des réf de beauf. C'est disruptif. Utiliser «disruptif» aussi, d'ailleurs: je l'ai piqué aux jeunes cadres dynamiques sur LinkedIn. Oui, ces mecs qui lancent des «start-up» depuis des espaces de «co-working» dans lesquels ils se rendent en trottinette électrique. Ces types qui nous font saigner des oreilles à parler en franglais. Mais qui, au moins, n'ont pas peur d'avoir l'air cons quand ils lancent un «crowdfunding» pour vendre d'innovantes pailles écoresponsables en jambon ou lorsqu'ils envoient des GIFs sur Slack à leur «team». Bravo et merci à eux de démontrer que le ridicule (ou le ringard) ne tue pas. Et que tout ceci est parfaitement subjectif.

Vice, merci, donc, pour ta leçon de coolitude. Voici la mienne. Elle est un peu «cringe», désordonnée mais aussi plus punk, comme un GIF de The Office. Continue d'écrire des articles comme celui-ci: «Ma vie normale de couple accro aux drogues dures» et fous-nous la paix avec nos fringues à carreaux et nos images animées. De toute façon, ringard «is the new cool». Salut.

Image: giphy

