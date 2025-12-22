25 preuves que les chats veulent détruire Noël

Les chats complotent pour détruire Noël. Image: Shutterstock

Le sapin ne passera pas la nuit

Vous aimez Noël? Vous aimez les chats? Vous êtes donc au bon endroit. Voici une sélection de photos et de GIFs animés qui nous rappellent à quel point sapins et félins ne font pas bon ménage.

Bienvenue dans les Cute News!

C’est de nouveau cette période de l’année où un majestueux sapin de Noël, brillant de mille feux, trône fièrement dans le salon. Un moment de joie et d’allégresse qui réchauffe les cœurs et qui nous aide à oublier qu’il fait nuit dès 16 h30. Cependant, il existe une catégorie de personnes pour qui le sapin n’est pas seulement une source de réconfort, mais aussi d’angoisse: les propriétaires de chats.

Bienvenue dans l'enfer des personnes à chats, pour qui sapin rime avec pétrin.

Voyez-vous l'étincelle dans ses yeux ?

Impossible de les laisser loin des branches.

D'autres prévoient de prendre le contrôle le jour de Noël.

Bien meilleur que ces stupides croquettes.

«Tous ces cadeaux rien que pour moi?»

Ils savent nous dérider.

À bas ce kitsch!

Il ne peut y avoir qu'une seule étoile.

Il y avait autrefois un arbre à cet endroit...

«Je suis la seule décoration dont vous ayez besoin!»

Il fait un plan de guerre sapinal.

Certains chats sont paresseux, mais jamais assez pour ne pas jouer avec les décorations.

La voilà de nouveau, cette étincelle de mort dans les yeux.

Le sapin en cage, seule méthode de protection.

Cependant, toutes les précautions sont vaines.

Trouvez Charlie:

Cliquez ici pour la solution :

C'était clairement le chien.

Depuis le Moléson, on voit ma maison.

Bonjour!

Il est encore trop petit pour ne pas causer de gros dégâts.

Quelqu'un a un avis bien tranché sur les illuminations de Noël.

Nous doutons que cela soit réellement utile.

Le chat va bien. L'arbre, par contre…

Sur ce, watson vous souhaite de paisibles fêtes!

Bonus

- As-tu été sage ou pas?

- Je suis TOUJOURS sage.

- Très bien !

- ...Et toi ?