Quel starter pack du dimanche êtes-vous?

Se débarrasser d'un «fatberg» de 330 tonnes, le défi dégueu de Birmingham

Dans les entrailles de la deuxième ville d'Angleterre se cache un gros bouchon de graisse et de déchets en tout genre qui bouchent un égout.

Un «Fatberg» géant bouche un égout de Birmingham, en Angleterre. Un fat quoi? C'est un mot anglais (contraction de gras et d'iceberg) qui désigne un amas de graisses alimentaires (huile de cuisson) et de tout un tas de déchets ménagers (lingettes, couches, coton-tige). Ces derniers s'agglomèrent dans les canalisations jusqu'à les boucher. Cela a pour conséquence, par exemple, de provoquer des inondations et autres remontées d'eau croupie.

A Birmingham, la deuxième ville d'Angleterre, les …