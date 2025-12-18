Selena Gomez a décoré sa maison pour Noël et ça pique les yeux

Selena Gomez et Benny Blanco ont décoré leur premier sapin de Noël et autant dire que c'est chargé. Image: watson

Ça pique les yeux

Vous vous êtes toujours demandé à quoi ressemblait Noël chez de riches Américains? Bienvenue chez Selena Gomez et Benny Blanco, qui dévoilent leur premier sapin de Noël en tant que jeunes mariés.

Pour l’actrice et chanteuse Selena Gomez et l’auteur-compositeur Benny Blanco, ces fêtes de fin d’année ont une aura toute particulière, puisqu’il s’agit des premières qu’ils passent en tant que couple marié.

Le duo a célébré son union le 27 septembre dernier et a emménagé ensemble dans leur nouvelle demeure de Beverly Hills. Pour l’occasion, ils se sont donné les moyens de décorer leur premier sapin, avec autant de finesse que l’on en verrait à une kermesse. Et la star de Only Murders in the Building n’a pas hésité à le partager avec ses fans sur son compte Instagram.

Voici le monstre à l'œuvre: Vidéo: instagram

Il s’agit donc d’un sapin illuminé de mille feux, dont la puissance lumineuse équivaut presque à celle d’un soleil trônant en son sommet. La décoration, particulièrement chargée, inclut les traditionnelles guirlandes et boules, mais, parce que chez les Blanco-Gomez on aime le décalé, on y trouve aussi des ornements insolites briques de lait, fromages, crevettes, sèche-cheveux, pots de cornichons ou encore donuts suspendus aux branches.

Au pied du sapin, un train électrique circulaire fait le tour de cette œuvre monumentale, ajoutant une touche finale encore plus bizarroïde à l’ensemble. Pas de crèche, mais un village miniature illuminé, dont les figurines sont animées.

Un Noël kitsch dans un palais

La magie de Noël est donc bel et bien installée chez Selena Gomez et Benny Blanco. Et pour cause: la nouvelle demeure du couple à Los Angeles, en Californie, est estimée à 35 millions de dollars.

La nouvelle propriété au style espagnol de Selena Gomez et Benny Blanco à Beverly Hills. Image: eliteagent.com

Cette maison de style espagnol figure parmi les propriétés les plus chères de Beverly Hills. Autour du sapin, on trouve pas moins de sept chambres, douze salles de bains, deux maisons d’amis attenantes, une piscine à débordement, une salle de sport et un centre de remise en forme, ainsi qu’un studio d’enregistrement, une bibliothèque et une salle de cinéma.