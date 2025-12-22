brouillard-1°
25 preuves que les chats veulent détruire Noël

Un chat dans un sapin de Noël
Les chats complotent pour détruire Noël.Image: Shutterstock
Le sapin ne passera pas la nuit

Vous aimez Noël? Vous aimez les chats? Vous êtes donc au bon endroit. Voici une sélection de photos et de GIFs animés qui nous rappellent à quel point sapins et félins ne font pas bon ménage.
22.12.2025, 05:36
Bienvenue dans les Cute News!

C’est de nouveau cette période de l’année où un majestueux sapin de Noël, brillant de mille feux, trône fièrement dans le salon. Un moment de joie et d’allégresse qui réchauffe les cœurs et qui nous aide à oublier qu’il fait nuit dès 16 h30. Cependant, il existe une catégorie de personnes pour qui le sapin n’est pas seulement une source de réconfort, mais aussi d’angoisse: les propriétaires de chats.

Bienvenue dans l'enfer des personnes à chats, pour qui sapin rime avec pétrin.

Voyez-vous l'étincelle dans ses yeux ?

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/catsandchristmastrees/comments/1phbccf/arafel_is_either_in_love_or_plotting_murder/
Image: reddit

Impossible de les laisser loin des branches.

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/catsandchristmastrees/?captcha=1
Image: reddit
D'autres prévoient de prendre le contrôle le jour de Noël.

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/ChristmasCats/comments/1pfj32d/funny_story/
Image: reddit

Bien meilleur que ces stupides croquettes.

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/catsandchristmastrees/comments/1pjyn7h/my_boys_enjoying_their_trees/
Image: reddit

«Tous ces cadeaux rien que pour moi?»

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/catsandchristmastrees/comments/1pkxeti/better_than_all_the_presents_under_the_tree/
Image: reddit

Ils savent nous dérider.

cute news tier katze https://www.instagram.com/p/DRitMNFjtHm/
Image: instagram

À bas ce kitsch!

GIF animéJouer au GIF
Image: instagram
Il ne peut y avoir qu'une seule étoile.

cute news tier katze https://www.instagram.com/p/DRA3BBegOpn/
Image: instagram

Il y avait autrefois un arbre à cet endroit...

GIF animéJouer au GIF
Image: reddit

«Je suis la seule décoration dont vous ayez besoin!»

GIF animéJouer au GIF
Image: reddit

Il fait un plan de guerre sapinal.

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/catsandchristmastrees/comments/zlf389/my_boy_after_seeing_the_christmas_tree/
Bild: reddit

Certains chats sont paresseux, mais jamais assez pour ne pas jouer avec les décorations.

GIF animéJouer au GIF
Image: reddit
La voilà de nouveau, cette étincelle de mort dans les yeux.

cute news tier katze https://www.tiktok.com/@litterboxtrash/photo/7576047403065773342
Image: tiktok

Le sapin en cage, seule méthode de protection.

cute news tier katze https://www.instagram.com/p/DRurLSPj_4l/?img_index=1
Image: instagram

Cependant, toutes les précautions sont vaines.

GIF animéJouer au GIF
Image: reddit

Trouvez Charlie:

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/catsandchristmastrees/comments/1hip62f/christmas_vibes/
Image: reddit

Cliquez ici pour la solution :

Surprise

C'était clairement le chien.

cute news tier katze weihnachtsbaum https://www.reddit.com/r/catsandchristmastrees/comments/1ol4kuz/too_early_to_report_an_xmas_crime/
Image: reddit

Depuis le Moléson, on voit ma maison.

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/catsandchristmastrees/comments/1ovgqyp/copper_enjoying_his_first_christmas_tree_last_year/
Image: reddit

Bonjour!

cute news tier katze https://www.tiktok.com/@kbart7/photo/7574597599697702174?is_from_webapp=1
Image: tiktok
Il est encore trop petit pour ne pas causer de gros dégâts.

GIF animéJouer au GIF
Image: giphy

Quelqu'un a un avis bien tranché sur les illuminations de Noël.

GIF animéJouer au GIF
Image: giphy

Nous doutons que cela soit réellement utile.

GIF animéJouer au GIF
Image: giphy

Le chat va bien. L'arbre, par contre…

GIF animéJouer au GIF
Image: giphy

Sur ce, watson vous souhaite de paisibles fêtes!

cute news tier katze https://www.tiktok.com/@sunsetxanny/photo/7581491299065269526
Image: tiktok

Bonus

cute news tier katze hund comic https://www.instagram.com/p/DR2ZlWhCXoX/?img_index=1
Image: instagram

- As-tu été sage ou pas?
- Je suis TOUJOURS sage.
- Très bien !
- ...Et toi ?

«C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!»
