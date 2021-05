Divertissement

Sexe

5 fruits et légumes par jour, de préférence en forme de cul et de zizi



Image: Reddit

Tomates, aubergines, oranges... parfois, la nature est une coquine et crée des fruits et légumes un peu olé-olé (je ne parle pas de la corrida). Ou est-ce moi qui ai l’esprit mal tourné?

Tout a commencé avec la photo d'une pomme de terre postée sur Reddit. L'internaute a écrit: buttato (mash-up entre butt (fesses) et potato. Du coup, les gens se sont chauffés et ont publié des photos de carottes, de poivrons ou encore de pastèques avec des formes sensuelles de fesses mais aussi de pénis. Je t'ai sélectionné les plus pertinentes. Enjoy!

Rodin n'a pas sculpté ce fessier

Le butternut que Kylie Jenner a montré à son chirurgien esthétique

Image: Reddit

Cette orange a l'air bien juteuse

Une patate douce sous tension

Kikou toi!

La fistinière liked this

Image: Reddit

Victoria's Secret recrute

Et mes fesses, tu les aimes mes fesses?

Image: Reddit

Les carottes, ça rend aimable

Monsieur, enlevez vos mains du postérieur de Cardi B #metoo

La Buttmato

Image: Reddit

Ce soir les enfants, je vous fais ma ratatouille phallique. Posez pas de question.

Quand t'enlèves ton maillot après une journée de bronzage

L'Apphole

Pas de première génération mais toujours aussi vivace

Restons dans la nature avec ces deux phénomènes👇

Vidéo: watson

Dame Nature est une coquine, aussi avec la carte du monde🤭

1 / 17 Dame Nature est une coquine source: twitter

