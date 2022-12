Rétro WTF 2022

Une éponge à sperme post-sexe fait jaser sur TikTok

Une start-up a créé le «Dripstick», un genre de tampon permettant de rendre ce moment post-sexe moins inconfortable pour les personnes à vulve.

La rétro WTF 2022 Cette année, l'actualité fut dense, anxiogène, dramatique et vous la connaissez par coeur. Alors au lieu de vous remettre sous les mirettes les mauvaises nouvelles de ses douze derniers mois, on a décidé de rassembler quelques histoires qui sont... comment dire... sorties de l'ordinaire. Pour faire court, ce sont des articles que nous avons eu (un peu) honte d'écrire et que vous avez eu (un peu) honte de lire. (Ne vous jugez pas trop fort.)

On appelle ça un «Dripstick». Il a été créé dans le but de se débarrasser du sperme et des sécrétions présents dans le vagin après un rapport sexuel. Ne faites pas cette tête, vous le savez très bien, après avoir fait bang bang bangedy bang, on ne se prélasse pas dans le lit pépouze, on s’extirpe tant bien que mal et on marche en crabe avec la main entre les cuisses jusqu’à la salle de bain.

Pour simplifier tout ce bordel, Frances Tang, une Américaine, a créé avec sa société Awkward Essentials, le «Dripstick», une éponge de «qualité médicale» qui, soyons clair, ressemble à un tampon. Le produit a été lancé en 2019 mais dernièrement, il a connu un regain de popularité grâce à une vidéo de l'une des employées de la start-up, qui a recueilli plus de 2 millions de likes sur TikTok, comme le relève le site Vice US.

@awkwardessentials Reply to @rolesdecanelasincanela founded by a founder... how innovative. it’s also called dripstick i forgot that part ♬ original sound - awkward essentials

«Ouais, c'est une éponge à sperme», explique la jeune femme en agitant le stick blanc devant la caméra de son smartphone.

Alors invention miraculeuse ou foireuse ?

Sur le réseau social, l’idée fait réagir, avec plus de 29’000 commentaires. Bon, j'ai pas tout lu mais en substance, certaines personnes disent que c’est une révolution: «Je vais aller acheter ce truc. Je passe beaucoup trop de temps sur les toilettes à attendre.» D’autres considèrent que «c’est le gadget le plus inutile au monde.»

Mais pour plus de sérieux, il faut aller voir les reviews du site d'Awkward Essentials. Comme le fait remarquer le site français Neon, il y a des centaines de commentaires élogieux d’utilisatrices. Sinon, il reste toujours la bonne vieille technique de la douche.

Cet article a été publié une première fois le 2 juin 2022.

