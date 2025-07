Elles sont parfois étrangement vêtues ou adoptent une attitude mystérieuse: bienvenue à la Fashion Week Haute Couture de Paris. getty

Les stars ne sont pas bizarres, c'est juste la saison de la Haute Couture

A Paris, les célébrités ont chacune leur façon de poser, de «sourire» ou de faire semblant d'être meilleure copine avec sa voisine de chaise au premier rang. Voici les meilleurs exemples.

C'est quoi la pose «Couture»? Adopte-t-on la même attitude devant les photographes quand il s'agit de la Fashion Week prêt-à-porter ou lorsque c'est la Fashion Week Haute Couture?

D'abord, cela dépend de ce que l'on porte. Cardi B n'avait pas beaucoup d'options dans son cocon Stéphane Rolland:

Pose numéro 1:

Pose numéro 2:

On ne sait pas comment Cardi B va aux toilettes avec ce machin, mais on est de tout cœur avec elle. Getty Images Europe

Mains sur une taille étranglée dans un corset, visage énigmatique (ou en manque d'oxygène), Cardi B a fait comme elle a pu. Et même quand elle doit improviser avec un corbeau en guise d'accessoire (parce que c'est Couture, cherchez pas), la rappeuse ne se laisse pas faire par le corvidé et endosse parfaitement le rôle de Maléfique.

Au défilé Stéphane Rolland, on a aussi vu Kate Walsh souffrir dans une robe plus improbable encore que le cocon de Cardi B. Un machin comme seule Jennifer Lopez pourrait en porter. L'actrice de la série Emily in Paris n'avait pas l'air à l'aise du tout et on la comprend.

Kate Walsh incarne la patronne américaine d'Emily dans Emily in Paris. WireImage

D'autres célébrités tentent d'adopter une attitude sophistiquée dans des vêtements plus normaux. Au défilé Chanel, par exemple, Lorde a expérimenté des trucs face aux photographes:

Mais que diable doit-on faire de ses mains qui pendent au bout de nos avant-bras quand on pose? Si on a des poches comme Naomi Campbell, le problème est résolu. Faut-il encore mettre la main façon défilé, c'est-à-dire, pousse à l'extérieur (sinon ça coupe la main et c'est pas joli).

Sinon, il faut faire comme Anna Wintour et porter un manteau ou une veste. La rédactrice en chef de Vogue vient tout juste de prendre sa retraite. Néanmoins, elle garde un oeil sur le contenu de toutes les publications Condé Nast qui comprennent notamment Vanity Fair, Architect Digest ou encore Glamour.

Anna Wintour au défilé Chanel ce mardi 8 juillet au Grand Palais. Getty Images Europe

Mais quand on n'a pas de poches, on fait quoi? Bah on assume d'avoir les bras pendants, comme Keira Knightley.

Keira Knightley au défilé Chanel assume d'avoir des mains. Image: Corbis Entertainment

Sinon, il faut copier l'actrice française Mathilde Ollivier et faire semblant d'occuper ses mimines. Tout un art.

Image: Corbis Entertainment

Mais celle qui gagne la palme de l'attitude couture, c'est Marion Cottillard, aka Sœur Sourire:

Visage mélancolique, démarche «soulée d'être là plutôt qu'au Cap Ferret avec mon vélo-cargo», l'actrice n'essaie même pas et bizarrement, ça marche:

Tous les regards étaient portés vers elle car Marion Cotillard fait actuellement les gros titres de la presse people après avoir annoncé il y a quelques jours qu'elle se séparait officiellement de son compagnon et père de ses enfants, Guillaume Canet.

Ce coup de projecteur n'a pas duré. La peau tannée et huileuse de Kim Kardashian est venue faire de l'ombre à toutes les autres stars de la Fashion Week. L'Américaine s'est fait remarquer ce mardi 8 juillet dans une robe rose fluo signée Balenciaga, marque dont elle est égérie. Elle a été vue sortir du siège Kering, groupe qui possède la maison de luxe. Certains disent même qu'on la voyait depuis l'espace.

Ne réglez pas votre téléviseur, c'est normal. Getty Images Europe

Voici la version blanche, moins agressive pour la rétine, mais quand même très Bershka. GC Images

Présenté ce mercredi 9 juillet, le défilé automne-hiver 2025-2026 signe la fin de l'ère Demna Gvasalia chez Balenciaga. Le directeur artistique géorgien rejoint Gucci, en perte de vitesse depuis plusieurs années. A compter de ce jeudi 10 juillet, Pierpaolo Piccioli deviendra le nouveau DA de Balenciaga, lui qui a travaillé de nombreuses années pour Valentino.

