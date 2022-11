Commander sur Internet: 23 fails façon «Instagram VS réalité»

«J'ai commandé The Wind Waker sur Ebay et la description indiquait qu'il manquait la pochette d'origine. Voici ce qui est arrivé par la poste.»

La personne écrit: «J'ai acheté un jouet Garfield qui avait déjà l'air merdique, mais ils me l'ont livré sous vide, et... Oh, mon Dieu.»

Vous commandez quelque chose sur le net, et là, c'est le drame: le produit n'est pas comme sur les photos. Vous croyez que ça arrive rarement? On vous laisse juger:

19 films et séries à découvrir en novembre

Les jours raccourcissent, les soirées sont plus longues et plus froides. Pour que vous ayez suffisamment de matière pour passer des soirées douillettes à regarder des films et des séries sur votre canapé, mais également dans les salles de cinéma. Les studios et services de streaming ont annoncé quelques nouveautés. Voici notre sélection: