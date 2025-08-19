assez ensoleillé15°
Roman photo

Trump et Zelensky se sont rabibochés: revivez leur rencontre en images

Après un premier passage à la Maison-Blanche pour le moins catastrophique en février, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a osé tenter de remettre le couvert avec Donald Trump. Leur rencontre en images et en dialogues... fictifs, évidemment. Notre roman-photo.
19.08.2025, 09:4219.08.2025, 09:42
Marine Brunner
Marine Brunner
Kevinnnnnnn! Tu l'vois venir, ou pas?

US President Donald Trump greets Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy before their meeting with European Leaders at the White House in Washington on August 18, 2025. Photo by Yuri Gripas/Pool/Sipa ...
Image: X07185

Non m'sieur le président! Personne.

US President Donald Trump greets Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy before their meeting with European Leaders at the White House in Washington on August 18, 2025. Photo by Yuri Gripas/Pool/Sipa ...
Image: X07185

Ah zut, euh... m'sieur? J'crois qu'on a confondu le drapeau de l'Ukraine et celui de la Suède.

Guardsmen place the Ukrainian flag and the American flag at the entrance to the White House before the arrival of Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy before a meeting with U.S. President Donald Tr ...
Image: X07185

Ah non, j'ai rien dit m'sieur. Fausse alerte.

US President Donald Trump greets Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy before their meeting with European Leaders at the White House in Washington on August 18, 2025. Photo by Yuri Gripas/Pool/Sipa ...
Image: X07185

Bon sang Kevin, tu fous quoi? On doit toujours tout faire tout seul dans cette baraque... Il attend quoi, l'autre?

US President Donald Trump greets Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy before their meeting with European Leaders at the White House in Washington on August 18, 2025. Photo by Yuri Gripas/Pool/Sipa ...
Image: X07185

Toujours rien à l'horizon, m'sieur!

US President Donald Trump greets Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy before their meeting with European Leaders at the White House in Washington on August 18, 2025. Photo by Yuri Gripas/Pool/Sipa ...
Image: X07185

Grmmm... C'est qu'il commence à faire faim...

US President Donald Trump greets Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy before their meeting with European Leaders at the White House in Washington on August 18, 2025. Photo by Yuri Gripas/Pool/Sipa ...
Image: X07185

Fais-moi confiance, Kevin, s'il ose se pointer avec son jogging comme la dernière fois... ça va barder.

US President Donald Trump greets Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy before their meeting with European Leaders at the White House in Washington on August 18, 2025. Photo by Yuri Gripas/Pool/Sipa ...
Image: X07185

On est à 1-0 pour Poutine, là. Lui au moins, il m'a pas fait attendre. Et il avait une cravate.

U.S. President Donald Trump gestures as he meets with Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy (not pictured) at the White House amid negotiations to end the Russian war in Ukraine, in Washington, D.C. ...
Image: REUTERS

Youhouuuuuuu, Donald! C'est moi!

President Donald Trump greets Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy before their meeting with European Leaders at the White House in Washington on Monday, August 18, 2025. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUT ...
Image: www.imago-images.de

Coucou tout le monde! Hi America! Content d'être back again!

US President Donald Trump greets Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy before their meeting with European Leaders at the White House in Washington on August 18, 2025. Photo by Yuri Gripas/Pool/Sipa ...
Image: X07185

Tcheu, mais regardez-moi ça, Volo... Tu t'es changé! Bel effort, mon gars.

U.S. President Donald Trump welcomes Ukraine President Volodymyr Zelensky to the West Wing of the White House on August 8, 2025 in Washington, D.C. Trump is hosting Zelensky and other European leaders ...
Image: X07185

Mais franchement... c'est quoi ça? Ce truc tout noir? Pas de cravate? Et c'est quoi, cette coupe?

WASHINGTON DC, US - AUGUST 18: Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy meets with US President Donald Trump in Washington D.C., United States on August 18, 2025. Fatih Aktas / AnadoluNo Use USA No use ...
cImage: X02934

Bon allez, je salue quand même l'effort.

WASHINGTON DC, US - AUGUST 18: Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy is welcomed by US President Donald Trump in Washington D.C., United States on August 18, 2025. Fatih Aktas / AnadoluNo Use USA No ...
Image: X02934

Merci Donald. J'ai vraiment tout donné pour le coup. Tu vas arrêter cette guerre, hein?

US President Donald Trump greets Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy before their meeting with European Leaders at the White House in Washington on August 18, 2025. Photo by Yuri Gripas/Pool/Sipa ...
Image: X07185

Hein dit, Donald?

U.S. President Donald Trump welcomes Ukraine President Volodymyr Zelensky to the West Wing of the White House on August 8, 2025 in Washington, D.C. Trump is hosting Zelensky and other European leaders ...
Image: X07185

On verra ça, mon Volo. Trêve de blabla, on sourit à ces cons de journalistes et on se casse. J'ai la dalle, moi.

epa12308456 US President Donald Trump greets Ukraine&#039;s President Volodymyr Zelensky at the White House, Washington, DC, USA, 18 August 2025. President Trump is meeting with European leaders and P ...
Keystone

On dit «Peaaaaaaaace» !

U.S. President Donald Trump greets Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy at the White House, amid negotiations to end the Russian war in Ukraine, in Washington, D.C., U.S., August 18, 2025. REUTERS/ ...
Image: REUTERS

Allez, suis-moi. On va aller casser la croûte.

U.S. President Donald Trump welcomes Ukraine President Volodymyr Zelensky to the West Wing of the White House on August 8, 2025 in Washington, D.C. Trump is hosting Zelensky and other European leaders ...
Image: X07185

Fais gaffe à la marche.

WASHINGTON DC, US - AUGUST 18: Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy is welcomed by US President Donald Trump in Washington D.C., United States on August 18, 2025. Fatih Aktas / AnadoluNo Use USA No ...
Image: X02934

Au fait, c'est quoi ces pompes? C'est très moche. Laisse-les dans l'entrée. Si Melania te voit avec ça, t'es foutu. Elle lance sa propre offensive contre l'Ukraine.

U.S. President Donald Trump welcomes Ukraine President Volodymyr Zelensky to the West Wing of the White House on August 8, 2025 in Washington, D.C. Trump is hosting Zelensky and other European leaders ...
Image: X07185

Bah quoi? Elles sont hyper confortables, mes chaussures!

U.S. President Donald Trump welcomes Ukraine President Volodymyr Zelensky to the West Wing of the White House on August 8, 2025 in Washington, D.C. Trump is hosting Zelensky and other European leaders ...
Image: X07185

Pendant ce temps, ailleurs à la Maison-Blanche...

Hiiiiiiii guys! Ici Manu! Bonjour Madame! Dites, qu'est-ce qu'on a au menu, pour le déjeuner?

U.S. Chief of Protocol Monica Crowley greets French President Emmanuel Macron as he arrives at the White House amid negotiations to end the Russian war in Ukraine, in Washington, D.C., U.S., August 18 ...
Image: REUTERS

Ne me dites pas que c'est encore burger. J'en peux plus.

WASHINGTON DC, US - AUGUST 18: Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy is welcomed by US President Donald Trump in Washington D.C., United States on August 18, 2025. Fatih Aktas / AnadoluNo Use USA No ...
Image: X02934

C'est toujours la même chose, avec Donald. Incapable de nous servir un peu de foie gras. Foutus Américains.

U.S. Chief of Protocol Monica Crowley walks with French President Emmanuel Macron as he arrives at the White House amid negotiations to end the Russian war in Ukraine, in Washington, D.C., U.S., Augus ...
Image: REUTERS

Salut Monica! Tu sens toujours aussi bon.

U.S. Chief of Protocol Monica Crowley greets NATO&#039;s Secretary General Mark Rutte as he arrives at the White House amid negotiations to end the Russian war in Ukraine, in Washington, D.C., U.S., A ...
Image: REUTERS

Très belle nuance de blond, ma chérie.

U.S. Chief of Protocol Monica Crowley greets Italy&#039;s Prime Minister Giorgia Meloni as she arrives at the White House amid negotiations to end the Russian war in Ukraine, in Washington, D.C., U.S. ...
Image: REUTERS

Salut les gars! Putain, ça fait trop plaiz de vous revoir! C'est ma tournée!

epa12308413 A handout photo made available by Chigi Palace Press Office shows NATO Secretary general Mark Rutte (CL), Finland&#039;s President Alexander Stubb (2L), Italian Prime Minister Giorgia Melo ...
Image: EPA

Allez, tous à table! On doit causer!

epa12308409 A handout photo made available by Chigi Palace Press Office shows NATO Secretary general Mark Rutte (2L), Finland&#039;s President Alexander Stubb (C), Italian Prime Minister Giorgia Melon ...
Image: EPA CHIGI PALACE PRESS OFFICE

Mais avant... p'tite binch ou quoi?

WASHINGTON DC, US - AUGUST 18: Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy is welcomed by US President Donald Trump in Washington D.C., United States on August 18, 2025. Fatih Aktas / AnadoluNo Use USA No ...
Image: X02934

Comment ça «Il est que 10h30»?

epa12308412 A handout photo made available by Chigi Palace Press Office shows (back) NATO Secretary general Mark Rutte (R), Finland&#039;s President Alexander Stubb (C), Italian Prime Minister Giorgia ...
Keystone

Pendant ce temps, dans le Bureau ovale...

Je voudrais commencer la séance en remerciant Volo d'avoir fait un effort vestimentaire.

U.S. President Donald Trump and Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy meet at the Oval Office of the White House, amid negotiations to end the Russian war in Ukraine, in Washington, D.C., U.S., Augu ...
Image: REUTERS

...et peut-être, qu'il nous explique par A+B pourquoi il avait choisi un jogging cradoc, la dernière fois.

U.S. President Donald Trump and Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy meet at the Oval Office of the White House, amid negotiations to end the Russian war in Ukraine, in Washington, D.C., U.S., Augu ...
Image: REUTERS

Soyons sérieux, les mecs. Tout est dans le confort.

U.S. President Donald Trump gestures as he meets with Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy (not pictured) at the White House amid negotiations to end the Russian war in Ukraine, in Washington, D.C. ...
Image: REUTERS

J'ai une mission, moi. Pas le temps d'aller faire mon shopping chez Saint Laurent pour me dégoter un costume.

U.S. President Donald Trump and Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy meet at the Oval Office of the White House, amid negotiations to end the Russian war in Ukraine, in Washington, D.C., U.S., Augu ...
Image: REUTERS

Je comprends, Volo. C'est recevable. Pas vrai, JD?

U.S. President Donald Trump and Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy meet at the Oval Office of the White House, amid negotiations to end the Russian war in Ukraine, in Washington, D.C., U.S., Augu ...
Image: REUTERS

Moui, enfin... Ce qu'il nous a mis là est moche à crever aussi. Hihi.

U.S. Vice President JD Vance sits next to Secretary of State Marco Rubio as they attend a meeting between U.S. President Donald Trump and Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy at the Oval Office of ...
Image: REUTERS

Et il manque la cravate, patron.

U.S. President Donald Trump gestures as he meets with Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy (not pictured) at the White House amid negotiations to end the Russian war in Ukraine, in Washington, D.C. ...
Image: REUTERS

Pete, JD, ça suffit. Maintenant que Volo a fait acte de contrition, est-ce qu'on peut parler d'un sujet plus important?

epa12308553 United States President Donald J Trump (R) meets President of Ukraine Volodymyr Zelensky (L) in the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA, 18 August 2025. European Leaders ...
Keystone

Comme la fin de la guerre?

U.S. President Donald Trump laughs while Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy gestures as they meet at the Oval Office of the White House, amid negotiations to end the Russian war in Ukraine, in Wa ...
Image: REUTERS

Bien sûr que non, Volo. Tu nous dis, quoi là?

epa12308527 United States President Donald J Trump (R) meets President of Ukraine Volodymyr Zelensky (L) in the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA, 18 August 2025. European Leaders ...
Keystone

Je voulais parler du menu du déjeuner, sombre idiot.

U.S. President Donald Trump and Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy meet at the Oval Office of the White House, amid negotiations to end the Russian war in Ukraine, in Washington, D.C., U.S., Augu ...
Image: REUTERS

...

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy reacts during a meeting with U.S. President Donald Trump at the Oval Office of the White House, amid negotiations to end the Russian war in Ukraine, in Washingt ...
Image: REUTERS

Bon! Et si je te faisais visiter avant la bouffe? T'en penses quoi, Volo?

U.S. President Donald Trump laughs while Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy gestures as they meet at the Oval Office of the White House, amid negotiations to end the Russian war in Ukraine, in Wa ...
Image: REUTERS

...

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy reacts during a meeting with U.S. President Donald Trump at the Oval Office of the White House, amid negotiations to end the Russian war in Ukraine, in Washingt ...
Image: REUTERS

Un peu plus tard...

Donc comme tu vois, il y a toute la place qu'il faut ici. C'est pas comme dans votre petit Europe de m...

Ukraine&#039;s President Volodymyr Zelenskyy, from left, Finland&#039;s President Alexander Stubb and President Donald Trump walk through the Cross Hall of the White House, Monday, Aug. 18, 2025, in W ...
Keystone

Il y a beaucoup de dorures que j'ai fait rajouter moi-même.

Monica Crowley, White House chief of protocol, from right, President Donald Trump, Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy and Finland&#039;s President Alexander Stubb walk to the Grand Foyer for a gr ...
Keystone

Et ici, mon autoportrait.

Monica Crowley, White House chief of protocol, from right, Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, President Donald Trump, France&#039;s President Emmanuel Macron, Germany&#039;s Chancellor Friedrich ...
Keystone

Bon, apéro ou quoi?

Finland&#039;s President Alexander Stubb, from right, France&#039;s President Emmanuel Macron, Germany&#039;s Chancellor Friedrich Merz, NATO Secretary General Mark Rutte and Italy&#039;s Prime Minist ...
Keystone

Pschhht, j'ai apporté de la terrine de campagne. T'en veux?

epa12308687 French President Emmanuel Macron (R) and British Prime Minister Keir Starmer participate in a Multilateral Meeting with European Leaders in the East Room of the White House in Washington, ...
Keystone

Ah ouais vas-y, donne.

Britain&#039;s Prime Minister Keir Starmer talks to French President Emmanuel Macron during a meeting with U.S. President Donald Trump, Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy and other European leade ...
Image: REUTERS

Manu! Fais-la passer sous la table!

European Commission President Ursula von der Leyen, foreground right, speaks as Finland&#039;s President Alexander Stubb, foreground left, Germany&#039;s Chancellor Friedrich Merz, background right, a ...
Keystone

Je voudrais ouvrir cette nouvelle séance en abordant un sujet important...

France&#039;s President Emmanuel Macron, from left, President Donald Trump and Italy&#039;s Prime Minister Giorgia Meloni participate in a meeting with Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy and Euro ...
Keystone

Le menu de midi?

epa12308677 French President Emmanuel Macron (L) makes remarks as United States President Donald J Trump listens as they participate in a Multilateral Meeting with European Leaders in the East Room of ...
Keystone

L'apéro?

U.S. President Donald Trump speaks with Italian Prime Minister Giorgia Meloni during a meeting amid negotiations to end the Russian war in Ukraine, at the White House in Washington, D.C., U.S., August ...
Image: REUTERS

La paix en Ukraine?

epa12308661 President of Ukraine Volodymyr Zelensky participates in a Multilateral Meeting with European Leaders in the East Room of the White House in Washington, DC, USA, 18 August 2025. European Le ...
Keystone

Pas du tout.

epa12308655 United States President Donald J Trump makes remarks as he participates in a Multilateral Meeting with European Leaders in the East Room of the White House in Washington, DC, USA, 18 Augus ...
Keystone

La veste d'Ursula.

President Donald Trump participates in a meeting with Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy and European leaders in the East Room of the White House, Monday, Aug. 18, 2025, in Washington. (AP Photo/ ...
Keystone

Elle a quoi, ma veste?

U.S. President Donald Trump meets Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy, German Chancellor Friedrich Merz, French President Emmanuel Macron, British Prime Minister Keir Starmer, Italian Prime Minist ...
Image: REUTERS

T'as raison Donald. Ce orange, ça va pas du tout.

President Donald Trump, right, and France&#039;s President Emmanuel Macron participate in a meeting with Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy and European leaders in the East Room of the White Hous ...
Keystone

Ah oui, encore plus moche qu'un jogging kaki.

epa12308686 Ukraine&#039;s President Volodymyr Zelensky (C) participates in a Multilateral Meeting with European Leaders in the East Room of the White House in Washington, DC, USA, 18 August 2025. Eur ...
Keystone

Et tout le monde sait que le orange, c'est ma couleur, Ursula.

President Donald Trump speaks as France&#039;s President Emmanuel Macron, left, and Italy&#039;s Prime Minister Giorgia Meloni, right, listen during a meeting with Ukrainian President Volodymyr Zelens ...
Keystone

Orange, comme... un Spritz?

Italy&#039;s Prime Minister Giorgia Meloni, left, and Germany&#039;s Chancellor Friedrich Merz, right, listen during a meeting with President Donald Trump, Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy and ...
Keystone

Je propose donc qu'on envoie Ursula se changer pendant qu'on mange.

President Donald Trump, center, participates in a meeting with British Prime Minister Keir Starmer, seated at the table from center left, France&#039;s President Emmanuel Macron, Italy&#039;s Prime Mi ...
Keystone

On peut quand même avoir un Spritz, ou c'est trop demandé?

epa12308680 Italian Prime Minister Giorgia Meloni participates in a Multilateral Meeting with European Leaders in the East Room of the White House in Washington, DC, USA, 18 August 2025. European Lead ...
Keystone

Et un peu de baguette. Française, si possible.

epa12308683 French President Emmanuel Macron (C) participates in a Multilateral Meeting with European Leaders in the East Room of the White House in Washington, DC, USA, 18 August 2025. European Leade ...
Keystone

Cligne deux fois si tu reveux de la terrine.

epa12308679 French President Emmanuel Macron (R) and British Prime Minister Keir Starmer participate in a Multilateral Meeting with European Leaders in the East Room of the White House in Washington, ...
Keystone

Allez, Ursula est partie! Burgers et Coca zéro pour tout le monde! Après, on ira refaire un tour! Qui aime les dorures?

President Donald Trump, center left, speaks as British Prime Minister Keir Starmer, from left, France&#039;s President Emmanuel Macron, Italy&#039;s Prime Minister Giorgia Meloni and Germany&#039;s Ch ...
Keystone

L’article