Voici les montages les plus claqués de watson en 2025

Voici les montages les plus éclatés de watson en 2025
Encore un beau montage signé watson. De rien.

Voici les montages les plus éclatés de watson en 2025

Chez watson, on n'a pas peur des montages photo complètement pétés. Au contraire, on les assume, avec un mélange de honte et de dignité. Si, si! Pour vous le prouver, on vous a compilé une série de visuels réalisés en 2025, à la hauteur de notre réputation pour le bon goût et la finesse. Tout est fait main.
20.12.2025, 06:5720.12.2025, 06:57
Team watson
Team watson

Chez watson, il y a un truc qui fait notre fierté: nos visuels et images de couverture aussi soignés qu'un soufflé dix minutes après être sorti du four (pour ceux qui n'ont pas expérimenté: c'est moche). Et notre code couleur aussi harmonisé qu'un vomi de licorne.

Pour atteindre un tel niveau d'exécution et de maestria, chacun y va de son petit talent: les plus experts font virevolter les calques avec noblesse sur Photoshop, pendant que les journalistes les moins doués - ceux formés dans la street - bidouillent de façon plus ou moins désespérée sur Canva ou Pixlr.

Le bilan esthétique de notre site? Un bidule à l'image d'un Tetris sur le point de s'effondrer... mais qui fait drôlement du bien dans ce monde qui est toujours plus sans saveur et sans couleur.

La preuve 👇

Analyse
Pourquoi les couleurs ont-elles disparu?

L'avantage? Nos lecteurs peuvent presque immédiatement déceler qu'un article est de watson, avant même d'avoir cliqué dessus, juste en jetant un coup d'oeil sur le fabuleux montage qui le couronne. Et on n'a jamais besoin de prouver qu'on n'a pas eu recours à l'IA.

Puisque c'est l'heure des Spotify Wrapped et autres résumés de vos données, watson vous propose un top du meilleur du pire de ses montages, réalisés dans l'année 2025.

Un remerciement tout spécial à Donald Trump, sans qui tout cela n'aurait pas été possible, et à nos conseillers fédéraux, qui ont un potentiel visuel infini. Spécial bonus pour les animaux en furie.

C'est partiiiiii!!

Nos amies les bêtes

Le meilleur du pires des visuels de watson 2025
Image: Imago / Shutterstock, montage watson

Source: «Ils ont tout ravagé»: une horde de paons terrorise une ville anglaise

Ce raton-laveur n&#039;aurait jamais dû commencer à siffler des bouteilles de bourbon.

Source: Ce raton laveur n'aurait jamais dû siffler toutes ces bouteilles

Le meilleur du pires des visuels de watson 2025
Image: Imago / Shutterstock, montage watson

Source: Voici le pourcentage d'ADN de loup que l'on trouve dans un chihuahua

Ce gorille danseur est devenu une star

Source: Ce gorille «danseur» est devenu une star. Le vide dessous l'image est d'origine. Qui a dit que toute l'équipe savait formater une photo?

Image

Source: Ils léchent des crapauds pour le plaisir: pourquoi c'est dangereux

Allez, on sait que vos photos préférées, c'est celles des Cute News👇

Cute news
C'est lundi! Voici votre shoot d'animaux adorables

Donald est «sooo instagrammable»

Le meilleur du pires des visuels de watson 2025
Source de l'article. Image: Imago / Shutterstock, montage watson
Le meilleur du pires des visuels de watson 2025
Image: Imago / Shutterstock, montage watson

Source: Dans ce village américain, Trump est devenu comme Voldemort

Le meilleur du pires des visuels de watson 2025
Image: Imago / Shutterstock, montage watson

Source: Sans être invité, Trump annonce sa venue en Suisse

Image

Source: Ce mot peut faire très mal à Trump

Et ailleurs dans le monde...

Le meilleur du pires des visuels de watson 2025
Image: Imago / Shutterstock, montage watson

Source: la rubrique internationale en roue libre

Le meilleur du pires des visuels de watson 2025
Image: Keystone / Imago, montage watson

Source: Poutine avoue ne «pas avoir assez» de patates et voici les conséquences

GIF animéJouer au GIF
Image: watson

Source: Pourquoi il est si difficile de fabriquer une bombe atomique

Nos politiciens ont du talent

Nantermod mange sa raclette avec du ketchup. Et oui.

Source: Ce PLR valaisan mange sa raclette avec du ketchup: il s'explique

GIF animéJouer au GIF
Image: watson

Thug life. Source: Karin Keller-Sutter a fait un tour de magie qui n'a pas plu

Le meilleur du pires des visuels de watson 2025
Image: Imago / Shutterstock, montage watson

Source: Cette image «brise un tabou»

Le meilleur du pires des visuels de watson 2025
Image: Imago / Shutterstock, montage watson

Source: La cave du Conseil fédéral n'est plus secrète: voici ce qu'elle cache

Le meilleur du pires des visuels de watson 2025
Image: Imago / Shutterstock, montage watson

Source: Parmelin coupe court à la polémique sur la viande américaine en Suisse

Le meilleur du pires des visuels de watson 2025
Image: Imago / Shutterstock, montage watson

Source: Voici les «parachutes dorés» versés aux hauts cadres de la Confédération

GIF animéJouer au GIF
Ceci est un GIF, cliquez dessus, et vous serez récompensé.

Source: Le Conseil fédéral révèle sa nouvelle stratégie pour les F-35

Et sinon...

Image

Source: Arrêtez ça lorsque vous faites votre grosse commission

Image

Source: Notre top 10 des pires personnages des «Anneaux de pouvoir»

Image

Source: Pourquoi est-on plus vite bourré avec le vin chaud? On vous explique

...Dépotoir

Bon, on ne vous prend plus par la main dans cette section, on vous dump notre meilleur du pire sans contexte et sans raison. C'est moche, c'est brouillon, mais c'est notre année 2025. A prendre à ou à vomir!

Coucou
Coucou
Image
Image
GIF animéJouer au GIF
Image
Image
Image
Le parlement n&#039;a pas bougé d&#039;un iota sur la question du F-35. Pourquoi?
Image
Image
Image
Image

On espère avec régalé vos mirettes cette année! On se réjouit de vous présenter d'autres visuels tout aussi claqués en 2026. A la revoyure, sur Canva (version gratuite)!

