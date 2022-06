Pourquoi le Prince Louis souffre-t-il autant? Faisons de lui un mème!

Une photo fait le tour du web. C'est celle du prince Louis, les mains sur les oreilles, qui semble hurler de douleur. Le template idéal pour en faire un mème.

La Reine Elizabeth II a célébré jeudi 2 juin son 70e anniversaire sur le trône. Mais la star de l'après-midi était quelqu'un d'autre: le prince Louis, l'arrière-petit-fils de la Reine, pour qui la fête était visiblement trop bruyante.

Nous compatissons, Louis.

Cet enfant ne mérite rien de plus et rien de moins que de devenir la nouvelle star des mèmes sur Internet. Nous avons quelques idées - et ensuite, on veut voir les vôtres dans les commentaires!

Un montage parfaitement réalisé d'Alberto Silini.

Un montage cette fois-ci signé Fred Valet. En arrière-plan, il s'agit de Melissa N'Dila, la DJ autoproclamée de watson, aka DJ casseuse d'ambiance, avec ses chansons des années 2000 qu'elle passe sur YouTube avec 1 minute de pub Zalando.

Un montage signé encore une fois Alberto Silini, qui était chaud comme la braise pour cet exercice (on a dû l'arrêter).

Un mème signé de nos collègues zurichois.

Un montage réalisé par Jason Huther.

Un autre mème signé nos collègues d'outre-Sarine.

Un mème (inspiré de faits réels) signé Margaux Habert, qui vraisemblablement a une phobie administrative.

Un mème de Marie-Adèle Copin.

Un autre mème signé Marie-Adèle Copin qui essaie de faire passer un message à ses supérieurs.

Alberto Silini, encore et toujours, qui ose un montage punk et incarné.

Et maintenant, à vous de jouer! Voici les templates:

Rendez-nous fiers, watsoniens! Postez-les dans les commentaires!

