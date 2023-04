L'électrisante et sensuelle bande-annonce de The Idol, qui sera diffusée sur HBO, nous laisse complètement sur notre faim.

La bande-annonce de la série la plus controversée de l'année débarque

The Idol, avec Lily-Rose Depp et The Weeknd, sera présentée au Festival de Cannes et diffusée ensuite sur Prime Video. La deuxième bande-annonce a été dévoilée hier par HBO.

Plus de «Divertissement»

Sur la chanson de Britney Spears Gimme More, l'électrisante et sensuelle bande-annonce de The Idol nous laisse complètement sur notre faim (et c'est bien le but). On la regarde comme on un enfant le nez collé à la vitrine d'un magasin de bonbons.

La deuxième bande-annonce à voir ici:

Vidéo: youtube

La série produite par HBO, avec The Weeknd et Lily-Rose Depp en tête d'affiche, sera présentée au Festival de Cannes (du 16 au 27 mai) et sera ensuite disponible sur Prime Video à partir du 5 juin.

The Idol risque de faire beaucoup parler d'elle et a déjà fait polémique suite à une enquête de Rolling Stone qui brossait un portrait peu glorieux des coulisses du tournage. Selon le magazine américain, le réalisateur Sam Levinson, qui a également créé la série phénomène Euphoria, aurait changé la direction artistique en cours de route, dérivant vers un show malsain faisant l'apologie du viol. Des accusations réfutées par HBO et moquées par The Weeknd, acteur et co-créateur du show.

On vous en parlait ici:

L'histoire, c'est celle de Jocelyn (Lily-Rose Depp), une chanteuse qui, après une dépression nerveuse, tente de récupérer son titre de pop star la plus sexy d'Amérique. Autour d'elle gravite un groupe de personnes dont un certain Tedros, propriétaire d’un club de Los Angeles et leader d’un culte secret (The Weeknd) avec qui elle va entretenir une relation toxique.

C'est quelle secte, ça? Celle de Gwyneth Paltrow ou celle de Jared Leto? hbo

Avec un tel pitsch, on pense forcément à Britney Spears, surtout quand on entend en fond sonore son hit Gimme More, chanson qui fait référence à la fascination du public pour sa vie privée. En 2007, année de sortie de son single, le clip marquait également une rupture dans le style de Britney habituellement très chorégraphié, c'était les débuts du fameux «It's Britney, bitch.»

Entre pression médiatique, relation toxique et drogues, Jocelyn va devoir slalomer dans ce chaos qu'est celui du star-système.

Pour voir les six épisodes, il ne faudra pas seulement être abonné à Prime, il faudra aussi disposer du nouveau sésame baptisé Pass Warner qui est soumis à un abonnement supplémentaire d'environ 10 francs par mois et qui donne accès à plusieurs contenus HBO. Sinon, il faut espérer très fort que la RTS soit aussi maligne que pour House of the Dragons, The White Lotus et The Last of Us, trois séries HBO disponibles sur Play RTS.

La première bande-annonce:

Vidéo: watson

Pourquoi vous devez absolument voir Acharnés sur Netflix

Vidéo: watson

Les coulisses du tournage de la série Mercredi