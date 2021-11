Série

«Dix pour cent» reçoit une sacrée distinction américaine

L'équipe complète de la série à succès «Dix pour cent», dont l'actrice Camille Cottin, au centre. Image: twitter

La série qui a transformé Camille Cottin en une star internationale continue à recevoir de prestigieuses récompenses à travers le monde. D'ailleurs, un remake «Bollywoodien» vient de sortir.

La saison 4 de la série française «Dix pour cent» a été primée lundi soir aux International Emmy Awards, qui récompense, depuis un demi-siècle, les meilleures productions de télévision en dehors des Etats-Unis.

Il s'agit d'une consécration américaine pour ce récit plein d'humour sur les agences de stars du cinéma et qui a bénéficié de l'énorme tremplin Netflix. Car, aujourd'hui, elle triomphe sur la plateforme américaine.

La série a été lancée, en 2015 sur France Télévision, d'après une idée de l'ancien agent Dominique Besnehard. Sur quatre saisons, la série suit la destinée d'une petite agence parisienne: ASK.

Les spectateurs découvrent les aléas et difficultés de ce métier de l'ombre, au service d'acteurs et actrices. Avec cette particularité: dans chaque épisode, les vraies stars jouent leur propre rôle avec une bonne dose d'humour et d'autodérision.

20 remakes dans le monde

Sur le tapis rouge, à New York, le producteur Michel Feller a reconnu que «la diffusion sur Netflix des quatre saisons nous a permis avec une production, on va dire locale, d'être vus dans plus de 200 territoires».

«Aujourd'hui il y a pratiquement 20 remakes qui ont été signés, qui sont en production ou qui ont été tournés», notamment au Canada et en Inde, a détaillé Dominique Besnehard, confirmant qu'une saison 5 verrait le jour, d'abord sous la forme d'un long-métrage. (ats/jch)