image: Marvel

Série

Les 7 sorties Marvel qui régaleront les fans en 2022

Le Marvel Cinematic Universe (MCU) pèse lourd. Et chaque série ou film Marvel de plus lui fait prendre davantage d'ampleur. Après la sortie en 2021 des séries à succès «WandaVision», «Loki» ou encore «The Falcon and the Winter Soldier» et des films «Eternals», «Shang Chi» et «Spider-Man: No Way Home», Marvel prévoit également plusieurs nouvelles productions pour l'année 2022. Elles font toutes partie de la quatrième phase du MCU.

Jusqu'à présent, sept nouveaux films sont planifiés pour cette année. Quatre autres sorties sont déjà à l'agenda de 2023. Plusieurs séries et films ont également été annoncés, mais n'ont pas encore de date de sortie déterminée.

Voici un tour d'horizon de tous les nouveaux films et séries prévus par Marvel pour 2022:

«Doctor Strange 2: In the Multiverse of Madness»

En 2016, le premier film «Doctor Strange» est sorti en salle. C'est désormais au tour du deuxième volet. Mais l'intrigue ne se contente pas du premier opus. Le film s'appuie également sur «Avengers 4 : Endgame» et la série «WandaVision».

image: Disney+

La bande-annonce laisse entendre qu'en plus de Wanda Maximoff (Scarlet Witch), un méchant Doctor Strange fera son apparition.

Le trailer de «Doctor Strange 2» :

«Doctor Strange 2: In the Multiverse of Madness» sortira au cinéma dès le 6 mai prochain.

«Thor 4: Love and Thunder»

Chris Hemsworth, Natalie Portman et Tessa Thompson sont au casting de la quatrième partie. Dans ce film, Tessa Thompson incarne Valkyrie et Jane Foster est amenée à devenir Mighty Thor. Les héros et héroïnes de la série «Les Gardiens de la Galaxie» font également leur apparition.

image: Disney +

En raison de la pandémie de Covid-19, la date de sortie du film (initialement prévue en novembre 2021) a dû être reportée. La nouvelle date est prévue pour le 8 juillet 2022.

«Black Panther: Wakanda Forever»

Lorsque Chadwick Boseman est décédé d'un cancer au milieu de l'année 2020, Marvel a décidé de ne pas reprendre son rôle de T'Challa (le roi du Wakanda). Au lieu de cela, l'équipe a modifié l'histoire du film, dont on ne sait encore rien. Le personnage de la sœur de T'Challa devrait gagner en importance dans cette suite.

image: Disney +

Qui est à l'affiche?

Lupita Nyong'o: Nakia

Danai Gurira: Okoye

Martin Freeman: Everett K. Ross

Letitia Wright: Shuri (T'Challas Schwester)

Angela Bassett: Ramonda (T'Challas Mutter)

Winston Duke: M'Baku

«Black Panther: Wakanda Forever» devrait sortir au cinéma le 11 novembre 2022.

«Moon Knight»

Le super-héros Moon Knight est apparu pour la première fois dans les bandes dessinées en 1975. Ce personnage est un mercenaire, de son vrai nom Marc Spector (joué par Oscar Isaac), qui a reçu des pouvoirs surnaturels d'un dieu africain.

image: Disney+

Disney et Marvel n'ont pas encore communiqué de date de sortie officielle. On sait seulement que la série devrait sortir cette année encore.

«She-Hulk»

Jennifer Walters, la cousine de Bruce Banner (Hulk), a reçu une transfusion sanguine de sa part après avoir été blessée par balle. Depuis, elle s'est découvert des pouvoirs surnaturels.

Walters doit gérer sa double vie de She-Hulk et d'avocate. Elle est incarnée par Tatiana Maslany (connue pour son rôle dans «Orphan Black»).

image: Disney+

Mark Ruffalo apparaîtra une dernière fois devant la caméra en tant que Hulk dans «She-Hulk». La date exacte de lancement de la série n'est pas encore connue.

«Ms. Marvel»

image: Disney+

Iman Vellani joue Ms. Marvel, une héroïne musulmane et adolescente. La série du même nom sera lancée cette année sur Disney Plus, mais n'a pas encore de date de lancement précise.

«The Guardians of the Galaxy Holiday Special»

image: Disney+

Ce spécial Noël est une idée du réalisateur James Gunn, qui a déjà tourné le premier et le deuxième volet de la série «Les Gardiens de la Galaxie». Aucune autre information n'est encore disponible. Le film sortira pour les fêtes l'année prochaine.

Bonus: les sorties prévues, mais sans date connue

Les séries et films suivants sont prévus, mais leur date de sortie n'est pas encore assurée :

«Loki», saison 2

«I Am Groot»

«Agatha: House of Harkness»

«What If…?», saison 2

«Armor Wars»

«Echo»

«Ironheart»

«Secret Invasion»

«Blade»

«Fantastic Four»

«Captain America»

«Deadpool 3»

«Wakanda»-Serie

De quelle sortie Marvel te réjouis-tu le plus?

Traduit de l'allemand par Anaïs Rey