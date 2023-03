Vidéo: twitter

Cette star de Youtube abandonne la plateforme

Le youtubeur de 21 ans a dit au revoir à la plateforme rouge, pour rapatrier ses lives sur la plateforme interactive de streaming Twitch.

Un vidéaste star quitte la plateforme YouTube, voilà qui a de quoi secouer le petit monde des réseaux sociaux. Michou en a-t-il marre de la cybercélébrité? A-t-il opté pour un job de bureau 9 to 5 et un salaire de fonctionnaire? Que nenni, nous informe Le Parisien ce vendredi. L'influenceur aux plus de 8 millions d'abonnés compte bien continuer sa carrière sur les réseaux. Il a tout simplement décidé d'assurer ses directs sur la plateforme spécialisée dans le streaming vidéo, Twitch.

(Et si jamais, ce n'est pas de lui qu'on parle) Image: Shutterstock

«Jeudi 30 Mars à 20h je fais mon plus gros live pour fêter le changement de plateforme, je passe de YouTube à Twitch pour les streams. J’ai prévu pas mal de choses avec différents invités, déjà évidemment mon frérot Inox sera présent» Michou

Le Français de 21 ans avait déjà préparé le terrain, via des sous-entendus énigmatiques sur les réseaux.

Désormais, les lives du compagnon d’Elsa Bois de Danse avec les Stars seront donc assurés depuis la plateforme interactive au logo violet.

Michou a mis le feu à Twitch Vidéo: twitter

Ce jeudi, le youtubeur a fait carton plein: son compte comptait parfois jusqu'à 100 000 fidèles en même temps au stream «Première soirée».

Pendant près de trois heures, un vrai défilé de stars des réseaux est venu baptiser la (presque) nouvelle chaîne: Inoxtag, Theodort, le streamer Amine, ou encore Kyan Khojandi ont été de la partie. Dégustation de sauces piquantes, chats en détente, gags de tous niveaux (pas toujours subtiles), défis plutôt élaborés: Michou a vu les choses en grand pour cette mise en bouche.

Même si sa chaîne avait été peu animée avant cet événement, Michou comptabilisait déjà un million d’abonnés sur Twitch.

Quelques images

Jolis décors, ambiance cosi, Michou a bien géré sa transition.

Vidéo: twitter

