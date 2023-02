Non, ce n'est pas Jennifer Coolidge

De loin, on dirait l'actrice de la série The White Lotus. Mais quand on regarde de plus près, on se dit que c'est louche.

Les cheveux, la bouche, les mimiques, la gestuelle: Alexis Stone a le talent de se métamorphoser en une autre personne. Sa dernière transformation? Jennifer Coolidge, star de la série à succès The White Lotus. Il était invité au défilé Diesel qui a lieu ce mercredi 22 février lors de la Fashion Week de Milan.

Il a posté plusieurs vidéos sur les réseaux sociaux dont l'une où en fond sonore, on entend les phrases cultes du personnage de Tanya dans la saison 2 de The White Lotus qui dit: «Pleeeease, he's gay! He tries to murder meee!»

La vidéo à voir ici:

Vidéo: instagram

Pour l'occasion, la drag-queen s'est mise dans la peau de l'actrice en appliquant elle-même des prothèses au niveau du cou et du visage, mais aussi du corps. Il aura fallu également à Alexis Stone un dentier, de faux sourcils, des lentilles de contact et une perruque. Tout a été fait sur mesure par des artistes spécialisés dans les effets spéciaux qui travaillent notamment avec des studios de cinéma.

La transformation d'Alexis Stone en Jennifer Coolidge:

Vidéo: instagram

Pendant le défilé, il a été vu aux côtés de Haley Lu Richardson, qui interprète Portia dans la série et qui est l'assistante de Tanya (Jennifer Coolidge).

Mais que dit Tanya à Portia pour qu'elle soit morte de rire? instagram

Alexis Stone est un adepte des transformations extrêmes. Parmi ses muses, Jocelyne Wildenstein. Son interprétation de «la femme chat» pour le défilé Balenciaga haute couture automne-hiver 2023, à Paris, était si réussie qu'il était difficile de savoir si c'était la vraie héritière new-yorkaise ou l'artiste.

Alexis Stone dans la peau de Jocelyne Wildenstein à Paris lors du défilé Balenciaga.

Autre personnage qu'il aime incarné: Madame Doubtfire du film du même nom. Balenciaga a même organisé un shooting avec lui sous les traits de la nanny britannique.

Il a le même air espiègle que Madame Doubtfire. instagram alexisstone

Alexis Stone avait choqué ses quelque 700 000 followers sur Instagram en 2019 lorsqu'il leur avait fait croire qu'il avait subi plusieurs opérations esthétiques... pas très réussies. En réalité, il portait un masque, une façon, dira-t-il plus tard, de dénoncer les diktats de la mode. A noter tout de même qu'Alexis Stone est bel et bien passé sous le bistouri (ou en tout cas, les injections).

Le défilé Diesel, on vous en a parlé, mais pour d'autres raisons...

