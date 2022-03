Le duo infernal Anne Hathaway et Jared Leto. Image: Apple TV+

Série

Jared Leto dans la peau d'une «licorne», ça décape

La nouvelle série d'Apple TV+ est une pépite. Grâce à un Jared Leto délicieusement perché, WeCrashed raconte l'histoire vraie et décadente d'Adam Neumann, l'excentrique fondateur de WeWork.

Dès les premières minutes, Jared Leto débarque tel un spectre aviné, lunettes sur le nez, ravivant une autre personnalité excentrique des années 90: Tommy Wiseau. Mais la comparaison s'arrête là. Adam Neumann (Jared Leto) n'est pas un acteur raté, il fait partie de ces entrepreneurs à la tête d'une start-up surnommée «licorne» dans le jargon de la tech. Des entreprises qui valent plus d'un milliard de dollars. Un paquet de fric qui va se transformer en chute vertigineuse pour le patron mégalo.

Cette histoire vraie est l'exemple parfait de ce que les américains réussissent à transposer à merveille: raconter ces grands patrons excentriques grimper très haut, avant de dégringoler précipitemment.

Duo malsain au monde du pognon florissant

L'histoire prend racine en décembre 2019, au moment où sa propre entreprise le chasse de son conseil d’administration. L'élément détonateur vient d'un article du Wall Street Journal lui reprochant de fumer de l’herbe, d'être trop porté sur la bouteille et d'aligner les déclarations saugrenues. Un tableau qui nous fait diablement penser à un certain Elon Musk.

WeCrashed monte en température plus les épisodes se succèdent - mention pour le très bon premier épisode -, tant sa rapidité et sa rythmique échafaudent un récit excitant. La solide charpente du script est incarnée par l'excellent duo Anne Hathaway et Jared Leto, qui forment un couple absolument déconnecté de la réalité et soufflant un air malsain.

Cette série perpétue une tendance sérielle et entrepreneuriale (The Dropout ou encore Super Pumped, la prochaine production sur le patron de Uber), ces bonimenteurs brassant des millions, des milliards de dollars qui réussissent à lever des fonds colossaux par leur simple force de discours.

Ces «licornes» aux rêves (souvent) démesurés, à la confiance quasi insensée ont de quoi interpeller sur l'état de notre temps. Neumann est symptomatique de notre époque, où la superficialité masque les failles béantes d'un homme toxique. Un débiteur à paroles sans poids, hâbleur de talent, Neumann captive avec ses délires mégalomanes.

Toxique jusqu'à sa sortie chaotique - mais agrémentée de plus 445 millions de dollars comme parachute -, l'homme qui désirait à travers ces espaces de coworking «élever la conscience du monde», rien que ça, se pose en oracle pour une génération Y hypnotisée et avide d'un escroc maître spirituel.

WeCrashed est disponible sur Apple TV+

