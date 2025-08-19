Trump et Zelensky se sont rabibochés: revivez leur rencontre en images

Charles et Macron ont dîné aux chandelles: leur romance en photos

Charles a frôlé l'incident avec la Corée du Sud à cause d'un pot de chambre

Après un premier passage à la Maison-Blanche pour le moins catastrophique en février, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a osé tenter de remettre le couvert avec Donald Trump. Leur rencontre en images et en dialogues... fictifs, évidemment. Notre roman-photo.

Des cervelats à l'ail et à la sauge

Le FC Bâle est sous la menace de défaites par forfait

C'est le cauchemar des vacanciers

Nommée «Beach sprawling» outre-Atlantique, cette tendance qui consiste à installer une tente de camping à la plage agace plus d'un baigneur.

Il y a un adage qui dit que les têtes intelligentes se protègent, et cela vaut aussi face au soleil. Si les casquettes, lunettes, crèmes solaires et parasols sont souvent de mise lors d’une journée de farniente au bord de l’eau, une nouvelle vague gagne peu à peu les plages américaines. Son nom: «Beach sprawling», que l’on peut traduire par «s’étendre sur la plage».