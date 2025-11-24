On n'est qu'en novembre mais... avez-vous déjà réfléchi à vos achats de Noël? Sinon, voici quelques idées. Image: etsy/watson

Ces 13 cadeaux de Noël sont aussi absurdes que géniaux

En panne d'inspiration? Voici quelques idées de cadeaux originaux et bizarres qui vont vous régaler - même si vous n'êtes pas particulièrement fan d'offrir des trucs pour Noël.

Chaque année, même rengaine. Que va-t-on bien pouvoir offrir à quelqu'un qui possède déjà tout? Voici donc quelques suggestions que vous pourriez glisser sous le sapin pour vos proches (ou des personnes que vous appréciez le moins).

Des chiens de la Renaissance moches pour bien commencer la nouvelle année.

Les marque-pages normaux, c'est pour les débutants. La griffe du démon vous mènera à la bonne page…

Ou vers le côté obscur... MOUHAHAHHAH.

Les tasses sont un cadeau populaire. Celles en porcelaine sont au moins originales.

(Nous l'avons laissé sans traduction. Sans doute est-ce mieux ainsi.)

Pour ceux qui aiment se coucher le ventre vide: la housse de couette pizza.

Ou pour les personnes qui raffolent de pizza. Il paraît que ça existe, d'après ce que nous avons entendu dire.

Une manière indirecte d'inviter les collègues négligents ou qui roulent leurs propres cigarettes à être plus propres.

(Pour info, cet appareil est présenté comme «l'aspirateur le plus petit du monde».)

Pour les nostalgiques (qui se souviennent encore de cette boutique en Suisse):

Image : dibsy

Un set de stylos pour apporter un peu de soleil au bureau!

(Là encore, nous avons évité la traduction, pour éviter de choquer les âmes sensibles.)

Vous pourriez accompagner ces stylos d'un magnifique album à colorier... Nicolas Cage

Avouez qu'il est trop cool.

Pour ceux qui veulent rivaliser avec le sapin de Noël...

L'avis sous l'article précise qu'il s'agit d'un «cadeau idéal pour un barbu». Sans blague.



Il y a des gens qui collectionnent les aimants. Offrez-leur des aimants vraiment sexy.

Bob est sexy. Si, si! Image: etsy

Des gants qui feront forcément impression. Surtout si vous servez du canard.

Les enfants seront soit enthousiastes, soit troublés à cette vue. Il faudrait essayer.

Un ustensile de cuisine excessivement laid mais efficace: le séparateur d'œufs.

Encore plus d'idées cadeaux originales? Voilà!

Si le timing suggéré sur cette bougie est quelque peu douteux, l'objet pourrait tout de même s'avérer utile.

Pour la traduction, on vous laisse à nouveau chercher par vous-même. Image: etsy

