Voici les montages les plus claqués de watson en 2025

Voici les montages les plus éclatés de watson en 2025
Chez watson, il y a un truc qui fait notre fierté: nos visuels et images de couverture aussi soignés qu'un soufflé dix minutes après être sorti du four (pour ceux qui n'ont pas expérimenté: c'est moche). Et notre code couleur aussi harmonisé qu'un vomi de licorne.
Pour atteindre un tel niveau d'exécution et de maestria, chacun y va de son petit talent: les plus experts font virevolter les calques avec noblesse sur Photoshop, pendant que les journalistes les moins doués - ceux formés dans la street - bidouillent de façon plus ou moins désespérée sur Canva ou Pixlr.
Le bilan esthétique de notre site? Un bidule à l'image d'un Tetris sur le point de s'effondrer... mais qui fait drôlement du bien dans ce monde qui est toujours plus sans saveur et sans couleur.
L'avantage? Nos lecteurs peuvent presque immédiatement déceler qu'un article est de watson, avant même d'avoir cliqué dessus, juste en jetant un coup d'oeil sur le fabuleux montage qui le couronne. Et on n'a jamais besoin de prouver qu'on n'a pas eu recours à l'IA.
Puisque c'est l'heure des Spotify Wrapped et autres résumés de vos données, watson vous propose un top du meilleur du pire de ses montages, réalisés dans l'année 2025.
Un remerciement tout spécial à Donald Trump, sans qui tout cela n'aurait pas été possible, et à nos conseillers fédéraux, qui ont un potentiel visuel infini. Spécial bonus pour les animaux en furie.
C'est partiiiiii!!
Nos amies les bêtes
Source: «Ils ont tout ravagé»: une horde de paons terrorise une ville anglaise
Source: Ce raton laveur n'aurait jamais dû siffler toutes ces bouteilles
Source: Voici le pourcentage d'ADN de loup que l'on trouve dans un chihuahua
Source: Ce gorille «danseur» est devenu une star. Le vide dessous l'image est d'origine. Qui a dit que toute l'équipe savait formater une photo?
Source: Ils léchent des crapauds pour le plaisir: pourquoi c'est dangereux
Allez, on sait que vos photos préférées, c'est celles des Cute News👇
Donald est «sooo instagrammable»
Source: Dans ce village américain, Trump est devenu comme Voldemort
Source: Sans être invité, Trump annonce sa venue en Suisse
Source: Ce mot peut faire très mal à Trump
Et ailleurs dans le monde...
Source: la rubrique internationale en roue libre
Source: Poutine avoue ne «pas avoir assez» de patates et voici les conséquences
Source: Pourquoi il est si difficile de fabriquer une bombe atomique
Nos politiciens ont du talent
Source: Ce PLR valaisan mange sa raclette avec du ketchup: il s'explique
Thug life. Source: Karin Keller-Sutter a fait un tour de magie qui n'a pas plu
Source: Cette image «brise un tabou»
Source: La cave du Conseil fédéral n'est plus secrète: voici ce qu'elle cache
Source: Parmelin coupe court à la polémique sur la viande américaine en Suisse
Source: Voici les «parachutes dorés» versés aux hauts cadres de la Confédération
Source: Le Conseil fédéral révèle sa nouvelle stratégie pour les F-35
Et sinon...
Source: Arrêtez ça lorsque vous faites votre grosse commission
Source: Notre top 10 des pires personnages des «Anneaux de pouvoir»
Source: Pourquoi est-on plus vite bourré avec le vin chaud? On vous explique
...Dépotoir
Bon, on ne vous prend plus par la main dans cette section, on vous dump notre meilleur du pire sans contexte et sans raison. C'est moche, c'est brouillon, mais c'est notre année 2025. A prendre à ou à vomir!
On espère avec régalé vos mirettes cette année! On se réjouit de vous présenter d'autres visuels tout aussi claqués en 2026. A la revoyure, sur Canva (version gratuite)!