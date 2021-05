Qui veut un joli sac façon «j'ai un chat empaillé dans le dos»?

Un designer japonais a présenté sur les réseaux sociaux un sac chat particulièrement réaliste. Loin d'être rebutés, les internautes ont fait exploser les commandes.

Pourquoi adopter un chat qui ne fait que manger, dormir et griffer le canapé, qui coûte un bras en frais de vétérinaire et dans lequel on ne peut rien ranger, quand on peut acheter un sac à dos chat hyper réaliste?

Le designer japonais PICO a présenté sa dernière création sur Twitter et Instagram il y a quelques jours. La fourrure de l'animal, ses yeux, ses moustaches, rien n'a été laissé au hasard. Mignon et creepy à la fois.

Vif succès, puisqu'à peine deux jours plus tard, il indiquait ne plus …