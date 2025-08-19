Trump et Zelensky se sont rabibochés: revivez leur rencontre en images

Après un premier passage à la Maison-Blanche pour le moins catastrophique en février, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a osé tenter de remettre le couvert avec Donald Trump. Leur rencontre en images et en dialogues... fictifs, évidemment. Notre roman-photo.
Kevinnnnnnn! Tu l'vois venir, ou pas?
Image: X07185
Non m'sieur le président! Personne.
Image: X07185
Ah zut, euh... m'sieur? J'crois qu'on a confondu le drapeau de l'Ukraine et celui de la Suède.
Image: X07185
Ah non, j'ai rien dit m'sieur. Fausse alerte.
Image: X07185
Bon sang Kevin, tu fous quoi? On doit toujours tout faire tout seul dans cette baraque... Il attend quoi, l'autre?
Image: X07185
Toujours rien à l'horizon, m'sieur!
Image: X07185
Grmmm... C'est qu'il commence à faire faim...
Image: X07185
Fais-moi confiance, Kevin, s'il ose se pointer avec son jogging comme la dernière fois... ça va barder.
Image: X07185
On est à 1-0 pour Poutine, là. Lui au moins, il m'a pas fait attendre. Et il avait une cravate.
Image: REUTERS
Youhouuuuuuu, Donald! C'est moi!
Image: www.imago-images.de
Coucou tout le monde! Hi America! Content d'être back again!
Image: X07185
Tcheu, mais regardez-moi ça, Volo... Tu t'es changé! Bel effort, mon gars.
Image: X07185
Mais franchement... c'est quoi ça? Ce truc tout noir? Pas de cravate? Et c'est quoi, cette coupe?
cImage: X02934
Bon allez, je salue quand même l'effort.
Image: X02934
Merci Donald. J'ai vraiment tout donné pour le coup. Tu vas arrêter cette guerre, hein?
Image: X07185
Hein dit, Donald?
Image: X07185
On verra ça, mon Volo. Trêve de blabla, on sourit à ces cons de journalistes et on se casse. J'ai la dalle, moi.
Keystone
On dit «Peaaaaaaaace» !
Image: REUTERS
Allez, suis-moi. On va aller casser la croûte.
Image: X07185
Fais gaffe à la marche.
Image: X02934
Au fait, c'est quoi ces pompes? C'est très moche. Laisse-les dans l'entrée. Si Melania te voit avec ça, t'es foutu. Elle lance sa propre offensive contre l'Ukraine.
Image: X07185
Bah quoi? Elles sont hyper confortables, mes chaussures!
Image: X07185
Pendant ce temps, ailleurs à la Maison-Blanche...
Hiiiiiiii guys! Ici Manu! Bonjour Madame! Dites, qu'est-ce qu'on a au menu, pour le déjeuner?
Image: REUTERS
Ne me dites pas que c'est encore burger. J'en peux plus.
Image: X02934
C'est toujours la même chose, avec Donald. Incapable de nous servir un peu de foie gras. Foutus Américains.
Image: REUTERS
Salut Monica! Tu sens toujours aussi bon.
Image: REUTERS
Très belle nuance de blond, ma chérie.
Image: REUTERS
Salut les gars! Putain, ça fait trop plaiz de vous revoir! C'est ma tournée!
Image: EPA
Allez, tous à table! On doit causer!
Image: EPA CHIGI PALACE PRESS OFFICE
Mais avant... p'tite binch ou quoi?
Image: X02934
Comment ça «Il est que 10h30»?
Keystone
Pendant ce temps, dans le Bureau ovale...
Je voudrais commencer la séance en remerciant Volo d'avoir fait un effort vestimentaire.
Image: REUTERS
...et peut-être, qu'il nous explique par A+B pourquoi il avait choisi un jogging cradoc, la dernière fois.
Image: REUTERS
Soyons sérieux, les mecs. Tout est dans le confort.
Image: REUTERS
J'ai une mission, moi. Pas le temps d'aller faire mon shopping chez Saint Laurent pour me dégoter un costume.
Image: REUTERS
Je comprends, Volo. C'est recevable. Pas vrai, JD?
Image: REUTERS
Moui, enfin... Ce qu'il nous a mis là est moche à crever aussi. Hihi.
Image: REUTERS
Et il manque la cravate, patron.
Image: REUTERS
Pete, JD, ça suffit. Maintenant que Volo a fait acte de contrition, est-ce qu'on peut parler d'un sujet plus important?
Keystone
Comme la fin de la guerre?
Image: REUTERS
Bien sûr que non, Volo. Tu nous dis, quoi là?
Keystone
Je voulais parler du menu du déjeuner, sombre idiot.
Image: REUTERS
...
Image: REUTERS
Bon! Et si je te faisais visiter avant la bouffe? T'en penses quoi, Volo?
Image: REUTERS
...
Image: REUTERS
Un peu plus tard...
Donc comme tu vois, il y a toute la place qu'il faut ici. C'est pas comme dans votre petit Europe de m...
Keystone
Il y a beaucoup de dorures que j'ai fait rajouter moi-même.
Keystone
Et ici, mon autoportrait.
Keystone
Bon, apéro ou quoi?
Keystone
Pschhht, j'ai apporté de la terrine de campagne. T'en veux?
Keystone
Ah ouais vas-y, donne.
Image: REUTERS
Manu! Fais-la passer sous la table!
Keystone
Je voudrais ouvrir cette nouvelle séance en abordant un sujet important...
Keystone
Le menu de midi?
Keystone
L'apéro?
Image: REUTERS
La paix en Ukraine?
Keystone
Pas du tout.
Keystone
La veste d'Ursula.
Keystone
Elle a quoi, ma veste?
Image: REUTERS
T'as raison Donald. Ce orange, ça va pas du tout.
Keystone
Ah oui, encore plus moche qu'un jogging kaki.
Keystone
Et tout le monde sait que le orange, c'est ma couleur, Ursula.
Keystone
Orange, comme... un Spritz?
Keystone
Je propose donc qu'on envoie Ursula se changer pendant qu'on mange.
Keystone
On peut quand même avoir un Spritz, ou c'est trop demandé?
Keystone
Et un peu de baguette. Française, si possible.
Keystone
Cligne deux fois si tu reveux de la terrine.
Keystone
Allez, Ursula est partie! Burgers et Coca zéro pour tout le monde! Après, on ira refaire un tour! Qui aime les dorures?
Keystone
