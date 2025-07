Avec des températures atteignant 29 degrés, même la Méditerranée ne rafraîchit plus vraiment. Image: keystone

Il risque de faire 50° en Europe ce week-end: voici les records

Le record de chaleur en Europe est pour l’instant de 48,8 degrés. Mais ce chiffre pourrait bien être battu dans les jours à venir, car l’Italie et la Grèce sont en proie à des vagues de chaleur «intenses».

Un soleil de plomb, implacable. Le sud de l’Europe suffoque sous une canicule qui s’éternise. Par endroits, même la nuit, les températures ne redescendent pas sous les 30 degrés. Sur l’île grecque de Lesbos, le mercure a grimpé jusqu’à 38 degrés Celsius, 36 à Istanbul, la mégapole turque, et tout de même 30 degrés en Sicile… à 10h du matin.

Et la journée, c’est pire: mercredi, il a fait 46,5 degrés à Pozzallo, au sud de la Sicile, 44,8 degrés à Larissa, entre Athènes et Thessalonique, et plus de 40 degrés dans le sud de la Turquie. Et ça ne va pas s’arrêter là. Selon les dernières prévisions, un anticyclone africain pourrait faire grimper les températures jusqu’à 50 degrés en Sicile dans les prochains jours.

Mais pour atteindre les 50 degrés, plusieurs conditions doivent être réunies: de l’air sec descendant en provenance d’Afrique du Nord, une humidité très faible et une certaine distance par rapport à la mer.

Les 50 degrés constitueraient la température la plus élevée jamais enregistrée en Europe. Le record actuel, validé par l’Organisation météorologique mondiale (OMM), est détenu par la ville de Floridia. Le 11 août 2021, cette petite commune italienne située à 12 kilomètres à l’ouest de Syracuse, en Sicile, avait atteint les 48,8 degrés. À noter: le pic de 49,5 degrés enregistré en Turquie l’a été sur la partie asiatique du pays.

En Italie, le ministère de la Santé a déjà déclenché l’alerte rouge – le niveau maximal – dans les villes de Palerme, Pescara et Campobasso. Une quinzaine d’autres villes sont également concernées par des alertes canicule. Cela signifie: éviter toute activité physique en plein air, rester à l’intérieur entre 11h et 18h, bien s’hydrater et ne pas consommer d’alcool. Les personnes âgées, les enfants et les malades chroniques sont particulièrement à risque.

Un anticyclone venu du nord de l’Afrique

Ce coup de chaud est provoqué par un puissant anticyclone subtropical typique des étés en Méditerranée. En provenance du désert du Sahara, il s’est installé sur le sud de l’Europe, entraînant une descente d’air chaud sec, empêchant la formation de nuages. Résultat: un ciel sans nuage et des températures extrêmes.

Et pas de répit, même côté mer. Selon le programme européen de surveillance Copernicus, la température moyenne de surface de la Méditerranée a atteint 26 degrés fin juin, soit trois degrés au-dessus de la moyenne enregistrée entre 1991 et 2020. Aujourd’hui, elle atteint parfois 29 degrés:

«Avec des températures marines aussi élevées, il n’y a plus aucun rafraîchissement possible sur le littoral. L’été continue sa course sans frein.» Le météorologue de la SRF Felix Blumer dans le journal télévisé «Tagesschau» de jeudi 24 juillet.

La Méditerranée est actuellement anormalement chaude. Image: meteoblue.com

Rien de nouveau sous le soleil: les scientifiques tirent la sonnette d’alarme depuis des années. La Méditerranée se réchauffe dangereusement chaque été. Et pas de baisse des températures en vue pour l’Italie, la Grèce ou la Turquie. Le sud de l’Europe va continuer à cuire sous l’effet d’un anticyclone solide. Un petit mieux pourrait se faire sentir à partir de la semaine prochaine… mais il fera toujours entre 35 et 38 degrés.

