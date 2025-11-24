«Plus d’un mètre de neige»: où l'hiver va frapper la Suisse cette semaine
Les Suisses ont eu droit à un lundi pour le moins humide pour amorcer la semaine. «Le ciel reste complètement bouché, la pluie est fréquente et parfois intense», indique MeteoNews. Une ambiance tout aussi morose est prévue mardi, à un détail près: demain, les températures seront un peu plus basses.
La faute à une «vaste dépression centrée sur la Manche et la mer du Nord», poursuit le service météo. Des masses d’air humide venues du nord-ouest sont poussées vers les Alpes. Les nuages montent et se refroidissent. Et comme l’air froid retient moins bien l’humidité, les précipitations augmentent. Avec la chute des températures, c’est tout simplement… de la neige.
Où il va neiger
Bonne nouvelle pour les fans de sports d’hiver: les Alpes vont continuer à se gaver de neige ces prochains jours. «Dans les Alpes centrales et occidentales, on attend localement plus d’un mètre de neige fraîche», écrit MeteoNews.
Cette situation risque d’aggraver encore le danger d’avalanches déjà élevé. La Confédération avertit pour presque toute la région alpine d’un «danger considérable». Les amateurs de hors-piste devraient absolument éviter les pentes raides et exposées.
Même en plaine, quelques flocons pourraient se montrer mercredi, surtout dans l’est. A l’ouest, les températures resteront cependant trop élevées: il y tombera principalement de la pluie.
Attention aux routes verglacées
Dans la nuit de mardi à mercredi, le mercure devrait passer sous zéro par endroits. Résultat: mercredi matin, les routes pourraient être verglacées et le risque d’accidents grimper en flèche. Si votre voiture n’est toujours pas équipée de pneus d’hiver, mieux vaut opter pour les transports publics.
Le TCS conseille aussi de prévoir plus de temps, d’éviter les manœuvres brusques et, de manière générale, d’adopter une conduite encore plus prudente que d’habitude.
La suite de la semaine
Encore une bonne nouvelle pour les fans de ski et de snowboard : plus tard dans la semaine, non seulement il y aura de la neige en montagne, mais le soleil fera aussi son retour. Une petite zone de haute pression apportera jeudi et vendredi un grand soleil sur les pistes.
«Dans le nord du Plateau, en revanche, jeudi et vendredi devraient être au moins partiellement marqués par un stratus», écrit MeteoNews. La limite supérieure du brouillard se situera entre 1200 et 800 mètres. (leo)
(traduit et adapté par mbr)