Divertissement

Séries

Fans de GOT et Stranger Things, préparez-vous à bloquer



Image: netflix/HIBO/shutterstock

Fans de GOT et Stranger Things, préparez-vous à bloquer

D’un côté, un spin-off qui nous transportera 300 ans avant les événements de Game of Thrones, de l’autre, une saison qui nous fera découvrir le passé expérimental d'Eleven.

Game of Thrones

Ça y est, le tournage est lancé! HBO a dévoilé le 5 mai les premières images pour faire patienter les fans jusqu’en... 2022. Faut dire que la patience, c'est quelque chose qu'on a appris cette année avec le semi-confinement.

La plateforme de streaming diffusera House of the Dragon, une série adaptée des livres Fire and Blood. On reviendra 300 ans avant Game of Thrones.

Feu et Sang. La série House of the Dragon arrive en 2022 sur OCS. #HouseOfTheDragon pic.twitter.com/nvjEmIYGio — OCS (@OCSTV) May 5, 2021

Stranger Things

Netflix avait annoncé le 30 septembre 2019 la quatrième saison de Stranger Things. Depuis, les fans de la série attendent plus ou moins patiemment des nouvelles d'Eleven. Jeudi 6 mai, le premier teaser est sorti:

C’est vrai, ça ne fait pas beaucoup avancer le Schmilblick. Il n’y a pas encore de date précise de sortie. C’est ce qu’on appelle du teasing, non? Tout ce qu’on sait, c’est qu’on reviendra sur les diverses expériences subies par Eleven dans le vieux Laboratoire National d'Hawkins.

Quand j'apprend que StrangerThings ne donne pas de date a la fin du triller #StrangerThings #StrangerThings4 pic.twitter.com/6FajdmzGXK — Ouz 🇲🇦🪐 (@OuzEn2spi) May 6, 2021

Pour vous faire patienter, on vous propose de regarder ces animaux trop mignons👇

1 / 27 Awww! Voici des animaux mignons! source: imgur

Le deuxième épisode de World of Watson est quant à lui, bel et bien sorti!👇

Vidéo: watson

Plus d'articles sur le thème «Divertissement» Regarder un film en couple, c'est l'ENFER! Link zum Artikel «Les Tupperwares, c'est dégueulasse» Link zum Artikel Awww! Voici des animaux mignons qui vous feront monter dans les aigus Link zum Artikel La Disaster Girl a 21 ans et elle a vendu son mème une fortune Link zum Artikel