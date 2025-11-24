Que vous cherchiez à enlacer l'hiver ou à jouer les prolongations estivales, on a ce qu'il vous faut. Image: Imago / Unsplash / Shutterstock, montage watson

Voici 10 idées de voyage pour fuir la déprime hivernale

Lorsqu'il est question de planifier un voyage, on ne pense que rarement à la fin de l'automne. Pourtant, cette période de l'année a ses avantages, et les idées de destinations ne manquent pas.

Plus de «Divertissement»

Il arrive parfois que l'on ne sache pas exactement quoi faire de ses derniers jours de congé annuel. Parallèlement, la période des Fêtes est usuellement prise d'assaut par la majorité, nous contraignant à un choix morose: poser ses jours avant, ou abandonner tout simplement l'idée de prendre des vacances.

Pourtant, tout n'est pas gris en ce moment de l'année mal-aimé: les prix sont bas, les destinations de rêve calmes et, mieux que tout, le temps se prête bien souvent (selon les pays) aux activités estivales comme hivernales, sans pour autant devoir sortir de l'Europe. Suivez le guide.

Budapest, Hongrie

On commence avec une proposition destinée à ceux qui n'ont pas pour objectif de fuir l'hiver qui se rapproche, et qui sont prêts à assumer un séjour au frais. Et pour ce faire, la capitale hongroise de Budapest, scindée en deux par le Danube, est toute trouvée.

Vous pourrez partir à la découverte de la vieille ville de Buda, couronnée du Bastion des Pêcheurs et du Palais de Budavár, avant de traverser le pont des Chaînes et déambuler dans Pest, dont la rive est ornementée par son mythique Parlement. La capitale est également connue pour ses bains chauds, même si les spas de plus modeste taille sont une meilleure option pour éviter cohue et stress. Attention cependant, les locaux ne sont pas très affables.

Le Bastion des pêcheurs, sur la colline de Buda. Image: Unsplash

La Valette, Malte

L'île de Malte, souvent à tort considérée comme une destination exclusive aux fêtards, a bien plus à offrir que son célèbre quartier animé de St-Julian. Pour une escapade culturelle, mais aussi pour s'en mettre plein la vue, cette petite nation a de quoi ravir férus d'histoire et amateurs de panoramas méditerranéens, même hors saison.

Sa petite capitale, La Valette, se découvre à pied, et donne un sentiment de musée à ciel ouvert, avec ses bâtiments typiques couleur sable, ses innombrables monuments et ses musées. Pour ceux qui ont le goût de l'aventure, partir à la rencontre de l'île de Gozo et de sa citadelle, ou visiter Mdina (surnommée la ville silencieuse) à la tombée de la nuit, vous donnera le sentiment de passer un moment hors du temps.

L'une des nombreuses ruelles intriquées et amènes de La Valette. Image: Unsplash

Vienne, Autriche

On retourne dans le centre de l'Europe pour cette troisième entrée, au cœur de la capitale autrichienne. Pour ceux d'entre vous qui aiment les arts, l'architecture de la ville, le quartier du palais impérial de la Hofburg et les nombreuses galeries abritant des collections prestigieuses vous feront tourner la tête.

En ce sens, le Kunsthistorisches Museum et le Belvédère sont des immanquables, tout comme le sont les œuvres de Gustav Klimt et Pieter Brueghel. Les mélomanes pourront également suivre les traces de Mozart dans la somptueuse vieille ville, également appelée Innere Stadt.

Le palais du Belvédère recèle l'une des plus belles galeries d'art au monde. Image: Unsplash

La Sicile, Italie

A l'heure où ces lignes sont écrites, sous la grisaille moite et froide du ciel lausannois, le bulletin météo de Palerme a de quoi faire rêver. Si vous avez des jours de congé à poser, la perspective d'une randonnée aux alentours de l'Etna ou d'une virée nautique vers l'archipel des îles Eoliennes devrait vous convaincre de prendre votre billet.

Parallèlement, les villes de Palerme, Cefalù, Syracuse ou Monreale peuvent à elles seules justifier une escapade de quelques jours, de quoi rendre jaloux les pauvres hères helvétiques qui attendent la fin décembre pour partir skier ou échapper au temps maussade romand.

La ville côtière de Cefalù, surplombée par son emblématique Rocca. Image: Unsplash

L'Andalousie, Espagne

On ne saurait que trop recommander cette région de la péninsule ibérique en période estivale. Cependant, il est vrai que les températures y sont souvent étouffantes durant l'été, raison pour laquelle la fin de l'automne s'y prête très bien.

Au départ de Séville, la région se prête idéalement aux road trips. Vous pourriez par exemple profiter du littoral à Cadix, admirer le rocher de Gibraltar avant de vous prélasser à Málaga et de remonter jusqu'à la belle ville de Cordoue, et ce, en quelques jours seulement. Une destination parfaite pour voyager entre amis.

La Place d'Espagne, en plein centre de Séville. Image: Unsplash

Akureyri, Islande

On quitte le sud de l'Europe pour l'une de ses villes les plus septentrionales. Accessible en voiture via la route principale qui fait le tour du pays ou par avion au départ de Reykjavik, Akureyri donne l'impression à ses visiteurs d'avoir atteint le bout du monde.

Ce choix n'est pas un hasard, puisque la saison des aurores boréales est déjà bien entamée en Islande. De plus, vous pourrez réserver un tour de bateau pour aller observer les baleines, dont l'habitat naturel n'est pas très loin, ou vous rendre au bord de l'exceptionnel lac Mývatn (situé à une heure de route), entouré de curiosités géologiques et de sources aux eaux agitées. Bien entendu, les bains chauds en plein air de la ville ne sont à manquer sous aucun prétexte.

De nombreuses excursions par bateau partent du fjord d'Eyjafjörður, et la faible pollution lumineuse de la région rend facile l'observation des aurores boréales. Image: Imago

L'Ile de Crète, Grèce

Ceux qui n'aiment ni la chaleur excessive ni les plages infestées de monde auront de quoi se réjouir, car oui, le temps se prête encore à la baignade et non, les étendues de sable ne sont plus prises d'assaut par les touristes. En ce sens, la célèbre plage D'Elafonissi vous tend littéralement les bras.

Les amoureux de randonnées ne seront pas en reste, puisque les montagnes Blanches ou le mont Ida ne demandent qu'à être explorés. Côté villes, on citera bien entendu le chef-lieu Héraklion, La Canée ou Ierapetra, de même que les nombreux sites historiques et archéologiques qui les parsèment.

Dans le lointain et bordant des eaux turquoises, la ville d'Agios Nikólaos. Image: Unsplash

La côte sud de Chypre

Puisque les destinations insulaires ont la cote en été, mais beaucoup moins en hiver, il est bon aloi de poursuivre cette liste avec la captivante île de Chypre. Bordée des eaux méditerranéennes entre la Turquie, l'Egypte et la Syrie, ce petit havre de paix scindé culturellement (et littéralement) en deux a tout pour plaire.

Couramment, c'est du côté grec que les touristes affluent, et pour cause: entre la ville préservée de Larnaca, la moderne Limassol et l'antique Paphos, il y en a pour tous les goûts.

De plus, le patrimoine naturel y est plus riche que sur Crète. Bien que les paysages restent pelés proche des côtes, il en est tout autre au centre du pays, où forêts et vignes s'épanouissent, surplombées par le mont Olympe chypriote.

La ville de Paphos, à l'ouest de l'île. Image: Shutterstock

L'Algarve, Portugal

L'Algarve, c'est l'une de ces régions que l'on redécouvre totalement, selon la période de l'année où on la visite. En novembre, alors que les flux de vacanciers sont à leur plus bas, l'occasion d'explorer ses monuments naturels, tel que la Ponta da Piedade ou ses plages mythiques, comme la Praia do Camilo est trop belle.

Pour compléter le séjour, un tour du côté des villes de Lagos ou Faro et des grands espaces naturels, comme la Pontal da Carrapateira, siéra idéalement à un week-end prolongé. Petit avertissement: l'eau de l'atlantique est plus froide que celle de la Méditerranée, et il sera plus challengeant de s'y baigner que si vous étiez à Chypre.

Une vue aérienne de la plage Praia do Camilo, à côté de Lagos. Image: Unsplash

Prague, Tchéquie

Quoi de mieux que l'une des plus belles villes du monde pour terminer en beauté? Prague fait partie de ces lieux enchanteurs, où l'on peut se rendre sans avoir de plan précis, et repartir des souvenirs plein la tête, et une persistante sensation de nostalgie. Après un verre de Pilsner, se promener dans les rues habillées d'histoire de la capitale tchèque touchera à l'onirique.

Bien sûr, on citera le pont Charles, le château de Prague, le centre historique et l'horloge astronomique. Le mieux reste encore de se laisser porter par l'appétence du moment, dans l'entrelacement presque poétique des rues et venelles, chacune recelant son lot d'insignes surprises.