On a testé le plus beau jeu de la Nintendo Switch 2

Lancé en même temps que la Nintendo Switch 2, Fast Fusion est l'autre jeu de course de la console, et autant dire qu'il impressionne.

Armin Hadzikadunic/ jvmag.ch

Voilà maintenant une petite semaine que la Nintendo Switch 2 est sortie. Pour ma part, c’est l’occasion de vous proposer un second test sur cette dernière. Avec, bien évidemment, un autre titre qui lui est totalement exclusif après Mario Kart World. On reste tout de même dans le même domaine puisqu’il s’agit une nouvelle fois d’un jeu de course.

Notre nouvelle monture partage d’ailleurs quelques similitudes avec la licence qui implique notre plombier préféré. Après plus d’une petite dizaine d’heures, il est grand temps de vous livrer mon avis sur Fast Fusion.

Inspiré par F-Zero ou encore Wipeout, le studio en charge du titre n’en est pas à son coup d’essai, loin de là. Malgré tout, rien d’anormal ici, mais une belle continuité des choses pour une expérience qui est, à ce jour, la plus belle sur cette nouvelle machine. Cerise sur le gâteau, la fluidité n’est pas en reste puisque la console est parfaitement exploitée.

De l’arcade à l’ancienne

Fast Fusion est simple. Comme à l’époque, ici vous sélectionnez votre course, ou plutôt votre championnat et c’est tout. Le jeu propose quatre championnats différents avec toujours trois courses à l’intérieur. Les environnements sont terriblement variés et, bien évidemment, chaque tracé a ses secrets. C’est d’ailleurs ici le cœur du jeu.

Sachez que la prise en main est plutôt facile. Vous avez un bouton pour changer la couleur de votre vaisseau, pour qu’il s’adapte à celle des accélérateurs, une touche pour le turbo, de quoi dasher et pour terminer, un bouton pour le saut. À partir de là, c’est à vous de jouer des coudes, écraser vos adversaires et surtout ne pas les laisser filer dans la dernière ligne droite. Fast Fusion est un peu comme un Mario Kart, rien est joué avant la ligne d’arrivée et ce même sans power-up.

Partir tête baissée, ou plutôt au talent, ne vous réussira pas. Ici, il faudra connaître votre chemin, chercher comment l’optimiser et même une fois que vous y êtes arrivé, vous allez vous rendre compte qu’il existe des chemins annexes, voire des énormes raccourcis. C’est simple, le jeu vous propose de sauter, je vous laisse imaginer le reste.

À toute berzingue

C’est la très grande force de Fast Fusion et ça lui va comme un gant. Le jeu est terriblement fluide! Sa sensation de vitesse une fois les boosts activés est impressionnante. Le travail effectué par les développeurs sur l’optimisation est excellent. Je note même une consommation d’énergie moins importante face à Mario Kart World.

Si Fast Fusion est beau, il est encore plus varié avec différents décors: neige, espace, ville futuriste, désert, jungle… Cerise sur le gâteau, il ne sera pas rare de voir des éléments du décor vouloir vous détruire. Par exemple, une tornade ou simplement une météorite.

Bien évidemment, comme vous pouvez l’imaginer, le jeu ne propose rien hormis des courses et un menu, c’est généralement plus simple à exploiter. Mais qu’importe, ici le travail est remarquable.

Mixez les vaisseaux!

C’est la grande spécialité de la saga Fast et les développeurs ne dérogent pas à la règle dans ce nouveau volet. Dans Fast Fusion, vous avez la possibilité d’acheter une panoplie de vaisseaux, mais surtout de les fusionner (d’où le nom du jeu). Le but étant de vous proposer une variété plus grande de véhicules.

Pour le reste, il n’y a pas grand chose de côté là. Vous ne pouvez pas personnaliser vos vaisseaux comme bon vous semble. Quoi qu’il en soit, à la vitesse du jeu et des complications à l’écran, relooker votre bolide ne vous sera pas d’une grande utilité.

Un must-have

Si vous avez la chance de posséder une Nintendo Switch 2 et que vous aimez de près comme de loin les jeux de course, alors sautez sur l’occasion. Fast Fusion est amusant, propose un vrai challenge, vous offre une expérience différente et surtout il est vendu à tout petit prix. Comptez une petite quinzaine de francs.

J’espère tout de même voir arriver de nouveaux circuits. Il est vrai que même si la rejouabilité est totale et que le multijoueur aide à vous rendre compte que certaines et certains sont déjà des demi-dieux, je trouve qu’il manque peut-être une poignée de tracés.

Note générale: 8/10

+ beau, fluide, rapide, varié

+ Facile à prendre en main

+ Propose un vrai challenge

+ Les tracés

+ Prix (15 CHF)

– Manque d'épreuves supplémentaires