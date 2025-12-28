L'ex-actrice française avait 91 ans. Keystone

Icône féminine du 20e siècle, Brigitte Bardot est morte

Star planétaire, l'ex-actrice et chanteuse française nous a quittés à l'âge de 91 ans.

Brigitte Bardot, actrice française légendaire, icône féminine des années 1960 et fervente protectrice des animaux, est décédée à l'âge de 91 ans, a annoncé dimanche la Fondation Brigitte Bardot.

L'actrice de Et Dieu... créa la femme et du Mépris est décédée dimanche matin dans sa célèbre résidence de La Madrague à Saint-Tropez, a précisé la fondation à l'AFP.

Hospitalisée courant octobre à Toulon (Var) pour une opération chirurgicale dont la nature n'avait pas été précisée, elle était rentrée se reposer chez elle à Saint-Tropez. Après des informations de presse faisant état d'une nouvelle hospitalisation fin novembre, elle avait tenu à rassurer sur son état de santé. Et invité «tout le monde à se calmer».

La fondation a indiqué à l'AFP:

«La Fondation Brigitte Bardot annonce avec une immense tristesse, le décès de sa fondatrice et présidente, Madame Brigitte Bardot, actrice et chanteuse mondialement reconnue, qui a choisi d'abandonner sa carrière prestigieuse pour dédier sa vie et son énergie à la défense des animaux et à sa Fondation.»

Celle que l'on surnommait par ses initiales, B.B., avait tourné le dos au monde du cinéma il y a plus de cinquante ans, laissant derrière elle une cinquantaine de films et deux scènes entrées dans la légende.

Un mambo enfiévré dans un restaurant de Saint-Tropez (Et Dieu... créa la femme, 1956) et un monologue où elle énumérait, nue, les différentes parties de son corps, en ouverture du Mépris (1963).

Mythique, l'actrice avait pourtant arrêté le cinéma il y a 50 ans. Keystone

Mondialement connue, elle a façonné la légende de Saint-Tropez et de Buzios au Brésil, a imposé un style vestimentaire composé de ballerines, de marinières et d'imprimés vichy et popularisé l'image d'une femme libre «qui n'a besoin de personne», comme elle l'a chanté pour Serge Gainsbourg.

Elle fut une sorte de Marilyn Monroe à la française, comme elle blonde, à la beauté explosive et à la vie privée tumultueuse, poursuivie par les paparazzi.

Après un dernier film en 1973, elle avait quitté les plateaux pour attirer la lumière sur le combat de sa vie, celui de la défense des animaux, en créant notamment la fondation Brigitte Bardot en 1986.

Ces dernières années, l'ancienne actrice se distinguait surtout pour ses prises de positions politiques et ses propos acerbes sur l'immigration, le féminisme, les chasseurs... dont certains lui ont valu des condamnations pour injure raciale.

«La liberté, c'est d'être soi, même quand ça dérange»

Proclamait-elle en exergue d'un livre intitulé Mon BBcédaire, écrit de sa main et sorti début octobre chez Fayard. Elle y jugeait aussi que la France était «devenue terne, triste, soumise, malade, abîmée, ravagée, ordinaire, vulgaire...». La droite est le «seul remède urgentissime à l'agonie de la France», ajoutait celle qui a revendiqué sa proximité avec les idées de Marine Le Pen (Rassemblement national, RN).

Ces dernières années, Brigitte Bardot vivait dans le sud de la France, entre La Madrague et une seconde maison cachée dans la verdure, La Garrigue, abritant des animaux et une chapelle privée. Dans une interview accordée en mai à BFMTV, elle confiait avoir envie «de la paix, de la nature». L'ancienne idole planétaire déclarait:

«Maintenant je vis comme une fermière avec mes moutons, mes chèvres, mes cochons, mon petit âne et ma ponette, tous mes chiens, mes chats»

