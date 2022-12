Netflix: Sortie imminente du spin-off de «The Witcher»

L'univers fantastique (bestiaire et folklorique) imaginé par l'écrivain polonais Andrzej Sapkowski (adapté à l'écran par Declan de Barra) reprend vie. Pour ce qui est de la temporalité, l'histoire se situe près de 1200 ans avant la série originale. Netflix nous apprend aussi que le récit se concentre sur sept guerriers bannis du monde elfique qui ont décidé de s'unir contre une force que rien ne pouvait arrêter jusque-là et qui leur avait tout pris. Leur quête a donné naissance à un prototype de sorceleur au cœur d'un conflit qui a conduit à la fameuse «Conjonction des Sphères».

Ces stars coréennes en Suisse vont vous filer un sacré fou rire

Ces deux Coréens ont manifestement vécu leur best life en Suisse. Entre spa, neige et fondue, les vacances des deux amis donnent envie de leur faire signer un contrat avec l'office du tourisme du Valais.

Bon. On est (que) mardi, mais dans les starting-blocks avant Noël. Entre la fatigue et la frénésie, on est tombé sur cette pépite. On ne sait pas comment vous la pitcher, mais en tout cas, elle devrait vous mettre de bonne humeur, alors on vous l'offre, simplement. La pépite en question, c'est une vidéo de deux Coréens qui rigolent, en vacances en Valais.