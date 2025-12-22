en partie ensoleillé
Le Lausannois Lorenzo Viotti signe avec l'Opéra de Zurich

Lorenzo Viotti, Chefdirigent Tokyo Symphony Orchestra, spricht am Swiss Economic Forum, SEF, am Donnerstag, 5. Juni 2025, in Interlaken. (KEYSTONE/Peter Schneider)
Lorenzo Viotti sera le nouveau directeur musical de l'Opéra de Zurich.Keystone

Ce chef d'orchestre lausannois accède à un poste prestigieux

Le Vaudois Lorenzo Viotti signe avec l'Opéra de Zurich pour 2028. Il est considéré comme «l’une des voix les plus influentes de sa génération à l’international».
22.12.2025, 13:0022.12.2025, 13:00

Lorenzo Viotti sera le nouveau directeur musical de l'Opéra de Zurich. Le jeune chef d'orchestre lausannois a signé un contrat de deux ans et succède à ce poste à Gianandrea Noseda.

Lorenzo Viotti a été nommé nouveau directeur musical de l'Opéra de Zurich pour les saisons 2028/2029 et 2029/2030, précise lundi l'institution dans un communiqué. La durée initiale du contrat est fixée à deux ans et s'aligne sur le mandat actuel de l'intendant Matthias Schulz.

Der designierte Intendant des Zuercher Opernhauses Matthias Schulz posiert fuer ein Portrait im Saal des Opernhauses, am Donnerstag 10. April 2025 in Zuerich. (KEYSTONE/Til Buergy)
Matthias SchulzKeystone

Le chef d'orchestre suisse n'est pas un inconnu à Zurich, où il a notamment dirigé «Werther» en 2018. Actuellement, il peut être entendu au pupitre de l'orchestre de l'Opéra de Zurich avec la nouvelle production de l'opérette de Strauss Die Fledermaus (la Chauve-Souris).

Les 20 pires chansons de Noël de tous les temps

Matthias Schulz se félicite de l'arrivée de «l’une des voix les plus influentes de sa génération à l’international». Le Lausannois a notamment dirigé des productions à Milan, Paris et Dresde et sera à l'affiche de scènes mondiales cette saison. A partir de 2026/27, il deviendra également directeur musical de l’Orchestre symphonique de Tokyo.

Des projets ambitieux

Né en 1990 à Lausanne au sein d'une famille de musiciens franco-italiens, Lorenzo Viotti a d'abord étudié le piano, le chant et la percussion à Lyon avant de suivre une formation de chef d'orchestre à Vienne et à Weimar. En 2017, il a été distingué comme «Nouveau venu de l'année» aux International Opera Awards.

Le futur directeur musical de l'Opéra de Zurich succèdera à l'Italien Gianandrea Noseda, qui occupe ce poste depuis août 2021. Pour la suite de son mandat, ce dernier évoque des projets ambitieux, y compris de nouvelles productions et grandes tournées qui seront annoncées dans les semaines à venir. (jzs/ats)

