13 séries que vous adorez et auxquelles vous devrez dire adieu en 2022

Plusieurs émissions majeures diffuseront les derniers épisodes de leur histoire au cours de cette année. Parmi elles, certaines qui vous ont accompagné durant votre jeunesse et d'autres qui vous ont longtemps laissées sans voix.

Lundi 21 février, Arthur a tiré sa révérence après avoir bercé l'enfance de millions de téléspectateurs. Mais en 2022, la série animée, lancée en 1996, n'est pas la seule à faire ses adieux. Au cours de cette année, les binge-watchers les plus aguerris feront (ou ont déjà fait) face au dénouement d'une dizaine de fictions qui ont rythmé leur cœur pendant moult saisons. A commencer par: 👇

Peaky Blinders

Image: dr

Quand sera dispo la dernière saison? En février 2022

En février 2022 Où la suivre? Sur Netflix

La sixième et tant attendue saison de Peaky Blinders sera diffusée dès le 27 février sur Netflix après deux ans d'absence. Période après laquelle ces nouveaux épisodes ont finalement été annoncés comme étant les derniers de la fiction. En guise de consolation, le créateur de la fiction Steven Knight a révélé le développement d'un film qui s'approcherait d'une «conclusion appropriée à l'histoire racontée», a rapporté Paris Match le 15 février.

L'histoire de cette série dramatique revient sur la vie d'une famille de criminels dénommée les «Peaky Blinders». Cette bande de gangsters, active durant le 19e siècle et qui tient son nom des lames de rasoir cachées dans les visières des membres, contrôle la ville de Birmingham à feux et à sang.

After Life

Image: netflix

Quand sera dispo la dernière saison? En janvier 2022

En janvier 2022 Où la suivre? Sur Netflix

Après trois saisons diffusées, les réalisateurs d'After Life se sont accordés pour ne pas renouveler la comédie dramatique. Les six épisodes de la nouvelle saison publiée sur Netflix depuis le 14 janvier 2022 sont les derniers que les spectateurs de la série britannique ont pu apprécier.

La série britannique produite par l'humoriste Ricky Gervais raconte l'histoire de Tony Johnson, un homme dont la vie change radicalement après que sa femme ait succombé à un cancer du sein. Tenant le monde entier pour responsable de ce drame, le journaliste décide de dire et faire ce qu'il veut, jusqu'aux coups les plus bas.

The Ellen DeGeneres Show

Image: dr

Quand sera dispo la dernière saison? Au printemps 2022

Au printemps 2022 Où la suivre? Sur OCS

«J'ai besoin d'un nouveau départ qui me remette au défi». C'est sur ces mots qu'Ellen DeGeneres a justifié en mai 2021 la fin de son émission éponyme phare auprès du Hollywood Reporter. La célèbre animatrice et comédienne a décidé de mettre un terme à un rendez-vous incontournable des Etats-Unis à l'issue de 19 saisons diffusées. Le dernier épisode du programme télévisé sera dévoilé au cours du printemps 2022.

Le talk-show américain accueille des stars du monde entier au détour de nombreux jeux et «happenings». En 2010, le programme télévisé réunissait en moyenne 4 millions de téléspectateurs par épisode.

Arthur

Image: dr

Quand sera dispo la dernière saison? En février 2022

En février 2022 Où la suivre? Pour l'heure, sur PBS (une chaîne américaine)

Nombreux d'entre vous ont grandi avec ce dessin animé. Après 25 ans de bons et loyaux service, Arthur a rendu l'âme début 2022, rapportait dernièrement Variety. Le dernier épisode de la série pour enfant a été diffusé lundi 21 février aux Etats-Unis. Pour pouvoir se délecter de cette mini fiction primée cinq fois en tant que meilleure animation enfantine, deux options s'offrent à vous: trouver un moyen d'accéder à la chaîne PBS, ou espérer que la série soit doublée en français. Il faudrait alors patienter encore quelques années.

La série américaine se concentre sur la vie d'Arthur, un petit oryctérope de 8 ans à qui il arrive mille et une aventures à l'école et au sein de sa famille.

Killing Eve

Image: dr

Quand sera dispo la dernière saison? En février 2022

En février 2022 Où la suivre? Sur Canal+

Le drame acclamé par la critique a fait ses adieux à l'issue de la diffusion de sa quatrième saison, selon un rapport du 16 décembre d'ET Online cité par Insider. Les derniers épisodes de Killing Eve seront diffusés le 27 février aux Etats-Unis et le lendemain sur Canal+.

La série américano-britannique raconte l'histoire d'Eve Polastri, une agente des services secrets. Alors chargée d'enquêter sur Villanelle, une meurtrière diagnostiquée psychopathe. Alors que tout les oppose, les deux femmes deviennent obsédées par l'histoire de l'une et l'autre.

Dead to Me

Image: imdb

Quand sera dispo la dernière saison? En 2023

En 2023 Où la suivre? Sur Netflix

La réalisation de la troisième saison de Dead to Me a été retardée, à la fois en raison du Covid-19 et du récent diagnostic de sclérose en plaques (SEP) de Christina Applegate, l'une des deux héroïnes de cette comédie noire. Alors que la série américaine a finalement amorcé son retour en 2022, Netflix a signalé que la saison qui suivrait en 2023 serait la dernière.

La fiction américaine raconte l'histoire de Jen Harding, une mère de deux enfants devant faire face au récent décès de son époux mort dans un accident de la route. Endeuillée, elle rencontre Judy, une femme pétillante et attachante, avec qui elle va lier une amitié profonde. Sauf que chacune cache à l'autre un lourd secret.

The Walking Dead

Image: dr

Quand sera dispo la dernière saison? En 2022

En 2022 Où la suivre? Sur Netflix

Le 20 février 2022, la onzième saison de The Walking Dead a été dévoilée aux spectateurs américains. Une saison finale qui se voit divisée en deux parties et dont la seconde devrait être diffusée plus tard dans l'année. Les seize derniers épisodes de cette série d'horreur ne sont, pour l'heure, par encore disponibles sur Netflix Suisse.

La série américaine se concentre sur Rick Grimes, adjoint du shérif du comté de Kings (en Géorgie) qui se réveille d'un coma de plusieurs semaines. Telle n'est pas sa surprise lorsqu'il découvre que la population a été ravagée par une épidémie inconnue transformant les êtres humains en morts-vivants.

The Last Kingdom

Image: dr

Quand sera dispo la dernière saison? En 2022

En 2022 Où la suivre? Sur Netflix

The Last Kingdom distribuera sa cinquième saison durant l'année 2022. Constituée de 10 épisodes, elle sera néanmoins la dernière de ce drame historique inspiré des «Histoires saxonnes» de Bernard Cornwell, a annoncé il y a quelques mois Allociné. Pour l'occasion, c'est un long métrage qui officiera en tant que clou du spectacle.

La saga britannique revient sur les premiers siècles de l'Angleterre. Alors que les terres anglo-saxonnes ont été attaquées et régies par les Danois, Uhtred, kidnappé par les Scandinaves et élevé parmi eux, doit sans cesse choisir entre le royaume de ses origines et le peuple qui l'a vu grandir.

Derry Girls

Image: dr

Quand sera dispo la dernière saison? En 2022

En 2022 Où la suivre? Sur Netflix

La créatrice de Derry Girls, Lisa McGee, a annoncé sur Twitter en septembre 2021 que la troisième saison était la dernière de la série irlandaise. Le tournage, retardé en raison du Covid-19, s'est terminé en décembre 2021. Les producteurs ont annoncé une diffusion au courant de l'année 2022, sans donner plus de détails.

La comédie retrace les aventures de quatre adolescentes et du cousin anglais de l'une d'entre elles au début des années 1990, dans une des villes les plus touchées par le conflit nord-irlandais.

Ozark

Image: netflix

Quand sera dispo la dernière saison? En 2022

En 2022 Où la suivre? Sur Netflix

Selon les informations de Variety, Netflix a renouvelé Ozark pour une quatrième et dernière saison en juin 2022. Le finale de ce drame policier acclamé par la critique a été divisé en deux parties. Alors que la première d'entre elles a été abandonnée le 21 janvier, la date de sortie de la partie 2 reste toujours à déterminer.

Ozark, c'est l'histoire de Martin Byrde alias Marty, un conseiller financier qui blanchit de l'argent pour le compte d'un baron de la drogue. Lorsque son partenaire le trahit, il se voit obliger de déménager avec sa famille dans les monts Ozarks.

Better Call Saul

Image: dr

Quand sera dispo la dernière saison? En juillet 2022

En juillet 2022 Où la suivre? Sur Netflix

Les treize nouveaux épisodes de la sixième saison de Better Call Saul ont été annoncés en janvier 2020 comme étant les derniers de la série dramatique, selon Deadline. Divisée en deux parties, la première d'entre elles est prévue pour le 18 avril 2022. La deuxième sera quant à elle diffusée le 11 juillet 2022.

La production américaine, dérivée de l'univers de Breaking Bad, est centrée sur la vie de Saul Goodman, l'avocat corrompu de Walter White.

The Expanse

Image: dr

Quand sera dispo la dernière saison? En janvier 2022

En janvier 2022 Où la suivre? Sur Amazon Prime Video

Le clap de fin avait déjà été annoncé à l'issue de la troisième saison de la série de science-fiction, rapportait 20 minutes. Cette dernière avait finalement été relancée après avoir été rachetée par Amazon dont le fondateur Jeff Bezos était tombé en passion folle. Une trentaine d'épisodes plus tard, The Expanse tire définitivement sa révérence. La sixième saison a en effet été annoncée comme la dernière. Elle a été publiée sur Amazon Prime Vidéo le 14 janvier 2022.

Le feuilleton américain met en lumière un détective intergalactique, un officier de cargo interplanétaire et une dirigeante des Nations Unies. Ensemble, ils doivent retrouver une héritière du nom de Julie Mao dont la disparition est liée à une conspiration menaçant l'humanité.

This is Us

Image: my canal

Quand sera dispo la dernière saison? En février 2022

En février 2022 Où la suivre? Sur Canal+

Après avoir subi une brève interruption de diffusion à cause des Jeux olympiques d'hiver 2022, This Is Us est revenu le 22 février avec de nouveaux épisodes annoncés comme les derniers de son histoire. Une saison ultime qui répond à de nombreuses questions, notamment comment Rebecca et Miguel se sont mis ensemble après la mort de Jack ou encore comment Kate et Toby ont divorcé et comment elle s'est remariée.

La série nommée «Meilleure série télévisée dramatique» aux Golden Globes suit la vie de deux frères et d'une sœur, Kevin, Randall et Kate ainsi que de leurs parents, Jack et Rebecca Pearson au détour de nombreux flashbacks et intrigues.