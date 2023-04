Vidéo: watson

«Acharnés» sur Netflix est une pépite à voir absolument

Disponible sur Netflix, cette minisérie tragicomique est une pépite portée avec brio par l'acteur Steven Yeun et l'humoriste Ali Wong.

sainath bovay / Jérémie Crausaz

Acharnés (ou Beef dans son titre original et beaucoup moins explicite) est la dernière série produite par A24 pour la plateforme Netflix. Cette société de production aux choix alternatifs, mais toujours audacieux, est derrière les récents oscarisés Everything Everywhere All at Once et The Whale. En 2019 elle avait également fait briller Netflix avec le film Uncunt Gems des frères Safdie.

La série Acharnés commence sur cette scène, la suite va vous étonner. Image: Netflix

Toute part d’un contentieux, d'une embrouille de celles que n'importe quel automobiliste pourrait vivre au quotidien. Danny Cho (Steven Yeun), un entrepreneur au bout du rouleau, manque de frôler un SUV rutilant avec sa camionnette sur le parking d’un magasin et se voit remercié par un klaxon et un doigt d’honneur. Des gestes déplacés qui suffisent pour que la goutte fasse déborder le vase. Danny décide alors de prendre le mystérieux conducteur en chasse dans les rues de Los Angeles afin de retrouver son identité. Il finira par découvrir Amy Lau (Ali Wong), une femme bourgeoise qui est loin d'avoir dit son dernier mot. De cet accident manqué naît une haine absurde et dévorante entre les deux personnages qui vont tout faire pour s’immiscer dans la vie de l’autre afin de la pourrir.

Dans ce face-à-face, on trouve Danny, dont les parents sont rentrés en Corée du Sud après avoir été contraints de revendre leur motel familial. Il survit désormais en effectuant de petits boulots pendant que son petit frère David spécule dans leur petit appartement, convaincu que la fortune se trouve dans le bitcoin. Amy est aux antipodes: mère de famille, mariée au fils d’une célèbre artiste, elle est sur le point de faire fortune avec son business de déco florale. Deux personnages que tout oppose et une multitude de situations tragicomiques font de cette minisérie une montée en puissance permanente.

La série fait également la part belle a une playlist 90's qui renverra n'importe quel spectateur de la Gen Y à son adolescence. Image: Netflix

Acharnés est comme la vengeance, un plat qui se mange froid, en dix épisodes de 30 minutes précisément. Cependant, chaque épisode prend également la porte de l'empathie et bien que les deux personnages soient détestables, l'exploration de leur faille et de leur questionnement sur la réussite, la famille et le couple, les rend également terriblement attachants. La série prend également la peine d'explorer la communauté asiatique immigrée, lui donnant ainsi un cachet particulier.

Au casting, on trouve Steven Yeun, dont la popularité a explosé grâce au rôle de Glenn Rhee dans la série The Walking Dead. Mais au-delà du succès populaire, c'est surtout le succès critique que l'acteur américano-coréen a décroché avec Burning (qui a manqué de peu une Palme d'Or a Canne en 2018) et l'oscarisé Minari en 2020.

Ali Wong, quant à elle, est avant tout une humoriste dont certains one-woman-show sont disponibles sur Netflix. Elle s'est fait remarquer dans la comédie Always Be My Maybe où l'acteur Keanu Reeves, jouant son propre rôle, y fait une apparition hilarante. Dans Acharnés, où elle porte également la casquette de productrice, l'humoriste démontre un très grand talent d'actrice tant l'évolution de son personnage contribue grandement à la réussite de la série, jouant tour tour à tour un personnage aussi cruel que mélancolique.

Une spirale de vengeance, mais surtout le vide existentiel. Netflix

La série est le fruit de l'imagination du scénariste d'origine coréenne Lee Sung-Jin. Celui-ci avoue que le point de départ d’Acharnés lui a été inspiré par un incident similaire, survenu avec un automobiliste qui l’avait klaxonné sur une route d’Hollywood et l'avait suivi sur plusieurs kilomètres. Un fait divers un peu sordide qui lui aura valu d'en tirer une petite merveille de fiction. Car si le postulat de départ semble être une simple vengeance, l'ensemble se mue en une réflexion sur notre absurdité en tant qu'êtres humains imparfaits. Car imparfait, vous l'êtes, même si votre maman vous a toujours dit le contraire.

Les 10 épisodes d'«Acharnés» sont disponibles sur Netflix.

