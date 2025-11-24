Bonne nouvelle pour les fans de sports d’hiver! Les Alpes vont continuer à se parer de blanc ces prochains jours. Image: keystone

«Plus d’un mètre de neige»: où l'hiver va frapper la Suisse cette semaine

Les prochains jours s’annoncent franchement hivernaux: une vaste dépression arrose le pays, fait chuter les températures et apporte jusqu’à un mètre de neige fraîche dans les Alpes. Entre risque d’avalanches en hausse, routes verglacées et un peu de soleil en fin de semaine, la Suisse va passer par tous les états météo.

Les Suisses ont eu droit à un lundi pour le moins humide pour amorcer la semaine. «Le ciel reste complètement bouché, la pluie est fréquente et parfois intense», indique MeteoNews. Une ambiance tout aussi morose est prévue mardi, à un détail près: demain, les températures seront un peu plus basses.

La faute à une «vaste dépression centrée sur la Manche et la mer du Nord», poursuit le service météo. Des masses d’air humide venues du nord-ouest sont poussées vers les Alpes. Les nuages montent et se refroidissent. Et comme l’air froid retient moins bien l’humidité, les précipitations augmentent. Avec la chute des températures, c’est tout simplement… de la neige.

Où il va neiger

Bonne nouvelle pour les fans de sports d’hiver: les Alpes vont continuer à se gaver de neige ces prochains jours. «Dans les Alpes centrales et occidentales, on attend localement plus d’un mètre de neige fraîche», écrit MeteoNews.

Les chutes de neige en Suisse prévues du 24 au 26 novembre 2025. En gris: 0-1cm. En bleu: entre 1 et 20cm de neige. En rouge: entre 100 et 150cm. Image: meteonews

Cette situation risque d’aggraver encore le danger d’avalanches déjà élevé. La Confédération avertit pour presque toute la région alpine d’un «danger considérable». Les amateurs de hors-piste devraient absolument éviter les pentes raides et exposées.

Dans les Alpes, le danger est déjà marqué et devrait se renforcer ces prochains jours. Image: meteoschweiz

Même en plaine, quelques flocons pourraient se montrer mercredi, surtout dans l’est. A l’ouest, les températures resteront cependant trop élevées: il y tombera principalement de la pluie.

Attention aux routes verglacées

Dans la nuit de mardi à mercredi, le mercure devrait passer sous zéro par endroits. Résultat: mercredi matin, les routes pourraient être verglacées et le risque d’accidents grimper en flèche. Si votre voiture n’est toujours pas équipée de pneus d’hiver, mieux vaut opter pour les transports publics.

Le TCS conseille aussi de prévoir plus de temps, d’éviter les manœuvres brusques et, de manière générale, d’adopter une conduite encore plus prudente que d’habitude.

La suite de la semaine

Encore une bonne nouvelle pour les fans de ski et de snowboard : plus tard dans la semaine, non seulement il y aura de la neige en montagne, mais le soleil fera aussi son retour. Une petite zone de haute pression apportera jeudi et vendredi un grand soleil sur les pistes.

Les Kreuzberge émergent du brouillard après les premières chutes de neige de l’hiver, mardi 18 novembre 2025, à St. Margrethenberg. Image: keystone

«Dans le nord du Plateau, en revanche, jeudi et vendredi devraient être au moins partiellement marqués par un stratus», écrit MeteoNews. La limite supérieure du brouillard se situera entre 1200 et 800 mètres. (leo)

(traduit et adapté par mbr)