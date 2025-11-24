Ces 13 cadeaux de Noël sont aussi absurdes que géniaux

pluie modérée
Ces 13 idées de cadeaux de Noël sont aussi absurdes que géniales

On n'est qu'en novembre mais... avez-vous déjà réfléchi à vos achats de Noël? Sinon, voici quelques idées. Image: etsy/watson

En panne d'inspiration? Voici quelques idées de cadeaux originaux et bizarres qui vont vous régaler - même si vous n'êtes pas particulièrement fan d'offrir des trucs pour Noël.
24.11.2025

Chaque année, même rengaine. Que va-t-on bien pouvoir offrir à quelqu'un qui possède déjà tout? Voici donc quelques suggestions que vous pourriez glisser sous le sapin pour vos proches (ou des personnes que vous appréciez le moins).

Des chiens de la Renaissance moches pour bien commencer la nouvelle année.

Lustige Geschenkideen
Image: etsy

Les marque-pages normaux, c'est pour les débutants. La griffe du démon vous mènera à la bonne page…

Lustige Geschenkideen für Weihnachten
Image: amazon

Ou vers le côté obscur... MOUHAHAHHAH.

On a trouvé les 7 pièces de luxe les plus bizarres d'Internet

Les tasses sont un cadeau populaire. Celles en porcelaine sont au moins originales.

Lustige Geschenkideen
Image: etsy

(Nous l'avons laissé sans traduction. Sans doute est-ce mieux ainsi.)

Pour ceux qui aiment se coucher le ventre vide: la housse de couette pizza.

Lustige Weihnachtsgeschenke Ideen
Image: amazon

Ou pour les personnes qui raffolent de pizza. Il paraît que ça existe, d'après ce que nous avons entendu dire.

Une manière indirecte d'inviter les collègues négligents ou qui roulent leurs propres cigarettes à être plus propres.

Geschenkidee: kleinster Staubsauger
Image: radbag

(Pour info, cet appareil est présenté comme «l'aspirateur le plus petit du monde».)

Pour les nostalgiques (qui se souviennent encore de cette boutique en Suisse):

Lustige Weihnachtsgeschenke
Image : dibsy

Un set de stylos pour apporter un peu de soleil au bureau!

(Là encore, nous avons évité la traduction, pour éviter de choquer les âmes sensibles.)

Lustige Ideen für Weihnachtsgeschenke
Image: radbag

Vous pourriez accompagner ces stylos d'un magnifique album à colorier... Nicolas Cage

Lustige und kreative Ausmalbücher
Image: amazon

Avouez qu'il est trop cool.

Pour ceux qui veulent rivaliser avec le sapin de Noël...

Lustige und kreative Geschenkideen für Weihnachten
Image: etsy

L'avis sous l'article précise qu'il s'agit d'un «cadeau idéal pour un barbu». Sans blague.

Il y a des gens qui collectionnent les aimants. Offrez-leur des aimants vraiment sexy.

Lustige Geschenkideen zu Weihnachten
Bob est sexy. Si, si!Image: etsy
Les fails sont là! Voici 26 photos et gifs pour un mardi réussi

Des gants qui feront forcément impression. Surtout si vous servez du canard.

Lustige Geschenkideen für Weihnachten
Image: etsy

Les enfants seront soit enthousiastes, soit troublés à cette vue. Il faudrait essayer.

Un ustensile de cuisine excessivement laid mais efficace: le séparateur d'œufs.

Lustige und kreative Geschenkideen für Weihnachten
Image: geschenkparadies

Encore plus d'idées cadeaux originales? Voilà!

Le calendrier de l'Avent de Gwyneth Paltrow est déjà en rupture de stock

Si le timing suggéré sur cette bougie est quelque peu douteux, l'objet pourrait tout de même s'avérer utile.

Pour la traduction, on vous laisse à nouveau chercher par vous-même.
Pour la traduction, on vous laisse à nouveau chercher par vous-même.Image: etsy

(sim)

