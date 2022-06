Squid Game va devenir une télé-réalité dotée d'une grosse cagnotte

La télé-réalité annonce une cagnotte de 4,56 millions de dollars (autant en francs) pour le gagnant. C'est tout simplement la plus grande cagnotte pour un jeu télévisé. Et pour les petits malins qui espèrent un massacre comme dans la série originale, vous pouvez passer votre chemin: Netflix a annoncé que les joueurs sortiront «indemnes» de la compétition.

Netflix n'en démord pas. Après l'annonce d'une deuxième saison, le leader du streaming a décidé de lancer un jeu télévisé sur Squid Game . Le communiqué du groupe a précisé que la nouvelle série Squid Game: The Challenge durera dix épisodes et que les participants s’affronteront dans une série de jeux inspirés de la série originale. Netflix est donc en plein recrutement des 456 participants. Avis à la population: tout le monde peut participer, mais il faut être anglophone pour se présenter.

Lara Dickenmann: «J'aurais aimé avoir plus de temps pour moi»

How I Met Your Father: voici pourquoi le spin-off mérite sa chance

Plus de «Divertissement»

Le challenge est lancé et les billets verts vont pleuvoir.

Le challenge est lancé et les billets verts vont pleuvoir. Image: sda

Ukraine: la plus grande centrale nucléaire d'Europe est hors de contrôle

Les plus lus

Ce soir dans Koh-Lanta, c'est l'orientation et attention! Nouvelle(s) règle(s)

Deux nouveautés attendent les candidats.

La semaine dernière, on a découvert quels étaient les cinq finalistes de Koh-Lanta: Le Totem Maudit. Géraldine, Jean-Charles, Ambre, François et Bastien s'affronteront ce mardi 14 juin lors de l'orientation. Mais cette épreuve et celle des poteaux seront bouleversées.